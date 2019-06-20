Сергей Левченко: Опыт Иркутской области перенимают другие регионы страны

Глава Иркутской области Сергей Левченко представил отчет о результатах деятельности правительства региона на сессии Законодательного Собрания. Губернатор привел основные экономические показатели, подробно остановился на результатах в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта, строительства; рассказал о новых мерах социальной поддержки граждан.

Особое внимание в отчете Сергей Левченко уделил лесной отрасли, отметив, что Иркутская область занимает 1-е место в России по объему заготовленной древесины. В 2018 году данный показатель составил 35,7 млн кубометров, что на 2,6% выше уровня 2017-го. При этом наблюдается рост доли глубокой переработки древесины.

- В 2018 году Иркутская область установила абсолютный рекорд по снижению незаконных рубок в стране, результат достиг 48%, - заявил губернатор. - Нелегальные объемы сократились с 1,104 млн кубометров до 570 тыс. И произошло это благодаря внедрению в 2017 году системы маркировки древесины.

Сергей Левченко также сообщил, что по объему налоговых поступлений от предприятий лесопромышленного комплекса Иркутская область занимает 1-е место в России. За три года вливания в консолидированный бюджет области выросли с 3 млрд рублей до 10,3 млрд, то есть в 3,4 раза. Рост к 2017 году достиг 57% и составил 3,7 млрд рублей.

Стоит отметить, что налоговые поступления от лесной сферы в Красноярском крае равны 1,96 млрд рублей, что ниже показателя по Иркутской области в 5,3 раза.

Глава Приангарья подчеркнул, что налоговые отчисления с одного кубометра заготовленного леса в Иркутской области за три года выросли с 89 до 290 рублей, или в 3,3 раза. В Красноярском крае только на 6,5% - с 64 до 69 рублей.

Налоговая отдача с кубометра древесины от арендаторов лесных участков выросла с 80,9 руб. в 2015 году до 331,4 руб. в 2018-м, то есть увеличилась в 4 раза.

- Эти показатели очень наглядно свидетельствует об эффективности работы Министерства лесного комплекса Иркутской области, - сказал Сергей Левченко. - Иркутская область находится на 1-м месте по России и по неналоговым доходам консолидированного бюджета от лесной отрасли - по плате за использование лесов. За три года объем платежей увеличился с 220 млн до 1,690 млрд рублей, или в 7,6 раза. В целом по стране рост менее существенный - в 2 раза. Сегодня успешный опыт Приангарья по маркировке древесины рекомендован для использования в других регионах. Понятно, что мы еще далеки от идеального состояния отрасли, но за три года нам удалось решить многие проблемы - прежде всего существенно снизить масштабы незаконных рубок, экспорт в Китай необработанной древесины и значительно повысить налоговую отдачу от отрасли.

По итогам отчета депутаты Законодательного Собрания задали главе Приангарья целый ряд вопросов, связанных с самыми разными сферами жизнедеятельности региона.

Депутат ЗС Андрей Андреев поднял тему задержания и ареста министра лесного комплекса области, поинтересовался, что же происходит на самом деле.

Напомним, что представитель правительства региона обвиняется в превышении должностных полномочий. Дело связано с санитарными рубками в природном заказнике «Туколонь» Казачинско-Ленского района.

Губернатор предложил парламентариям вместе со специалистами-лесопатологами посетить «Туколонь», чтобы убедиться, что санитарные рубки там назначены обоснованно.

- Обвинения основаны на том, что срубленный в заказнике лес был продан в Китай за 130 млн рублей, а значит, он якобы не мог быть поражен болезнями и насекомыми-вредителями. Но по существующим нормативам, вовремя проведенные санитарно-оздоровительные мероприятия позволяют сохранить деловые свойства до 75% зараженных деревьев. Стволовые вредители, как правило, заселяют только нижнюю часть ствола, и пока дерево совсем не усохло, его верхняя часть используется как деловая древесина. А если санитарные рубки вовремя не провести, то через год это будут уже погибшие и никому не нужные деревья, - пояснил губернатор.

Сергей Левченко отметил, что неоднократные обследования, проведенные в «Туколони» лесопатологами, учеными, общественниками-экологами, доказывают необходимость дальнейшего проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в заказнике.

- Запрет на проведение в «Туколони» санитарных рубок наносит огромный ущерб государству, поскольку стволовые вредители распространяются по этой территории с большой скоростью. Мы разберемся, что происходит и оценим действия организаций, мешающих проведению рубок, - заявил глава Приангарья.

Помимо лесной отрасли губернатор в отчете уделил серьезное внимание вопросам строительства и развития социальной инфраструктуры.

Он отметил, что финансирование строительства объектов социально-культурного назначения увеличено на 19% к уровню 2017 года и составило 8,2 млрд рублей. Средства были направлены на возведение, реконструкцию и капитальный ремонт 263 объектов: 97 образования, 75 здравоохранения и социального обеспечения, 54 спорта, 27 культуры. Завершены работы по 138 объектам.

Также продолжают расти объемы строительства жилья. В 2018 году введено 987,5 тыс. кв. м, или 102,2% к уровню 2017 года.

- Организациями всех форм собственности введено в эксплуатацию 399 тысяч кв. м (40%), индивидуальными застройщиками - 588,3 тыс. кв. м (60%). По данному показателю Иркутская область занимает 3-е место среди регионов СФО после Новосибирской области и Красноярского края, - сказал глава региона.

КОММЕНТАРИИ

Ольга НОСЕНКО, заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области:

- Губернатор начал свой отчет с лесной сферы неслучайно. Эта тема сегодня волнует не только жителей Иркутской области, но и всей страны. Запасы леса в РФ значительные, но средств в бюджет от их использования поступает недостаточно. В бюджете РФ эта сумма составляет 46 млрд рублей. У нас в Иркутской области - 10 млрд рублей.

Общая цифра по стране, конечно, не может нас удовлетворять. Если от 46 млрд рублей отнять затраты на лесовосстановление, тушение пожаров, уплату НДС, мы уйдем даже в минус. Иркутская область на этом фоне выглядит более выигрышно.

На Лесном форуме наш регион назвали передовым: незаконные рубки уменьшились, проводится чипирование древесины, выросла доля глубокой переработки сырья. Но нам необходимо продолжать увеличивать поступления от лесной сферы, так как 10 млрд рублей - это тоже мало. Мы помним советское время, когда доходы от лесной отрасли в структуре бюджета составляли от 40% и более. К этому надо стремиться. И чтобы достичь таких показателей, необходимо заниматься глубокой переработкой древесины здесь, на территории Приангарья. Именно такие задачи поставил губернатор.

Антон КРАСНОШТАНОВ, депутат Законодательного Собрания Иркутской области:

- В 2018 году в Иркутской области введены 4 школы, начата реализация еще 8 проектов, связанных со строительством учебных заведений, завершено возведение двух поликлиник.

Объемы жилищного строительства стремятся к 1 млн кв. м. Надеюсь, скоро эта цель будет достигнута.

Также в 2018 году началось возведение новой ледовой арены. Таких грандиозных строек не было достаточно давно.

Количество социальных объектов, безусловно, нужно увеличивать. Но при этом важно создавать базу стройиндустрии, которая будет обеспечивать региона строительными материалами.

Галина КУДРЯВЦЕВА, депутат Законодательного собрания Иркутской области:

- На сессии я задала губернатору вопрос по поводу жилья для детей-сирот. Очередь составляет более трех тысяч человек. Конечно, этот вопрос очень горячий, его необходимо решать.

Очень хорошо, что у нас выделяются земельные участки многодетным семьям, молодежь получает свидетельство на приобретение или строительство жилья. Также начали предоставлять жилье врачам и педагогам, которые едут работать в сельскую местность. Так что многие задачи сегодня решаются, и это радует.