2019-06-24T08:09:32+03:00
Происшествия

Массовое отравление шаурмой в Братске: восемь человек попали в больницу

После массового отравления шаурмой в Братске, недовольные клиенты готовятся подать на общепит в суд
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Восемь человек отравились в закусочной в Братске.Восемь человек отравились в закусочной в Братске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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- Повара молодцы, вежливый персонал, всегда быстро и вкусно, лучшая шаурма во всей стране, - такие хвалебные отзывы оставляли в Сети посетители одного из самых популярных мест быстрого питания в Братске. Довольные братчане уже несколько лет покупали полюбившуюся им шаурму и денеры в популярной закусочной и были готовы отстоять длинную очередь за любимым лакомством. Однако после массового отравления шаурмой в Братске, отношение к общепиту в городе изменилось.

Все произошло на прошлой неделе. 22 июня сразу несколько человек вызвали «скорую» с жалобами на боли в животе, звонки продолжились и на следующий день. Всего за минувшие выходные больничные койки инфекционного отделения пополнили восемь пациентов. Все взрослые и у всех одна и та же неприятная история, как под копирку, покушали шаурму в забегаловке.

- Врачи нашли у них симптомы пищевой инфекции, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области. – Все они поели в одном и том же кафе на улице Кирова.

По жалобам отравившихся братчан в санитарном ведомстве начали эпидемиологическое расследование. Нагрянув с проверкой в злополучную закусочную, специалисты ужаснулись. За красивой вывеской кафе, скрывалась ужасная картина. На кухне нашли насекомых, а сам персонал работал без санитарных книжек. Кроме того, в заведении даже негде было помыть руки. Взяв пробы и смывы для исследований, представители регионального управления Роспотребнадзора закрыли заведение.

- Ждите иск и готовьтесь к встрече в суде, - грозят владельцам общепита в соцсетях недовольные жители Братска.

Кроме того, к проверке опасной закусочной присоединились и полицейские. Также за развитием событий следят и в Следственном комитете. А пока в правоохранительных органах ждут результатов эпидемиологического расследования Роспотребназора массового отравления шаурмой в Братске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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