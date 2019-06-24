2019-06-24T12:48:22+03:00
Общество

Перекрытие улицы Карла Маркса в Иркутске: с 1 июля 19 автобусов изменят схему движения из – за ремонта теплосетей

Работы планируется завершить в течение месяца, после чего снимут перекрытие улицы Карла Маркса в Иркутске
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Перекрытие улицы Карла Маркса в Иркутске: с 1 июля 19 автобусов изменят схему движения из – за ремонта теплосетей.Перекрытие улицы Карла Маркса в Иркутске: с 1 июля 19 автобусов изменят схему движения из – за ремонта теплосетей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Внимание, жители и гости областного центра! В центре города грядут масштабные ремонтные работы. Так с 1 по 16 июля начнется перекрытие улицы Карла Маркса в Иркутске от улицы Урицкого до улицы Пролетарской. Затем уже с 16 июля по 1 августа аналогичный запрет вступит в силу на участке улицы Пролетарская от Карла Маркса до улицы Горького.

– Это связано с реконструкцией коллектора тепловой сети, - объяснили в администрации Иркутска.

В мэрии уточнили, что на время работ также изменится схема движения и общественного транспорта.

Жители и гости областного центра, запомните, из-за перекрытия улицы Карла Маркса в Иркутске, остановки «Гастроном №1», «Экономическая академия», «Художественный музей», «Ц. Рынок (в сторону ул. К. Либкнехта)» будут временно закрыты. Кроме этого появится дополнительная остановка «ул. Пролетарская». Поэтому, чтобы не опоздать на работу или важную встречу, учтите новые маршруты автобусов.

КОНКРЕТНО

- Автобусы №15 и 32 после остановки «Кинотеатр «Пионер» поедут по улицам Карла Маркса, Карла Либкнехта, Тимирязева, Богдана Хмельницкого, Дзержинского и далее по маршруту. Остановка «Гастроном №1» будет временно недоступна.

- Маршрутки №8, 20, 64, 98 после остановки «Кинотеатр «Пионер» пойдут по улицам Карла Маркса, Пролетарской, Свердлова, Сухэ-Батора и затем как обычно.

- Автобусы №13, 14, 28, 28р, 30, 31, 37, 42, 43, 60, 65, 66 после остановки «ул. Пролетарская» будут сворачивать с ул. Карла Маркса на одноименную улицу, затем поедут по Свердлова, Сухэ-Батора и далее по обычному маршруту.

- Автобус №50, проезжая «Кинотеатр «Пионер» поедет по улицам Карла Маркса, Карла Либкнехта, Советской и далее как обычно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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