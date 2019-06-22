Водитель Мерседеса, который насмерть сбил 17-летнего школьника в Иркутске, в момент ДТП был под наркотиками

Новые шокирующие подробности появились в деле о резонансном ДТП, которое произошло 15 мая этого года на улице Байкальская, в Иркутске. Напомним, ранним утром, в районе кинотеатра «Баргузин» водитель «Мерседес-Бенц С230» прямо на пешеходном переходе насмерть сбил 17-летнего школьника и даже не остановившись, скрылся с места аварии. Найти его полицейским удалось почти спустя сутки. Он бросил машину в одном из дворов и сбежал.

Побег нарушителя попал на камеру. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Больше месяца лихач находится в СИЗО, куда его отправили на два месяца на время следствия. И вот, наконец стали известны результаты исследования его анализов.

- Выяснилось, что на момент ДТП, 26-летний водитель Мерседеса находился в наркотическом опьянении, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Чтобы полностью доказать его вину, следователи изъяли и детально изучили записи с камер видеонаблюдения, допросили свидетелей, а также провели судебно-медицинскую, автотехническую, генетическую, дактилоскопическую и другие экспертизы.

За решеткой лихач пробудет минимум до 15 июля. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Добавим, что нарушителя обвиняют по статье с«Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения». Сам лихач еще после задержания признал свою вину и пообещал помогать родителям погибшего школьника.

- Я раскаиваюсь и чувствую себя виноватым в ситуации, которую я совершил, - сказал водитель «Мерседеса» перед вынесением вердикта суда. – Но прошу учесть то состояние, в котором я был сразу после того, как скрылся с места ДТП.

Это не помогло ему избежать попадания в изолятор, в котором он пробудет как минимум до 15 июля. "Комсомолка" продолжает следить за развитием событий в этой истории.

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