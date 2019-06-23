Мошенники в Иркутской области активизировались: топ самых популярных «разводов» сибиряков

«Здравствуйте, я сотрудница банка. Только не волнуйтесь, но с вашего счета кто-то списал 40 тысяч рублей», − услышал в трубке приятный женский голос 33-летний Семен Вахрушев (фамилия изменена) из Иркутска. Девушка говорила вежливо, мягко, но настойчиво и очень убедительно. Настолько, что Сеня сразу же запаниковал. Еще бы! Несколько лет копить кровно заработанные, и вдруг отдать неизвестно кому?!

«Что же мне делать?» - испуганно спросил он.

«Не переживайте, мы решим вашу проблему, − спокойно продолжила дамочка. - И деньги вернем, и на будущее от аферистов застрахуем. Сейчас переключу на старшего менеджера».

И там, представьте себе, дама! Она была порасторопнее. Без лишних пауз объяснила, что нужно всего лишь назвать все коды, которые придут в СМС-сообщениях. Тогда в считанные минуты деньги волшебным образом вернутся на счет.

Так Семен и сделал. Назвав лжесотруднице банка все цифры, облегченно вздохнул и стал ждать результата. А телефон уже разрывался от оповещений «списание средств»… За считанные минуты он лишился более полумиллиона рублей!

Семену стыдно, что он оказался таким легковерным, поэтому раскрывать свою фамилию не спешит. Но справедливости ради скажем, что он не один такой. Вот что говорит криминальная статистика. Только за первое полугодие 2019-го с заявлениями в дежурку обратились 852 жертвы аферистов. Для сравнения, год назад к этому времени таковых было 706. Новые методы, или мы стали доверчивее?

− В регионе стало меньше открытых грабежей, например на улице, − говорит старший референт отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Иркутской области Юрий Ильенко. - Вероятно, преступники стали использовать более доступные способы, и один из таких - телефонные мошенничества. Кстати, звонки от лжебанкиров - одна из популярных схем, которыми пользуются аферисты.

Полицейские отмечают всплеск случаев обмана в регионеФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

КОНКРЕТНО

Пять самых известных схем обмана

1. Покупки в интернете. Например, на днях молодая мама из Братска хотела купить детскую кроватку со стеллажом. Нашла в Сети объявление, отправила 24,5 тысячи рублей, но мебели, увы, так и не дождалась. Телефон «продавца», разумеется, стал недоступен.

2. Звонки и СМС-рассылка от лжебанкиров. «Ваш счет заблокирован!» - недавно пришла эсэмэска девушке из Иркутского района. Она всполошилась, перезвонила на этот номер и как на духу выложила номер и пароль банковской карточки. Итог - аферисты поживились сотней тысяч рублей.

3. Звонки в духе «Бабушка, я попал в беду, срочно нужны деньги». Пенсионерка из областного центра попадалась на удочку мошенников дважды: сначала ее припугнули неприятностями у зятя, а затем у внука. Надеясь спасти родных от проблем после мнимых ДТП, бабушка отдала аферистам десятки тысяч рублей.

4. Сообщения с просьбой «Займи денег!» со страниц друзей в соцсетях. Весной 25-летний житель Вихоревки одолжил «приятелю» пять тысяч рублей, а потом оказалось, что его страницу взломали хакеры.

5. Компенсации за лекарства. Так, 80-летняя бабушка из Ангарска целых пять месяцев переводила деньги аферистам. Они обещали выплатить пенсионерке сотни тысячи рублей за некачественные БАДы, а сами вытянули из нее 140 тысяч якобы на налоги и сборы.

БУДЬ В КУРСЕ!

Советы, как обезопасить себя

При сделках в интернете не спешите переводить деньги за покупку. Как минимум убедитесь, что товар действительно существует, попросите фото, поищите отзывы о продавце.

Если получаете сообщения и звонки о списании денег или блокировке счета, не паникуйте, а сами перезвоните по номеру горячей линии вашего банка и все проверьте.

Не сообщайте звонящим коды, которые приходят в СМС-сообщениях, реальные сотрудники банков об этом не просят. Никому не называйте номер своей карты и тем более CVC-код из трех цифр, написанных на обратной стороне.

Не забывайте, что все компенсации выплачиваются только по решению суда, и об этом сообщают не по телефону, а в письменном виде.

Предупредите своих бабушек и дедушек о мошеннических схемах - пожилые люди более доверчивы.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда ПОПОВА, нейролингвист

Не играйте с аферистами - проиграете

- Мошенники - это манипуляторы. Многие давят на самое ценное для каждого человека - благополучие семьи. Стоит только услышать фразу «ваш сын попал в ДТП, срочно нужны деньги», как жертва впадает в панику. Особенно доверчивы женщины, потому что они более эмоциональны. Другая ценность - это деньги, особенно для пенсионеров, которые всю жизнь копят свои копеечки. Услышав, что якобы кто-то пытается снять деньги с их счета, они готовы любой ценой защищать сбережения. А потом мошенники просто играют на чувстве страха, срочно требуя от жертвы деньги, пароли банковских карт и так далее.

Если вам поступил странный звонок, главное - не пугайтесь. Первым делом задумайтесь: а что если это ложь, как я могу проверить, действительно ли этот человек сотрудник банка или мой родственник, якобы попавший в беду? Не вступайте в игру, которую навязывает вам звонящий. Оценивайте ситуацию трезво.