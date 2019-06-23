2019-06-23T11:10:10+03:00
Авто

"Осторожно! Я тупая!": иномарка с такой надписью развеселила автомобилистов в Иркутске

В соцсетях бурно обсуждают самокритичное высказывание на заднем стекле BMW
Любовь АРБАТСКАЯ
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"Осторожно! Я тупая!": иномарка с такой надписью развеселила автомобилистов в Иркутске. Фото: группа "ДТП 38RUS Иркутск" в соцсетях."Осторожно! Я тупая!": иномарка с такой надписью развеселила автомобилистов в Иркутске. Фото: группа "ДТП 38RUS Иркутск" в соцсетях.
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"Осторожно! Я тупая!" - предупреждает надпись на заднем стекле BMW. Иркутяне, увидев эту машину на городских дорогах, сделали фотографию и выложили в популярную группу автомобилистов в соцсетях.

В комментариях разгорелся целый спор. Одни уверены, что за рулем - самокритичная девушка. Другие выдвигают версию, что муж устал ремонтировать машину, и незаметно для любимой наклеил эту надпись на стекло. Как было на самом деле, неизвестно. Но автомобилистов Иркутска такая надпись очень даже развеселила, они пишут под постом: "Зато честно", "Уважаю конкретных людей".

А еще интернет-пользователи рассуждают, что лучше уж прямо признаться в своей неуверенности за рулем, чем молча создавать аварийные ситуации - другие водители, проезжая мимо, будут аккуратнее. В комментариях написано: "Предупрежден, значит, вооружен", "Многим такую надпись надо, не только девушкам". Но и про то, что все-таки надо учиться ездить хорошо, автомобилисты тоже напоминают владелице авто.

Кстати, забавные надписи на автомобилях в Иркутске - не редкость. Например, встречаются надписи вроде "Все люди как люди, а я королева". В других городах водители тоже богаты на выдумки. Так, в Ижевске видели машины, на которых написано: "Не прижимайся, я стесняюсь!", "Ладно я, а вы все куда претесь?", "Ищу девушку" или "Меняю на танк Т-34" - словом, кто во что горазд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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