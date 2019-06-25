Киренский район отметил 90-летний юбилей

Киренский район ведет свою современную историю с 1929 года, и уже отметил 90-летний юбилей. Мероприятия, посвященные этой дате, начались в начале года и будут продолжаться до самого его завершения. Главные из них связаны со строительством социальных объектов и чествованием заслуженных жителей территории, которым вручают памятный знак «90 лет Киренскому району».

- Настоящее богатство нашей северной территории - это люди, которые своим трудом способствуют развитию самых разных отраслей и прилагают максимум усилий к тому, чтобы жизнь в суровых условиях становилась более комфортной, - подчеркнул мэр муниципального образования Кирилл Свистелин.

К 90-летию района приурочили открытии стадиона «Водник»Фото: Александр ШУДЫКИН

Самый лучший день

Юбилей в Киренске торжественно отметили 15 июня. Праздник начался на сквере Свободы, где собрались жители территории и почетные гости. Мэр Киренского района Кирилл Свистелин поздравил всех с этим знаменательным событием, пожелал киренчанам здоровья и благополучия, а самому району - дальнейшего развития и процветания.

Депутат Госдумы РФ от Иркутской области Андрей Чернышев вручил управлению образования района ключи от нового автомобиля УАЗ. В марте основанный им благотворительный фонд «Сибирский характер» и администрация Киренского района заключили партнерское соглашение. В знак сотрудничества парламентарию был вручен памятный юбилейный знак.

- Очень рад находиться здесь в этот торжественный день, - сказал Андрей Чернышев. - Как депутат, которому вы доверили представлять ваши интересы в Государственной Думе, активно участвую в жизни Киренского района. Отрабатываю буквально все обращения. Уделяю должное внимание как системным вопросам федерального и регионального масштаба, так и просьбам личного характера. За время сотрудничества удалось решить вопрос по ремонту и подключению теплосетей в Киренске. Гражданам с ограниченными возможностями теперь не нужно ездить в Иркутск, чтобы подтвердить группу инвалидности. Сейчас врачи-эксперты посредством видеосвязи могут вынести необходимое решение. Совместно с депутатами областного парламента решались вопросы по ремонту и строительству образовательных учреждений в Киренске, селе Кривая Лука, Алымовке, Алексеевске. Скажу, что у нас многое получается. Все потому, что мы работаем одной командой. С праздником, дорогие друзья, благополучия вашим семьям!

Торжества по случаю юбилея начались с парадного шествия колонн.Фото: Александр ШУДЫКИН

Министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов вручил благодарственные письма жителям района за большой вклад в реализацию государственной молодежной политики на территории региона, а также свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение жилья в размере почти 1 млн рублей молодым семьям.

- Невозможно достигнуть результатов, если на местах не будет людей с горячим сердцем, которые готовы свернуть горы для того, чтобы жизнь вокруг стала лучше. В Киренском районе такие люди есть! - подчеркнул он.

Министр физкультуры и спорта Иркутской области Илья Резник также вручил благодарственные письма представителям территории, благодаря которым на севере Приангарья развивается спорт.

- Киренский район активно участвует в жизни области. Регион, в свою очередь, оказывает муниципалитету всестороннюю поддержку. В прошлом году в Алексеевске открылся физкультурно-оздоровительный комплекс. Сейчас проведена реконструкция стадиона в Киренске. Радует, что мэр Кирилл Свистелин не останавливается на достигнутом, мы уже обсуждаем дальнейшие планы по строительству спортивной инфраструктуры. Уверен, они будут реализованы, - подчеркнул Илья Резник.

Председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области Николай Труфанов вручил Кириллу Свистелину приветственный адрес, подписанный председателем регионального парламента Сергеем Соколом и знак ЗС.

- Мы, депутаты, будем стараться поддерживать тот темп экономического роста, который уже набрал Киренский район, - заверил он.

Также Николай Труфанов и председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС региона Ирина Синцова вручили благодарности председателя Законодательного Собрания Иркутской области жителям муниципалитета. Процветания Киренскому району пожелали и все мэры северных территорий региона.

Стадион «Водник» открыт после реконструкции

В день празднования 90-летнего юбилея в Киренске состоялось торжественное открытие стадиона «Водник». Его реконструкция продолжалась около года. В ее рамках на стадионе появились футбольное поле с современным искусственным покрытием, новые удобные трибуны, поле для картинга, беговые дорожки, современное ограждение, бытовые и подсобные помещения, освещение и многое другое.

Торжества начались с парадного шествия колонн. Барабанщицы, спортсмены, сотрудники местных администраций совершили два почетных круга по стадиону. Затем шествие продолжилось по улицам Киренска.

В рамках открытия стадиона были названы имена спортсменов и тренеров, внесших значительный вклад в развитие спорта в Киренском районе. Почетные гости перерезали красную ленточку. Руководители нового учреждения спорта получили символический ключ от здания.

- 90-летие - важная веха в жизни нашей северной территории, - сказал мэр Киренского района Кирилл Свистелин. - Очень символично, что с этой датой совпало открытие реконструированного стадиона «Водник». Это событие, безусловно, даст определенный толчок развитию спорта. Стадион должен работать для населения. Кроме того, мы надеемся, что благодаря обновленному «Воднику» спортсмены Киренского района будут достигать новых побед и прославят нашу территорию далеко за ее пределами.

Депутат Госдумы Андрей Чернышев также подчеркнул, что этот стадион воспитает еще не одного чемпиона. Министр физкультуры и спорта Иркутской области Илья Резник рассказал о строительстве и пуске в эксплуатацию ряда спортивных объектов в разных районах области, отметив важность работы, проводимой правительством региона в этом направлении.

Министр по молодежной политике региона Александр Попов пожелал, чтобы спортсмены Киренского района стремились к победам и летали на соревнования самого высокого уровня. А региональный парламентарий Николай Труфанов обратил внимание на тот факт, что северные территории региона преображаются.

Фото: Пресс-служба Киренского района

- Мы строим физкультурно-оздоровительные комплексы в разных районах. Это говорит о том, что сегодня большое внимание уделяется развитию «северов». Создание инфраструктуры направлено на то, чтобы молодежь не уезжала, а оставалась жить здесь и работать на благо своей малой родины, - сказал депутат.

Как отметила Ирина Синцова, самые главные действующие лица на этом празднике - жители Киренского района.

- Именно вы ставите перед нами, депутатами, задачи, которые требуют решения, - обратилась она к киренчанам. - Одной из таких задач была реконструкция стадиона «Водник». Здесь очень много настоящих спортсменов. Уверена, что они будут добиваться самых высоких результатов.

Глава Усть-Кута Александр Душин подарил юным спортсменам района детскую футбольную форму и мячи, а мэру Кириллу Свистелину футболку с символическим номером 90.

- Мне повезло познакомиться с мэром Киренского района - настоящим тружеником, наставником. Благодаря ему наши территории дружат и совместными усилиями развиваются, - сказал он.

Праздник продолжился выступлениями творческих коллективов и спортивными состязаниями, а завершился ярким фейерверком. Большую помощью в организации такого запоминающегося торжества территории оказала Иркутская нефтяная компания. Однако на этом юбилейные мероприятия не заканчиваются.

Праздник продолжился выступлениями творческих коллективовФото: Александр ШУДЫКИН

И спортивными состязаниями.Фото: Александр ШУДЫКИН

- В июле после капитального ремонта спустим на воду танкер имени Героя Советского Союза Анатолия Кожевникова. Первого сентября откроется новая школа в Кривой Луке. Также в этом году сдадим в эксплуатацию школу в Алымовке. Продолжается и награждение жителей памятным знаком «90 лет Киренскому району», - отметил Кирилл Свистелин.

В память о знаменательном событии району останется приуроченная к юбилею книга «Уездная история», а также выставка иркутского фотографа Александра Шудыкина, посвященная Валентину Распутину. Фотограф подарил ее местному музею.

Сам Киренский район в честь своего праздника тоже дарит подарки. Карту Киренского уезда, в который когда-то входило семь территорий Иркутской области и Ленский район Якутии, Кирилл Свистелин передал губернатору региона Сергею Левченко. Также ее получат мэры северных муниципальных образований региона.

К слову, глава Киренского района на днях стал обладателем значимой награды. На сессии регионального парламента мэру Кириллу Свистелину вручили Почетную грамоту Законодательного Собрания Иркутской области.

Вечернее небо над Киренском 15 июня озарил яркий фейерверк.Фото: Александр ШУДЫКИН

КОНКРЕТНО

Дата образования Киренского района - 1929 год. Неузнаваемо преобразился Киренск в XX веке. Более двух веков стоит он, привольно раскинувшись на берегах Лены и Киренги, строится, растет, мужает. Все, кто бывает в Киренске, любуются не только его природной красотой, многоводьем, но и отмечают архитектурную особенность. Здесь органично сочетаются старина и современность, прошлые века и наше время. История Киренского района тоже богата и интересна. На его территории много сел, которым исполнилось более 350 лет. Летом 2018 года два старинных села - Красноярово и Никулино - отметили 350-летие и еще одно село - Коршуново - отпраздновало 295 лет со дня основания.

Киренск дал стране много выдающихся, заслуженных людей. Один из них - хирург с мировым именем, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, академик Федор Григорьевич Углов.

Сам Киренск - один из старейших городов Приангарья. Он был основан как Никольский острог в 1630 году. Это единственный в стране город-остров, центральную часть которого окружают сразу две реки - Лена и Киренга.