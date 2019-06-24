Сергей Серебренников: Нужна идея, чтобы зарядить тех, кто способен заряжаться

Шестьдесят лет назад, 19 июня 1959 года, состоялось эпохальное событие – перекрытие Ангары в рамках строительства Братской ГЭС. Всю работу выполнили менее чем за сутки. Эту и другие темы в эфире радио «Комсомольская правда» (91,5FM в Иркутске, 99,5FM в Братске) обсудили с участием мэра северной столицы Иркутской области Сергеем Серебренниковым.

Говоря, о легендарном перекрытии Ангары, мэр Братска напомнил, как в то время в глухую тайгу приехало много молодых энтузиастов, которые строили современный город и остались в нем жить.

- Братский характер, братский менталитет зародились именно тогда, - подчеркнул Сергей Серебренников.

Перейдя к дням сегодняшним, мэр отметил, что подвиги возможны и в наше время.

- Сегодня много волонтеров. Я уверен: брось кличь, и найдется немало людей, которые готовы вершить великие дела. Нужна идея, чтобы зарядить тех, кто способен заряжаться, и тогда все получится, - сказал Сергей Серебренников.

Кстати, в прошлом году в северной столице области начался ремонт дороги на территории Братской ГЭС. Сейчас идет второй его этап. Также предполагается реставрация фресок Братской ГЭС и современное их освещение. Проект будет реализован в течение двух лет.

"Тема дня" на радио "Комсомольская правда", гость мэр Братска Сергей Серебренников.

В дополнение Сергей Серебренников отметил, что Братск вошел в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году на обновление трасс в городе будет направлена рекордная сумма - 300 млн рублей.

- Мы отремонтируем сразу шесть дорог методам сплошного покрытия. К работам уже приступили. Также впервые мы начали обновлять дороги к социальным учреждениям, - сказал мэр.

В эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске также обсудили достижения Братска в сфере образования.

В список лучших в Приангарье по числу выпускников, поступивших в престижные вузы России, вошли три школы северной столицы региона.

Кроме того, в этом году впервые был подготовлен рейтинг лучших школ России в сфере информационных технологий. В число 200 лучших школ страны вошел лицей №2 города Братска.

- Образование у нас в приоритете. А также медицина, спорт, социальная сфера, - подчеркнул Сергей Серебренников. - В этом году мы начинаем строить детский сад в поселке Сухом. Завершается разработка проектно-сметной документации новой школы. Также будет строиться современный перинатальный центр.

Еще одна важнейшая для Братска тема – экология.

В числе 12 городов страны северная столица области вошла в федеральный проект «Чистый воздух». Задача - снизить к 2024 году количество выбросов вредных веществ в атмосферу не менее, чем на 20%.

В это же время стало известно, что в Братск планируется вывезти отходы «Усольехимпрома» третьего класса опасности.

- Дойду до президента, но не позволю разместить в Братске ни одного грамма токсичных отходов, - заявил Сергей Серебренников.