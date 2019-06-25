2019-06-25T08:13:51+03:00
Происшествия

Обещал жениться и миллион евро: сибирячка перевела «жениху» из Бельгии полтора миллиона рублей

Жительница Усолья-Сибирского до сих пор не верит, что попалась на уловки мошенников
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Обещал жениться и миллион евро: сибирячка перевела «жениху» из Бельгии полтора миллиона рублейОбещал жениться и миллион евро: сибирячка перевела «жениху» из Бельгии полтора миллиона рублейФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Хотела большой и чистой любви, а лишилась целого состояния. Казалось, 55-летняя жительница Усолья-Сибирского наконец нашла свое счастье. В Интернете женщина познакомилась с красавцем-иностранцем, который при первом знакомстве представился ей бельгийцем. Несколько месяцев они переписывались в соцсетях и, наконец, страстный мужчина признался, что не может жить без сибирячки и сделал ей предложение.

А еще через некоторое время жених, у которого на странице были загружены фотографии богатой жизни, сообщил усольчанке, что уже сделал ей свадебный подарок и отправил в далекое Усолье-Сибирское чемодан с несколькими миллионами евро. То, что мужчина не побоялся послать такую космическую сумму не по карте, а наличными, сибирячку нисколько не смутило. Еще через несколько дней он вновь написал любимой и расстроил ее новостью, что на российской границе деньги задержали таможенники. И сообщил, что якобы за них нужно заплатить серьезный «налог» в 1 миллион 600 тысяч. К счастью, не евро, а рублей. Окрыленная дама тут же побежала в банк, взяла кредит, назанимала денег у знакомых и перевела на счет, который указал ей ее жених.

- Она долго ждала, пока чемодан с деньгами до нее дойдет, но так и не дождалась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Только после этого подруга женщины написала заявление в полицию. Сама же пострадавшая до сих пор не верит, что ее обманули, и продолжает ждать своего «бельгийца». Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферист разыскивается.

Полицейские еще раз напоминают, что на сайтах знакомств есть большая вероятность наткнуться на мошенников-разводил. Поэтому ни в коем случае не стоит сообщать новым знакомым реквизиты банковских карт, пересылать им деньги, ну и конечно ждать от них чемоданы с деньгами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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