Эвакуация детей из лагеря под Нижнеудинском: ребятишек вывезли по домам из-за угрозы подтопления

В режим повышенной готовности привели населенные пункты Нижнеудинского и Черемховского районов из-за подъема уровня воды в левых притоках реки Ангары. Так, из детского лагеря «Заря», который находится на берегу реки Уды в трех километрах от Нижнеудинска, уже эвакуировали 351 отдыхающего ребенка и 68 сотрудников лагеря.

- Ребятишек решили вывозить из-за возможного ухудшения гидрологической обстановки, которая прогнозируется ночью, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - 120 иногородних детей сейчас находятся в пункте временного размещения, на базе нижнеудинской школы-интерната. Они под присмотром взрослых и уже обеспечены всем необходимым. Остальных ребятишек, проживающих в Нижнеудинске, забрали родители. Сейчас уровень воды не превышает критических показателей. Мониторинг гидрологической обстановки проводится каждый час.

А вот в Черемховском районе из-за сильных дождей, 25 июня резко поднялся уровень воды на реке Большая Белая. Там подтопило пониженные участки местности села Новостройка, который находится в 100 километрах от Черемхова. Подтоплено 4 приусадебных участка. Всего в населенном пункте - 205 жилых домов, в которых проживают 495 человек, из них 95 детей. Проехать в село затруднительно, на въезде дежурят инспекторы ГИБДД. Запас продовольствия и лекарств в селе есть. В случае опасности, жителей разместят в здании школы.

- Также подтоплен участок автодороги, соединяющей населенные пункты Инга, Чернушка, Чернушка-2 с районным центром, - добавили в ГУ МЧС. – В Черемховский район выехали 10 спасателей. В готовности находится вертолет Ми-8.