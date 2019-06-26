Ученые: вода в Байкале станет опасной для питья

Об экологических проблемах Байкала говорят уже не первый год. Общественники делают громкие заявления, что самому глубокому озеру в мире, природному наследию «Юнеско», угрожает экологическая катастрофа, а водоросль спирогира может превратить Байкал в болото. Затронули проблемную тему и на Всероссийском водном конгрессе, который с 24 по 26 июня прошел в Москве. Выступая с докладом, директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов, сообщил, что концентрации бактерий, продуцирующих токсины, выросли в Байкале до предельных значений.

- Из-за содержания этих токсинов, такую воду скоро пить будет нельзя, так как она не будет соответствовать санитарным нормам, - цитирует слова Андрея Федотова пресс-служба Всероссийского водного конгресса. - Кроме того, практически по всему байкальскому мелководью распространилась водоросль спирогира, которая приводит к изменению экосистемы Байкала - например, повсеместно исчезают байкальские губки (уникальный эндемик, который за сутки способен отфильтровать до стерильного состояния почти 20 литров воды). Спирогира и раньше встречалась, но в очень малых количествах. Теперь же в нескольких точках на Байкале она цветет круглогодично.

Директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов считает, что пока нет однозначного ответа, почему спирогиры на Байкале так много.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Действительно, о спирогире Андрей Федотов подробно рассказывал «КП-Иркутск» еще год назад. По словам ученого, водоросль чаще встречается там, где присутствует человек.

- Мы можем предположить, что есть очаги загрязнения и в этом виноваты люди, - рассказывал тогда Андрей Федотов. - Спирогира развивалась и достигла критической концентрации. Серьезные выбросы были в Северобайкальске, и там не только спирогира цветет. И если бы не было дополнительной подпитки, которые поступают со стоками, то ничего бы не произошло. Мы называем этот процесс эвтрофикацией - когда питательные вещества поступают в водоем и все начинает цвести.

Обычно, водолазы-исследователи фиксируют спирогиру на глубине 30 метров. Но может ли это превратить озеро в болото? Вряд ли, ведь на глубину от 70 метров не проникает солнечный свет, а значит, нет фотосинтеза, без чего водоросль не может существовать. Так что утверждать, что Байкал превратится в болото, нельзя.Прибрежная часть - это всего лишь 5% старейшего в мире озера с чистейшей водой. А чужеродной нечистью в основном поражены берега рядом с поселками и турбазами.

Самая острая ситуация со спирогирой - на севере Байкала. ФОТО: Олег Тимошкин.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Тогда в чем же опасность? По мнению ученых, нарушается экосистема озера. Улитки, моллюски, бычки, которые привыкли жить на дне, теперь не могут обитать на участках дна, покрытых спирогирой. Рыба, соответственно, лишается кормовой базы.

Также на Всероссийском водном конгрессе Андрей Федотов обратил внимание на масштабные лесные пожары, которые почти каждую весну и лето полыхают рядом с Байкалом. Дым от них влияет на водную экосистему, "поставляя" в нее большое количество такого биогенного компонента, как аммоний. Ну а зола элементарно разносится ветром на многие километры и потом оседает на дне озера.

Какой выход из ситуации? Это, как минимум, строительство очистных на берегах Байкала. И над этим сейчас ведется работа на федеральном уровне, разрабатываются проекты.

Что до ограничений и запретов, то все же речи о запрете на питье воды нет и не предвидится. В целом вода в Байкале по-прежнему чистейшая в мире.