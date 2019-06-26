Пожертвовал собой, спасая тайгу от пожара: госинспектор из Бурятии прикован к постели после тяжелой травмы

Родным и близким 45-летнего госинспетора Тункинского нацпарка Ен-Жапа Манзарханова до сих пор страшно вспоминать лесные пожары, которые в начале мая бушевали в этом районе. Нет, стихия не уничтожила дом сибиряка, она едва не забрала самого главу семейства. Помогая спасать тайгу, отстаивать села и поселки от огня, Ен-Жап Манзарханов получил тяжелейшую травму и вот уже почти два месяца прикован к постели.

Пожар в Тункинском нацпарке разгорелся 6 мая. На следующий день Ен-Жапа Манзарханова вместе с коллегами командировали на место разыгравшейся стихии. Ситуацию осложнял сильный ветер, из-за которого огонь быстро распространился по большой территории и понесся в направлении близлежайших населенных пунктов. Когда Ен-Жап уже дотушивал кромку пожара, раздался громкий хруст. Мужчина даже не успел оглянуться, как на него всем весом рухнула огромная сухая осина, которая не выдержала сильного порыва ветра.

- Дерево ударило меня по спине, и я упал, - тяжело рассказывает «КП-Иркутск» Ен-Жап Манзарханов. Мужчина до сих пор находится в реабилитационном центре. – Голову не задело, поэтому я остался в сознании. Первое, что почувствовал – дикую боль. Что было дальше, помню плохо.

Ен-Жап Манзарханов потушил не один пожар. Фото: личный архив

Коллеги Ен-Жапа вызвали врачей, и мужчину доставили сначала в районную больницу. Там медики, оценив его состояние приняли решение санавиацией перевезти пострадавшего в Улан-Удэ, в отделение нейрохирургии Республиканской клинической больницы, где ему и поставили точные диагнозы. Чтобы перечислить все переломы Ен-Жапа не хватит пальцев одной руки. Среди повреждений: двойной перелом позвоночника, компрессионный перелом тела позвонка, перелом грудного отдела, гематомы… Проще сказать, что из-за всех этих травм, здоровый мужчина оказался парализованным.

- Положительной динамики восстановления пока нет, муж так и лежит без движения, - рассказывает жена Ен-Жапа Эльвира Манзарханова. – Врачи никаких прогнозов не дают. Говорят, что скорее всего, лечиться нужно только за границей. На работе мужа ему выплатили компенсацию около 60 тысяч рублей. Это одна треть от его годового заработка. Но почти все деньги уже ушли на лечение. Теперь я единственный источник дохода в семье. Нам ведь нужно еще поднимать двух детей. Старшая дочка студентка, младшая учится в школе.

Помимо выплаты компенсации, коллеги Ен-Жапа из Тункинского нацпарка, бросили клич о помощи в соцсетях. Они объявили сбор денег для госинспектора, который проработал на своей должности около года и успел за это время отстоять от пожара не один населенный пункт.

Если вы тоже хотите помочь Ен-Жапу Манзарханову, реквизиты его банковской карты здесь