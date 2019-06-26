2019-06-26T14:41:32+03:00
Экономика

Топ-5 самых богатых депутатов Думы Иркутска: Григорий Резников заработал 155 миллионов рублей

Наиболее состоятельные горожане вкладывают свободные средства в недвижимость
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Топ-5 самых богатых депутатов Думы Иркутска: Григорий Резников заработал 155 миллионов рублей.Топ-5 самых богатых депутатов Думы Иркутска: Григорий Резников заработал 155 миллионов рублей.
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Спроси успешного, состоятельного бизнесмена, куда он вкладывает свой капитал и как его приумножает. Ответа вы наверняка не услышите. Да и универсального рецепта – как сколотить состояние, не существует. Много работать или много знать – этого мало. Но декларации и доходах, которые обязаны публиковать депутаты – люди успешные, состоявшиеся и оттого не бедные, проливают свет на этот вопрос.

Итак. Больше всего средств за год поступило на счета депутата Григория Резникова. Он отчитался о получении 155,9 миллионов рублей, сумме для многих просто астрономической. Кроме того, у него в собственности есть два земельных участка в 900 и 1,3 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 48,7 квадрата и автомобиль Land Rover Defender. В пользовании – земельный участок площадью 48,7 квадратного метра.

Но, если посмотреть глубже ( в декларацию прошлого года), то мы увидим, что Резников заработал за год 20,2 миллиона прибыли, имея в распоряжении боксы для автомобилей, здание для техобслуживания, склад, административно-управленческое здание и 7 участков земли общей площадью 24,6 тысяч квадратов. И тоже был признан самым богатым.

На втором месте в топе самых обеспеченных депутатов Александр Панько. Ему принадлежит 13 земельных участков общей площадью в 269 тысяч гектаров, семь жилых домов,квартира, нежилое помещение, автомобиль Lexus, аэролодка и прицеп. В денежном выражении он заработал 24,4 миллиона рублей. В прошлом году в собственности у него было на один участок меньше. Меньше было и средств – 19,9 миллионов.

На третьем месте по уровню доходов – Юрий Коренев. Он получил 12,8 миллиона рублей. Он владеет 8 земельными участками в 11,2 тысячи квадратов, 2 жилыми домами, 2 гаражами и 8 нежилыми помещениями. Ездит на Фольксваген Туарег.

На четвертом месте в иркутском Форбсе среди депутатов –Сергей Говорухин. Он заработал 11,3 миллиона рублей. Кроме этого, у него есть земельный участок, жилой дом, квартира, машина. В прошлом году он задекларировал 9,2 миллиона рублей.

Пятерку самых обеспеченных замыкает Алексей Распутин. Вместе с супругой он владеет пятью квартирами, есть в собственности нежилое помещение. Доход -9,4 миллиона.

Не стоит завидовать этим цифрам. У каждого своя жизнь и ее успех финансами не измеряется. Надо попытаться извлечь уроки. Так, например, вся пятерка самых богатых депутатов Иркутска вкладывает средства в недвижимость. Почему бы не сделать также? Пусть не сейчас, а со временем. Как мы видим, это однозначно приносит доход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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