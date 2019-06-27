2019-06-27T08:12:51+03:00
Тема дня - Иркутск

Проект “Городская среда”: Октябрьский округ Иркутска. Как идет ремонт дорог? Как изменятся дворы? Какие общественные пространства благоустроят этим летом?

гости: заместитель мэра - председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский и генеральный директор СРО “Содружество ЖКХ” Михаил Дамешек
Евгения ДМИТРИЕВА
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заместитель мэра - председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловскийзаместитель мэра - председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский
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генеральный директор СРО “Содружество ЖКХ” Михаил Дамешек

генеральный директор СРО “Содружество ЖКХ” Михаил Дамешек

Городская среда : Октябрьский округ Иркутска.гости: заместитель мэра - председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский и генеральный директор СРО Содружество ЖКХ Михаил Дамешек

проект “Городская среда”, гости: заместитель мэра - председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский и генеральный директор СРО “Содружество ЖКХ” Михаил Дамешек

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ИСТОЧНИК KP.RU

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