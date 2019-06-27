Авиакатастрофа АН-24 в Бурятии: почему пожарная машина ехала к самолету не спеша

Утром 27 июня в бурятском поселке Нижнеангарск произошло ЧП. Жесткую посадку совершил самолет АН-24, прилетевший из Улан-Удэ.

Момент посадки запечатлели камеры видеонаблюдения аэропорта. Самолет мчится по взлетке, затем останавливается, врезаясь в здание очистных сооружений. Поднимается столб темного густого дыма. В это время к самолету едет пожарная машина. Видео разлетелось по интернету. Пользователи соцсетей недоумевают - почему пожарка не спешит? Почему едет к месту катастрофы так медленно? "Комсомолка" обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Республике Бурятия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/716969" frameborder="0"></iframe> Катастрофа АН-24 с камер видеонаблюдения аэропорта Нижнеангарска.

- Эта машина не относится к силам МЧС, - сказали в пресс-службе ведомства. - Как мы выяснили, пожарка принадлежит аэропорту Нижнеангарска. О скорости можем добавить только одно: наверняка в аэропорту есть свои регламенты движения пожарных машин, которым следуют.

В аэропорту Нижнеангарска корреспонденту "Комсомолки" тоже прокомментировали этот момент.

- Разве пожарная машина двигалась медленно? - удивился сотрудник аэропорта. - Есть установленный регламент, что пожарка должна встречать каждый самолет. Машина прибыла в течение трех минут, как и положено по нормативам.