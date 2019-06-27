Нижнеудинск превратился в Венецию: из-за ливней город скрылся под водой

Нижнеудинский, Тайшетский и Тулунский районы Иркутской области уже третий подряд день находятся в топе новостей, причем не только региональных. Семьсот (!) жилых домов затопило большой водой! Из-за ливней из берегов вышли реки Уда, Ия, Бирюса, а также ручьи. В регионе даже ввели режим ЧС.

В Иркутской области 600 семей лишились домов из-за паводка 00:00 00:00

− Накануне вечером на нашем участке было сухо, а уже утром весь огород по щиколотку в воде, − чуть не плача рассказывает жительница Нижнеудинска Ирина Комина. – А потом под ней начал скрываться и дом… Сантиметр за сантиметров прибывала и прибывала. В спешке начала спасать вещи, думала поднять на крышу, но не успела… Забрать смогла только документы. И больше в дом даже не заходила! Перебралась к брату, который живет в районе железнодорожного вокзала, куда вода пока не добралась. Осталась буквально без всего! Огород жалко до слез, урожай теперь не спасти… Что буду есть зимой, не знаю. Я пенсионерка, мне 57 лет, поэтому огород – большое подспорье… Был…

У сибиряков затопило огороды и дома.

Другая жительница Нижнеудинска, Галина Тухватулина, рассказывает, что последний раз город так топило аж в 1996 году. Однако, если тогда дома «закрыло» по окна, то теперь, предполагают местные жители, уровень поднимется еще выше.

− Я живу буквально в трех улицах от реки Уда, еще утром участок не был затоплен, но вода постепенно подбиралась, и уже к 14.00 стихия настигла, − рассказывает женщина. – Мы с семьей, конечно, надеялись, что беда обойдет стороной. Но на всякий случай собрали самое необходимое, в первую очередь, документы. Вещи, какие смогли, подняли на антресоли. Как чувствовали… Пришлось в спешке перебираться к бабушке, что живет в другом районе. Пока там сухо, но вода на подступах. Бабушка недвижимая, эвакуироваться в случае чего отказывается. Даже не знаю, что и будем делать. Буквально сейчас на моих глазах мимо проплыл чей-то дом и гараж...

Люди передвигаются по населенным пунктам на лодках.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Стихия действительно разбушевалась не на шутку. Сначала топило только частный сектор города, то есть те дома, что рядышком с Удой, а к вечеру 27 июня вода подобралась уже и к центру Нижнеудинска, к многоэтажным домам, что в районе аэропорта. Он, кстати, закрылся вечером, рейсы больше не принимает. Это значит, что в Тофаларию путь тоже отрезан. Вертолеты в горную местность отправляли как раз из Нижнеудинска. Тем временем, по самому городу жители передвигаются буквально вплавь: кто в сапогах-болотниках, кто на весельных лодках. Есть перебои с электричеством. Многие районы остались без света.

- Город превратился в Венецию! – обсуждают в социальных сетях жители.

Всего в Нижнеудинске подтопило более 100 домов. Эвакуировали около 80 человек, в первую очередь, детей. Разместили в пунктах временного пребывания – в школах, железнодорожном техникуме, досуговом центре и даже кинотеатре. В городе с населением более 30 тысяч человек еще 26 июня отключили водозаборы, набрать питьевой воды можно только в специальных колонках.

Несколько населенных пунктов в Иркутской области затоплены водой.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Страдают от паводков и небольшие поселки. Так, в Шумском Нижнеудинского района под водой оказались 76 участков, а в горном поселке Алыгджер Тофаларии, куда добраться вообще можно только с помощью вертолета, − 30 домов. При этом местные жители пока не хотят уезжать из своих домов.

− В Алыгджер, отрезанный водой от большой земли, из Красноярска направили вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями, − говорит начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. - Из Иркутска Ми-8 прилетел в Нижнеудинск − дежурить на случай эвакуации. Волна паводков подобралась и к Тулуну, в городе также дежурят спасатели.

Уровень воды в реках только увеличивается.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Тайшетском районе подтоплены поселки Сереброво и Соляная, там вода накрыла 344 дома, а также село Талая − под водой как минимум 51 участок. Дороги тоже затопило: в эти населенные пункты на машине уже не попасть. Поэтому в пострадавшие территории отправили в первую очередь работников соцзащиты – они должны выяснить, кому и в каком количестве привезти продукты, питьевую воду, лекарства.

− Местные жители спасаются, как могут: забираются на чердаки, перебираются на гору в лес, − пишут жители Тайшета в интернете. – Благотворительные фонды собирают деньги и продовольствие для пострадавших. Все, кто желают помочь, присоединяйтесь! Если у вас есть лодки, бензин, продукты – приезжайте к соседям, делитесь.

В Иркутской области режим ЧС в связи с паводками.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Кроме того, из-за паводков эвакуировали детей из летних лагерей «Заря» Нижнеудинского района и лагеря «Окинец» Зиминского района, многих уже забрали родители.

Увы, но вряд ли вода в реках спадет в ближайшие дни. Синоптикам утешить тоже нечем: сильные дожди будут идти в Иркутской области до воскресенья, 30 июня. Так что из-за ливней стихия разгуляется еще больше.

КСТАТИ

Открыт счет для сбора помощи пострадавшим

Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области открыт счет для оказания помощи гражданам, пострадавшим от паводка. Посмотреть реквизиты можно здесь.

КОНКРЕТНО

На сколько поднимется уровень воды в реках*

На реке Уде в Нижнеудинске − до 420-500 см, критическая отметка 320 см;

у села Широково − до 640-700 см, критическая отметка - 570 см;

у села Октябрьский − до отметок 520-580 см, критическая отметка - 420 см;

на реке Ия у Тулуна − 950-1050 см, критическая отметка − 700 см;

на реке Оке у села Ухтуй − до 440-500 см, критическая отметка – 470 см;

на реке Бирюсе у города Бирюсинска − до 450-530 см, 400 см – критический уровень;

у села Шиткино − до отметок 650-730 см, критический уровень 570 см;

на реке Белой у поселка Мишелевка − до 540-600 см, критическая отметка 680 см;

на реке Иркут у деревни Баклаши − до 400-480 см, критическая отметка 480 см.

(*прогноз на три дня)