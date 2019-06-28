Наводнение в Иркутской области: до тонущего Нижнеудинска можно добраться только по «Дороге жизни»

Маршрутка Иркутск-Нижнеудинск. Микроавтобус, в который, вместе с остальными жаждущими в эти неспокойные дни попасть домой горожанами, корреспондент «Тивиси» Николай Текалов, двинулся в путь, навстречу наводнению.

А может, никакого потопа нет?

-Посмотрим, что там за наводнение, - пытался казаться храбрым сосед – паренек лет 17. Скажу сразу, получалось у него плохо. Маршрутка напряженно молчала.

Хотя, после того, как мы отмотали 300 километров и выехали за Зиму ( так называется небольшой городок в Иркутской области, больше известный как родина поэта Евтушенко) , народ расслабился. Ну нет вокруг никакой воды! Одни поля, луга да перелески. Появилась надежда – может, преувеличивают?

-Да ерунда все это, сухо все, - решил народ. – Может, огороды подтопило да дома в низине? Не, фотки, конечно, мы видели. Но наверняка это не так страшно!...

Увы, чем ближе к Тулуну, тем картина становилась печальнее. Стали видны залитые водой дома и огороды. Впереди показался Тулун. До конечной цели нашего путешествия, Нижнеудинска, который на днях стал зоной настоящего бедствия, превратившись в сибирскую Венецию, оставалось чуть больше сотни километров.

В Нижнеудинск – только по «Дороге жизни»

На дорогах Тулуна – посты МЧС и ГИБДД. Вода прибывает. Но мы все же надеемся прорваться. Успеем! Но нет. Уже за городом нас завернули – трасса перекрыта. Ее залило водой, ехать опасно.

-Приехали, ребята! Станция конечная, - невесело шутит маршрутчик. Ему надо решить, что делать с пассажирами – не бросать же нас в чистом поле. Обратно в Иркутск не повезешь, в этом городке, как мы выяснили, крохотные гостиницы забиты под завязку. Идет эвакуация, и людям надо где-то перекантоваться. Можно, конечно, в местных школах, но здесь комфортнее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1384" height="778" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717332" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Тулуне.Николай ТЕКАЛОВ

-Господи, у меня там дом, хозяйство!, - у моих попутчиков начинается паника. До них наконец доходит, что никто не шутил. И наводнение в округе самое что ни на есть реальное. Что подтверждает плывущий мимо сруб, который совсем недавно был чьим-то домом.

Спасатели на лодках перевозят людей с одного, тонущего, берега на другой, который повыше. Велят брать с собой только самое ценное – паспорта, документы, ценности.

-Мы все потеряли, все! ,- рыдают женщины. Мужики пытаются найти лодки, чтобы рвануть назад, спасти хотя бы технику и животину. У кого –то там осталась корова, у кого-то козы и куры. Тулун –хотя и 50-тысячный городок, но многие живут сельским укладом. Спасать хозяйство опасно. Двое жителей деревеньки поблизости от города, отказавшись от эвакуации, чтобы спасти живность, погибли. Их захлестнуло волной…

Составляют списки на эвакуацию

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="758" height="414" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717337" frameborder="0"></iframe> Потоп в Тулуне: наводнение в городе.Николай ТЕКАЛОВ

В Тулуне есть списки на эвакуацию из Нижнеудинска. Их составляют по звонкам и сообщениям родственников и знакомых. Там беременная женщина, пожилые люди, больные, многодетные семьи. Их будут вывозить в первую очередь. А как вывозить?

И тут выясняется, что все-таки возможность доехать до Нижнеудинска есть. По «дороге жизни». Людей грузят в бесплатную электричку, которая курсирует между городами каждый час. Для местных это сейчас – Дорога жизни. Почти без преувеличения. Потому что вплотную к железной дороге подошла вода, а другой связи с внешним миром здесь нет. Аэропорт практически перестал существовать еще вчера. Попасть в зону затопления, кроме как пока, по железке, можно только катерами и лодками.

-Я автостопом путешествую, был во Владивостоке, - рассказывает житель Самары Никита Курденков, который вместе со всеми остальными стал заложником потопа в Тулуне.. . – Я еду машинами. Решил прорываться на Братск. Оттуда в Тайшет. По прямой, через Нижнеудинск, на автомобилях ехать бессмысленно. Хоть и сто километров, а там еще хлеще.

Но выехать из Тулуна в этот день нам не удалось. Где она, наша электричка? В это время мимо проносятся грузовики со скарбом. Кто-то пытается эвакуироваться «с вещами», даже когда другим это не удается. Происходящее сильно напоминает фильмы про войну. И информация, которая буквально атакует нас в Тулуне – тоже. Затоплен один район, потом еще один. И вот уже очевидно – топит пятиэтажки…

ОФИЦИАЛЬНО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717338" frameborder="0"></iframe> Эвакуация в Тулуне.ГУ МЧС по Иркутской области

В Тулуне подтоплено более 800 домов

Официальная сводка МЧС. По состоянию на 20 часов местного времени в Тулуне уровень воды на реке Ия составил 1037 см. Критический уровень -700. Вода продолжает подниматься. На этот момент подтоплено 878 частных жилых домов, в них проживает 1171 человек. В аварийно-спасательных работах задействовано 50 человек и 17 единиц техники.

Идет эвакуация населения. Часть людей отправляют в пункты временного пребывания в школах