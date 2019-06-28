2019-06-28T18:20:04+03:00
Происшествия

Потоп в Нижнеудинске: в городе обвалился мост

В Нижнеудинске наводнение, местные жители строят дамбу
Любовь АРБАТСКАЯ
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Потоп в Нижнеудинске: в городе обвалился мост.Потоп в Нижнеудинске: в городе обвалился мост.
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Масштабы ЧП набирают обороты. Наводнение в Нижнеудинске разыгралось не на шутку. Очевидцы предоставили "Комсомолке" фотографии о том, что в городе уже обвалился мост. По словам местных жителей, там начинают строить дамбу.

потоп в Нижнеудинске: Разрушенный мост в городе.

потоп в Нижнеудинске: Разрушенный мост в городе.

Улицы затоплены водой даже в центре города. Деревянные дома залиты уже давно. Аэропорт не работает, так как там тоже все сплошником в воде. Жители города взволнованы, многие уже остались без всего - успели забрать только самые важные вещи, документы. У кого-то и вовсе мощный поток воды унес дом.

Наводнение в Нижнеудинске: собираются строить дамбу.

Наводнение в Нижнеудинске: собираются строить дамбу.

Такого потопа в городе не было с 1996 года. Прогнозы пока неутешительные - ожидается, что до воскресенья вода будет еще прибывать. Местных жителей эвакуируют.

Также бедствие затронуло Тайшетский и Тулунский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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