2019-07-05T14:40:36+03:00
Спорт

ХК Байкал-Энергия представил новых игроков команды

С новичками ХК Байкал-Энергия болельщики смогли познакомиться на традиционной открытой тренировке
Анна ПОПОВА
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ХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков командыХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков командыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Игроки ХК “Байкал-Энергия” начинают готовиться к новому сезону! А с чего он традиционно начинается? С открытой тренировки с болельщиками на стадионе “Рекорд” сразу после выхода из отпуска. И традиционно на этой встрече представляют новичков. Итак, в этом году к “Байкал-Энергии” присоединились именитые хоккеисты, в числе которых есть и чемпионы мира и лучшие игроки Универсиады.

ХК Байкал-Энергия представила новых игроков команды.Юлия ПЫХАЛОВА

ХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков команды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков командыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

ХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков команды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков командыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Михаил и Андрей Прокопьевы из красноярского “Енисея” – игроки достаточно высокого уровня, двукратные чемпионы мира в составе сборной России.

ХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков команды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков командыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сергей Ган из “Сибсельмаша” только занял первое место на зимней Универсиаде в составе сборной России, но и стал лучшим бомбардиром турнира.

ХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков команды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков командыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Александр Егорычев хорошо знаком иркутским болельщикам. Он выступал в составе “Байкал-Энергии” много сезонов и почти каждый год становился лидером по количеству забитых голов. Кстати, в этом году он тоже попал в сборную России и стал чемпионом мира.

ХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков команды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков командыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Его брат, Егор Егорычев, тоже долго играл за иркутскую команду. В прошлом сезоне он играл за “Динамо Казань”. Теперь в “Байкал-Энергии” он будет составлять конкуренцию более опытному Руслану Тремаскину в полузащите.

ХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков команды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков командыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вячеслав Вдовенко – бывший хоккеист красноярского “Енисея”, он часто атакует, может и сам забить и отдать хорошую результативную передачу. Вячеслав – отличное дополнение к нашей линии атаки.

- Город мне очень понравился, - говорит Вячеслав Вдовенко. - Приняли нас хорошо, коллектив очень дружный. Я уже знаком с Евгением Волгужевым и Александром Баздыревым. К тому же, большинство из нас перешло в “Байкал-Энергию” из “Енисея” и мы тоже очень хорошо друг друга знаем. В нашей команде играло много нападающих мирового уровня, и теперь мне представилась возможность выйти из их тени в качестве игрока “Байкал-Энергии”. Это, конечно, сложно, но я буду стараться.

ХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков команды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков командыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный тренер ХК “Байкал-Энергия” Андрей Рушкин также поделился своими планами на подготовку к сезону и рассказал, какие турниры ждут команду перед началом Чемпионата России по хоккею с мячом.

- С 8 июля мы вступаем в тренировочный процесс в общем режиме, он продлится 6 недель, рассказывает Андрей Рушкин. - Затем на протяжении 2 недель команда будет тренироваться в ледовом дворце. И 1 августа мы уезжаем на учебно-тренировочный сбор в Хабаровск, где проведем серию товарищеских матчей. 15 сентября мы вернемся в Иркутск, и уже 21 сентября отправимся на Кубок России. После его завершения мы вновь ненадолго вернемся в Иркутск, а потом уедем на тренировочный сбор в Швеции.

ХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков команды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков командыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

ХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков команды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков командыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

ХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков команды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков командыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

После знакомства игроки ХК “Байкал-Энергия” тут же отправились к болельщикам и разделились вместе с ними на четыре команды, чтобы поиграть в волейбол и баскетбол. Символические сборные состояли наполовину из болельщиков и на половину – из профессиональных спортсменов. Оказалось, что хоккеисты хорошо владеют летними видами спорта: например, Павел Дубовик отбивал все возможные мячи на волейбольном поле, а высокорослый Григорий Лапин легко забрасывал мячи в баскетбольную корзину. Каждый игрок “Байкал-Энергии” сыграл в составе хотя бы одной команды и уделил внимание каждому фанату.

ХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков команды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков командыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Спасибо всем, кто пришел на этот праздник, – обратился к гостям полузащитник ХК “Байкал-Энергия” Денис Цыцаров. – Вы приехали к нам, несмотря на жару и сильную занятость, это очень важно для нас и мы чувствуем, как вы нас поддерживаете!

ХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков команды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков командыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

На открытой тренировке можно было поиграть не только в командные виды спорта, но и поучаствовать в веселых конкурсах. Например, любой желающий мог попробовать забить гол вратарю “Байкал-Энергии” Максиму Негруну с помощью…теннисной ракетки. Также громкоголосые болельщики могли поучаствовать в конкурсе на самую длительную кричалку. Маленьким гостям на празднике тоже было чем заняться, например, поиграть в дартс или погладить животных в контактном зоопарке.

ХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков команды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ХК Байкал-Энергия: состоялась презентация новых игроков командыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но вот спортивная часть праздника закончилась, и хоккеисты наконец-то смогли пообщаться с болельщиками в неформальной обстановке. Сколько было сделано селфи и роздано автографов – не сосчитать! Болельщики русского хоккея показали, что “Байкал-Энергию” по-прежнему знают и любят в нашем городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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