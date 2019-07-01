"Теперь он - наш брат": китаец, которому 60 лет назад советские медсестры пожертвовали кожу, встретился с их семьями

Маленький китайский мальчик в полосатой больничной пижамке на коленях у русской медсестры. Малыш насупился, ему больно – ручонка перевязана, а на пол-лица огромный шрам от ожога. Но мама сказала ему потерпеть, пока снимают. И он мужественно терпит. Не плачет. А она улыбается, она счастлива – ребенка спасли…

Этот снимок провисел в музее Хума не один десяток лет. И никто не обращал на него внимания. Пока этой весной китайский режиссер Дун Чанцин не побывал в этом уезде. Фотография его потрясла – он узнал ребенка! Это тот самый мальчик, которого незадолго до этого он видел на кадрах архивной хроники. Буквально 3 минуты старого документального кино: идет операция, малышу пересаживают кожу. Доноры – молоденькие русские девчонки, которые не пожалели самих себя ради крохотного мальчишки-китайца. Вот это история! Прямо готовый сюжет для голливудского фильма. И Дун Чанцин решил разыскать ее героев.

− Я решил, что мой долг - снять об этом документальную ленту, - говорит Дун Чанцин. - Но не представлял, как отыскать ниточки, которые приведут к тому китайскому мальчику и русским людям, 60 лет назад спасшим ему жизнь.

Так начал раскручиваться этот почти детективный сюжет со многими неизвестными. Сначала надо было найти самого мальчишку со снимка. Дали объявление в газетах, напечатали фото. И Мэн Сяньго откликнулся. Сейчас это уже 65-летний вполне успешный фермер, глава семьи − у него есть жена, взрослая дочь и годовалая внучка. Оказывается, все эти годы он мечтал лично сказать спасибо двум русским девушкам, которые ради его спасения пожертвовали частичку самих себя.

Мэн Сяньго с советскими медсестрами и мамой в больнице Иркутска. Фото: предоставлено Людмилой Бакеевой.

Перешли границу у реки

Февраль 1958 года, китайская деревенька Синьцзян на берегу Амура. Четырехлетний Мэн Сяньго остался в доме один. Мама вышла за водой, а папа был на работе.

− Я играл рядышком с жаркой печкой, − вспоминает Мэн Сяньго. - Подошел к огню… И тут искра попала на бахрому шарфика, огонь перекинулся на одежду.

Мгновение, и ребенок вспыхнул как спичка. Хорошо, что в эту секунду в дом вошел его дедушка. Он схватил малыша и побежал на улицу. Окунул ребенка в сугроб, сбивая пламя. Услышав, что стряслась беда, сбежались односельчане.

− У меня обгорели правая часть лица, плечо, рука, − рассказывает Мэн Сяньго. – От жуткой боли я потерял сознание.

До ближайшей китайской больницы добираться двое суток. Что делать? Счет шел на минуты. Родители решили: «За помощью в СССР!» Перевезли ребенка на санях через замерзший Амур. Потом малышу рассказывали, что ему очень повезло. Остановивший их на другом берегу Амура советский человек сразу понял, что стряслась беда. Китайской семье разрешили пересечь границу и сразу направили в больницу. Полтора месяца врачи боролись за жизнь ребенка, но страшные раны никак не затягивались. Без операции мальчик бы не выжил. Из деревни его везут в райцентр - маленький городок под названием Тыгда.

«Срочно нужна пересадка кожи», − сразу понял местный хирург Иван Комаров. В то время такие операции были редкостью, но пацана надо было спасать. И он позвал медсестер-практиканток – вдруг кто-то из них согласится стать донором?

Первой откликнулась 21-летняя Валя Дорошкина. Худенькая, бледная девушка из многодетной семьи с виду могла показаться нерешительной и слабой. Но как не выручить малыша из беды, если у нее самой есть четырехлетняя сестричка - Галинка? Не дай бог с ней бы такое приключилось… Вместе с ней на операцию пошла подруга - 17-летняя Валя Филатова, крепкая, румяная девчушка.

− Вале сделали обезболивающий укол и стали снимать крошечные кусочки кожи, − рассказывает ее младшая сестра Галина Дорошкина, которая живет в Иркутске. – Ее подруга помогала хирургу, переживала, охала. А та ее даже осадила: «Что смотришь на меня так жалостливо? Честное комсомольское, не больно!».

Валентина Дорошкина - одна из доноров кожи для китайского мальчика. Фото: предоставлено Галиной Дорошкиной.

Но больно, конечно, стало. Потом. Нога долго заживала, Валя хромала. Кожа на ее бедре всю жизнь была покрыта рубцами в клеточку, похожа на тетрадный лист.

Кожу Вали Дорошкиной пересадили мальчику на руку и плечо, а Вали Филатовой - на лицо. На удивление, все отлично прижилось. Как девушки радовались, что Мэн Сяньго идет на поправку! Жизнь малыша была спасена.

Но ему предстояла долгая реабилитация в Иркутске. Полтора года он провел вместе с мамой в институте травматологии и ортопедии - там ему сделали еще одну операцию, чтобы мальчик мог свободно шевелить правой рукой.

− До сих пор помню, как весело было играть с советскими ребятишками, − улыбается Мэн Сяньго. – Когда мы вернулись в родную китайскую деревню, я все смотрел на ту сторону Амура и мечтал вернуться домой, в СССР.

Семья у них тогда была небогатая, так что отблагодарить спасительниц Мэн Сяньго его мама смогла только символически. Например, Вале Дорошкиной перед отъездом из СССР Чан Ти-ин подарила заколку и восточный халатик.

Через десяток лет, став взрослым и семейным человеком, китаец пытался найти своих спасительниц, но безуспешно. Его мама рано умерла, имена и адреса забылись. Когда узнал о поисковой экспедиции китайского телевидения, обрадовался. Найдут!

Вырезка из газеты "Амурский комсомолец" за 1958 год, на фото - Мэн Сяньго вместе с донорами Валентиной Дорошкиной и Валентиной Филатовой. Фото: предоставлено Галиной Дорошкиной.

Семья воссоединилась

− Я хотел перевезти ее в Китай, принять в свою семью, обеспечить достойную старость, чтобы ни в чем нужды не знала, − стоя на коленях, плакал на могиле своей названой сестры Вали Дорошкиной Мэн Сяньго.

Увы, не случилось. Его спасительница умерла совсем молодой, всего через 6 лет после операции. Не дожила до встречи с ним и ее подруга - Валентина Филатова. И тоже погибла рано, трагически – ее убило молнией.

Все это Мэн Сяньго узнал уже на российской земле, когда приехал в Благовещенск вместе со съемочной группой. Родных Вали Дорошкиной нашли быстро. Сестры девушки, которая 60 лет назад отдала китайскому мальчику частицу своей кожи, узнали ее в ролике, который показали по местному ТВ. И сразу откликнулись. Так семья китайцев и русских, скрепленная в 1958 году «кровной» дружбой, воссоединилась.

Мэн Сяньго со своей семьей много лет мечтал найти тех, кто спас ему жизнь, пожертвовав кожуФото: Юлия ПЫХАЛОВА

– Нас, детей, было девять. Но когда Вали не стало, мы словно осиротели, - рассказывает Галина Дорошкина. - А теперь встретились с Мэн Сяньго, и такое ощущение, что наша семья воссоединилась. Он нам как родной брат. И не только потому, что носит частички кожи Валюши. Характеры у них тоже похожи: он такой же добрый, светлый, искренний человек.

В Иркутске Мэн Сяньго встретился с сестрой Вали - Галиной Дорошкиной, а еще побывал в стенах института, где в детстве провел полтора года. Кстати, та самая фотография и помогла понять, в какой именно больнице и у каких врачей лечился мальчик. Да, тех докторов, которые помогали ему, уже нет с нами. Но есть другие. И они с радостью встретились со своим «крестником».

В июле Мэн Сяньго отметит день рождения. Он уже пригласил в гости в Китай родственников своих спасительниц − Валентины Дорошкиной и Валентины Филатовой. Они пообещали приехать.

А фильм об этой трогательной истории выйдет в телеэфир в октябре и будет посвящен 70-летию дипломатических отношений между Китаем и Россией.