Помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области: как перечислить деньги и куда нести вещи

Практически вся Иркутская область откликнулась на призыв о помощи пострадавшим при сильном наводнении жителям Тулуна и другим затопленным районам Приангарья. Развернуты пункты приема гуманитарной помощи и в Иркутске. На улице Российской, 20 в минувшие выходные горожане почти весь день стояли в очередях с пакетами, набитыми одеждой, продуктами и водой.

Собирали помощь до полуночи. При этом на пункте приема ничего, что принесли иркутяне, не задержалось. Все отправлено в затопленные районы. Три вагона «гуманитарки» ушли в сторону Тайшета и Нижнеудинска. В Тайшет отправили продукты питания длительного хранения и одежду. В Нижнеудинск - воду и продукты. Там это сейчас требуется в первую очередь. Также в оба района ушло детское питание и бытовая химия. Что касается Тулуна, то туда отправились три машины с продуктами, водой, одеждой и лекарствами.

Улицы Тулуна

Какие лекарства сейчас требуются в затопленных районах? В первую очередь - это те медикаменты, которые должны быть в каждой аптечке: жаропонижающие, болеутоляющие, средства дезинфекции, перевязочный материал. Если вы также хотите помочь пострадавшим от наводнения, рассказываем, что людям требуется на данный момент. Прежде всего, это продукты и вода. Жители, которые уже вернулись в свои дома, тем временем, начинают обустраивать быт, поэтому актуальны постельные принадлежности, бытовая химия, средства дезинфекции, одежда, детские вещи, детское питание и памперсы. Так как в Тулуне открыты несколько пунктов временного размещения, там также актуальная одноразовая посуда.

КОНКРЕТНО

Что необходимо в первую очередь

Бутилированная вода

Продукты питания длительного хранения: консервы, крупы, подсолнечное масло

Детское питание

Посуда

Постельные принадлежности и спальные мешки

Одежда

Белье

Обувь

Хозяйственные моющие средства

Средства гигиены

Памперсы

Пункты сбора гуманитарной помощи в Иркутске

- ул. Российская, 20. С 09:00 до 20:00, в выходные: с 10:00 до 18:00.

- ул. Марата, д. 31 (Молодежный центр), цокольный этаж, с 9:00 до 20:00

- Салоны сотовой связи: ул. Сибирских Партизан, 4; Розы Люксембург, остановка Школьная; Байкальская, 130/1; Рябикова, 32Г; Вампилова, 4; Литвинова, 17;

- Отделение Красного Креста, ул. 2-я Железнодорожная, 9. Остановка общественного транспорта "Курорт "Ангара". С 10:00 до 18:00 в рабочие и выходные дни.

Тулун

- Детский сад «Антошка»,

- ДЮСШ

- Школа №25

Ангарск

189 кв-л, д.15А, отделение срочного социального обслуживания, телефон. 8(3955)54-13-08.

Шелехов

3 квартал, стр.15 (Школа №1).

ФСК «Шелехов» (стадион Строитель).

Дом быта в 4 микрорайоне (обращаться на вахту).

Братск

Комитет по управлению Центральным районом Братска, ул. Подбельского, 26.

Комитет по управлению Падунским районом Братска, ул. Гидростроителей, 49А

Комитет по управлению Правобережым районом, ул. Центральная, 25.

Также пункты сбора помощи открыты:

Отделения Комплексного центра социального обслуживания населения (ул. Мечтателей, 17А и ул. Южная, 81);

Дворец детского и юношеского творчества (ж.р. Энергетик, ул. Солнечная, 2);

Дворец творчества детей и молодежи «Гармония» (ж.р. Гидростоитель, ул. Горького, 1А);

ДК «Юность» (ж.р. Сухой, ул. Еловая, 20);

ДК «Транспортный строитель» (ж.р. Гидростоитель, ул. Ангарстроя, 11);

Библиотека семейного чтения №6 (ул. Сосновая, 2А);

Братское отделение партии «Единая Россия» (пр-т Ленина, 29).

Тайшет

Комплексный центр социального обслуживания населения Тайшетского и Чунского районов. г. Тайшет, улица Андреева, 12.

Реквизиты помощи пострадавшим при наводнении в Иркутской области смотрите здесь