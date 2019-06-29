2019-06-29T05:40:20+03:00
Происшествия

Наводнение в Тулуне: под воду за ночь ушли еще несколько улиц

Жители города скупают в магазинах продукты впрок, ожидая, что из-за наводнения в Тулуне с поставками будут перебои [фото, видео]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Наводнение в Тулуне: так выглядит город сейчас.Наводнение в Тулуне: так выглядит город сейчас.Фото: Николай ТЕКАЛОВ
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В Нижнеудинске за ночь вода немного отступила от домов. Горожане с надеждой выдохнули - значит, "осаду" скоро снимут, еще несколько дней продержаться и жизнь войдет в обычное русло. Эпицентром беды стал соседний Тулун, небольшой городок на сто километров дальше на восток по Транссибу. Наводнение в Тулуне набирает обороты.

-Уровень воды в реке Ия на 08:00 29 июня составил 1357 см и повысился за ночь еще на 25 сантиметров, - сообщает администрация Тулуна. - В пунктах временного пребывания размещено 393 человека, в том числе 77 ребенка. Эвакуация продолжается.

Эвакуация в Тулуне.ГУ МЧС по Иркутской области

А вода действительно прибывает. О последних событиях в городе рассказывает корреспондент Тивиси Николай Текалов.

-Что затопит за ночь новые улицы, было ясно еще вчера, - говорит Николай. -Жители освоили новый вид погодных "предсказаний". Ставишь ногу на край прибывающего потока и засекаешь время, пока она не погрузится в него, допустим, по щиколотку. Было буквально несколько минут. Те улицы, по которым я вчера еще свободно ходил, сейчас ушли под воду.

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Наводнение в Тулуне: эвакуация не прекращается ни днем, ни ночью
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На улицах Тулуна с самого раннего утра полно людей. Впрочем, они оттуда и не уходили. Ночью растревоженные жители караулили свои дома, сложив самые ценные пожитки. По возможности вещи относили к знакомым, что живут повыше, на горе. Но не у всех они есть. Поэтому многие просто обреченно ждали своей судьбы. И сейчас с тоской смотрят, как ушли под воду их дома. А у многих они уплывают.

Потоп в Тулуне: наводнение в городе.Николай ТЕКАЛОВ

-А что говорить, затопило, -всплескивают руками горожане. - Что мы можем сказать? Ждем, пока наводнение в Тулуне отступит.

Наводнение в Тулуне.Николай ТЕКАЛОВ

Люди потеряли все. Дома, имущество, огороды с посадками, налаженный быт. И теперь им остается только бродить по берегу и ждать милостей от природы. Стихия. Но практическая сметка, конечно, берет свое. Со вчерашнего вечера горожане штурмуют магазины. Запасаются продуктами впрок. Понимают, что перебои со снабжением неизбежны, да и предприниматели, торгующие продовольствием, тоже несут убытки. Сколько магазинов "на том берегу" затопило?

Потоп в Тулуне.Видео: Николай ТЕКАЛОВ

Потоп в Тулуне: затоплена половина города. Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Потоп в Тулуне: затоплена половина города.Фото: Николай ТЕКАЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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