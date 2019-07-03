Две сестры вместе с собакой, рискуя жизнью, спасли тонущую девочку в Усть-Куте

«Помогите, ребенок тонет!» – изо всех сил кричали сибирячки Светлана и Юлия Ларионовы, видя, как девочка 10-12 лет уходит под воду. Дело было в центре Усть-Кута, на берегу реки Лена. Там в жаркий летний денек отдыхали целые семьи и компании друзей, но никто и не пошевелился, не бросился спасать девочку. Может быть, просто не поняли, что происходит?

− Несколько секунд − и течение выносит ребенка на середину реки, − рассказывает 21-летняя Светлана. – Девочка тянется вверх, чтобы не захлебнуться, но уходит под воду с головой… Видна только детская ручонка. Я быстро плыву к ребенку. Промелькнула мысль: «А что, если я тоже утону?». Но младшая сестра смело рванула вперед меня. Конечно же, я за ней!

С глубины ребенка вытащила именно десятиклассница Юлия.

− Я нырнула, нащупала руку девочки и потянула ее к себе, − рассказывает школьница. − До берега – примерно 10 метров, дна под ногами не нащупать…

Тонущая девочка уже обессилела и тянула спасительницу на глубину. Юлии нужно было собрать всю волю в кулак, чтобы выплыть вместе с ребенком. Хорошо, что рядышком булькался в воде верный друг сестер − золотистый ретривер Барни. Услышал крики и сразу кинулся выручать хозяек. Собака приняла на себя главный удар: ребенок схватился за шею животного. Спустя считанные секунды подплыла и Светлана.

Золотистый ретривер Барни помог девушкам спасти ребенка. Фото: инстаграм Татьяны Ларионовой.

− Я кричу: «Держитесь за Барни!», а сама выталкиваю всех троих из воды, − вспоминает Светлана Ларионова. – Для меня эти одна-две минуты показались целой вечностью. Это очень страшно. Когда, наконец, добрались до берега, нас с Юлей трясло от шока. Все-таки впервые спасали человека. Да и никакой специальной подготовки нет. А вот Барни у нас дрессированный, знает много команд, сообразительный. Без него мы бы, наверное, не справились.

Спасенная девочка сказала Светлане и Юлии спасибо и в слезах убежала домой.

− Жаль, не успели узнать ее имя, − говорят сестры. – Интересно, как она себя чувствует.