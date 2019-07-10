2019-07-10T11:11:07+03:00
Спорт

Ростов – Оренбург 13 июля 2019: Прогноз на матч РПЛ

Встреча Ростов – Оренбург состоится 13 июля в 21:30 на “Ростов-арене”
Анна ПОПОВА
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Ростов – Оренбург 13 июля 2019: Прогноз на матч РПЛ. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Ростов – Оренбург 13 июля 2019: Прогноз на матч РПЛ. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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На этой неделе стартует первый тур РПЛ сезона 2019/2020. А уже в субботу, 13 июля, нас ждет матч Ростов - Оренбург, который состоится в 21:30 на “Ростов-арене”. Обе команды являются крепкими середнячками, которые не только легко справляются с командами, уступающими в классе, но и могут дать отпор более сильным соперникам. По результатам прошлого сезона Ростов занял 11 место в турнирной таблице, а Оренбург - 13-е. По статистике личных встреч, Ростов и Оренбург провели в прошлом сезоне 2 матча и в обоих из них победу одержали сине-белые.

Первый матч между ФК Ростов и ФК Оренбург в прошлом сезоне состоялся 6 октября 2018 года в Ростове-на-Дону и завершился победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол на 11 минуте забил защитник оренбургской команды Сергей Терехов. Кстати, это был его первый гол в сезоне 2018/2019.

Второй матч между этими командами состоялся уже под занавес сезона, 20 апреля, в Оренбурге. В этот день все было против Ростова. Игроки яростно защищали свои ворота, но все перечеркнул досадный автогол полузащитника желто-синих Матиаса Норманна. Команде из Ростова-на-Дону нужно было срочно исправлять ситуацию, но, увы, они не смогли ничего противопоставить тактике хозяев поля. На 60 минуте молодой нападающий ФК Оренбург Артем Галаджан удвоил преимущество , а уже в дополнительное время полузащитник хозяев Григорий Чиркин поставил жирную точку в этом матче - итоговый счет 3:0 в пользу сине-белых.

Хоть букмекеры по большей части предполагают, что матч Ростов – Оренбург закончится победой желто-синих, статистика прошлых встреч подсказывает, что сине-белых тоже не надо сбрасывать со счетов. Мы желаем обеим командам честной игры и успеха.

СОСТАВЫ КОМАНД

ФК Оренбург

Довбня, Деспотович, Карев, Стрельцов, Чуканов, Алвеш, Афонин, Бадюкевич, Бидловский, Болотов, Глухарев, Киреев, Кулишев, Лопарев, Маляров, Мишкич, Николаев, Шилов, Артемьев, Бондарюк, Егоров, Козлов, Малых, Пикалов, Привалов, Сиваков, Терехов, Хорошков, Шахов

ФК Ростов

Песьяков, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов, Байрамян, Норманн, Ионов, Еременко, Попов, Шомуродов, Березин, Фролкин, Вилюш, Хаджикадунич, Сигурдарсон, Саплинов, Глебов, Зайнутдинов, Медведь, Осинов, Зуев, Логашов, Мамин, Вебер, Гацкан, Черкес

ИСТОЧНИК KP.RU

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