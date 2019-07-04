Сегодня, 4 июля, на Общественном телевидении России в программе «Отражение» в 18.00 по местному времени начнется марафон по сбору средств пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Помочь сибирякам призывают актер Сергей Безруков, сценаристы Наталья Меркулова и Алексей Чупов, актриса Лукерья Ильяшенко.

- Дорогие друзья, вы все прекрасно знаете, что произошло в Иркутской области, - говорит Сергей на видео, опубликованном на своей странице. - Десятки тысяч сибиряков пострадали от этого ужасного наводнения. Поможем всем миром, не проходите мимо!

s_bezrukov Сергей Безруков о наводнении в Иркутской области: «Поможем всем миром!»

Актер также сообщил, что в течение восьми часов в студии будут работать юристы, психологи. Они готовы ответить на все вопросы пострадавших, родственников этих людей и просто небезразличных к трагедии в Приангарье: куда обращаться за компенсацией, как справиться со стрессом. Россиянам расскажут о семьях, которым сейчас нужна помощь. Напомним, во время летних паводков в Иркутской области 20 человек погибли, 15 числятся пропавшими без вести, несколько тысяч человек остались без крыш над головой, дома сотен семей просто смыло водой.

Сейчас в регионе ведутся восстановительные работы, расчищаются трассы, запускается водопровод по временной схеме. Со всех концов страны нашим землякам отправляют гуманитарную помощь, людям нужно все: от одежды, обуви до медикаментов и продуктов питания. Люди потеряли все: кто-то покидал затапливаемое жилье ночью в пижамах.