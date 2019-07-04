Ляпы ЕГЭ по обществознанию 2019: Писателю Толстому из-за бедности пришлось продать титул графа

Уже больше десяти лет иркутский историк и политолог Сергей Шмидт собирает ляпы ЕГЭ по обществознанию. За эти годы в его коллекции набрались сотни умозаключений, по которым можно проследить, как менялись взгляды на жизнь поколения, "обдумывающего житье". Все эти годы «КП» - Иркутск публикует подборки, так что нам есть, из чего выбрать и с чем вас познакомить. Сегодня мы публикуем для сравнения топ-20 за несколько лет подряд. Почему именно столько? Скажем честно - больше "хороших" ляпов - тех, что заставляют задуматься ( ведь выпускники пытаются, как умеют, мыслить!) не нашлось в 2019 году. Сам Сергей Шмидт говорит, что того провала с образованностью, с которым приходилось сталкиваться раньше у пишущих ЕГЭ по обществознанию, больше нет. Вылавливать любопытные "ляпы" становится все труднее, выпускники идут на экзамен подготовленными, знающими правильный ответ и умеющими его излагать.

Вот раньше! Раньше не проблема была написать что-нибудь из серии "В ГУЛАГе декабристам сочувствовал простой народ. " Или вот еще - в общий список ляпов не вошло, но впечатляет. "Наполеон объединился с Багратионом и Кутузов с Жуковым вынуждены были отступить до Волги".

Какая-то часть выпускников, авторов этих ляпов, уже закончила вузы и успешно строит карьеру. Остальные только учатся. Все они сдавали ЕГЭ и рассуждали о жизни, получая примерно одни и те же вопросы.

Подборка ляпов ЕГЭ по обществознанию от Сергея Шмидта.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

2019 год

В этом году самый популярный в стране экзамен сдавали 385 тысяч российских выпускников. Только в Иркутской области желающих его сдать оказалось 7349. За 235 минут экзамена 11-классники ответили на вопросы 29 заданий. В 2019 году из билетов исчезли задания в виде тестов, когда правильный ответ можно было просто угадать.

1. Из-за повышения пенсионного возраста детям приходится расти без пенсии.

2. Люди не должны сваливать друг на друга демографическую проблему.

3. Реальные доходы это все, что осталось в кошельке, после того, как закончилось все потраченное.

4. Реальные доходы это доходы, о которых не может узнать правительство, которые нельзя отобрать.

5. Гуманизация в образовании это политика, направленная на ограничение беспредела учителей.

6. Развитие гуманизма в школьниках помогает выживать бездомным животным.

7. Общество, уважая инвалидов, стремится к тому, чтобы они больше работали.

8. Пример социальной политики: государство заставляет бесплатно кормить в школьной столовой умницу из малообеспеченной семьи.

9. От пенсионеров не стоит ждать инноваций, но если с ними произойдет что-нибудь необычное, например, они влюбятся или им подарят собаку, они могут вернуться к интересу к жизни.

10. Надо заставить себя стать счастливым и после этого все получится.

11. За наркотики надо расстреливать. А чтобы наркоманы не боялись смерти, их можно колоть перед расстрелом.

12. Социальный статус в семье это, например, у старшей дочери лучше получается варить борщ, поэтому она готовит его чаще.

13. Всем российским императорам пришлось жить в эпоху самодержавия.

14. Герои это такие личности как Юрий Гагарин и Мэрлин Монро. Жалко, что они не встретились.

15. Тогда мой сосед бросил пить, занялся бизнесом и занял более прибыльное место в социальной иерархии.

16. Все великие люди были счастливы без денег. Писателю Толстому из-за бедности пришлось продать титул графа и даже это не помешало ему быть счастливым. Он много работал в огороде и воспитал много деревенских детей.

17. Лев Николаевич Толстой – великий русский писатель имел в своих владениях большое поместье и, глядя на страдающих людей, не мог ни сидеть, ни спать спокойно. И только когда он отдал поместье вдовам и сиротам, он смог умереть спокойной старостью.

18. После ссылки декабристов их жены, бросив все, поскакали вслед за ними. Только в Сибири эти люди смогли стать по-настоящему счастливыми.

19. Ипотека это исполнение супружеского долга.

20. Происходит снижение спроса на эластичные продукты – жевачку и конфеты.

2018 год

Тест в Иркутской области писали 7 тысяч 714 выпускников. Больше 80 баллов получили 164 из них . Ответы пятерых точно не попали в перечень ляпов уже потому, что их попросили вон с экзамена за банальное списывание. Пользовались как старым испытанным способом - шпаргалками, так и новым - мобильником. Погорели и в том, и в другом случае. Оно и понятно. На ЕГЭ по обществознанию еще желательно думать. Многие не списывали, но им это не помогло. Почему - читаем ниже.

1. Пример народной культуры это хохломская живопись, которую создал хохломской народ.

2. Колобок – народная культура. Черный квадрат – элитная. Любовный треугольник – массовая.

3.Мальчик узнал об основных подвигах Чапаева и захотел стать летчиком.

4.Пример массовой культуры это «Ромео и Джульетта». Это произведение нравится многим людям, несмотря на то, что в нем травятся практически дети.

5.Пример элитарной культуры – учебник по химии.

7. Элитарная культура это выступление Баскова на коммерческой вечеринке.

8. Народная культура это верование в одного бога, например, деревня далеко от города и в ней живут люди, у которых один бог. Массовая культура это вера во многих богов. Например, большой город, в котором живет много людей разных наций и они верят в разных богов. Элитарная культура это неверие в богов.

9. Народная культура это произведение «Винни Пух». Когда Сова чихает, Винни Пух говорит ей «Будь здорова!»

10. Если любовь можно купить за деньги, то дружба это всегда бесплатно

11. Дюймовочку хотели выдать за влиятельного и жадного крота, но ей было плевать на богатство, ей был важен богатый внутренний мир, а крот был беден богатым внутренним миром.

12. В современном обществе материальное обогащение вышло на первый план, что может сбивать с поисков счастья.

13. Ломоносову не нужно было попадать в список «Форбс», он интересовался только наукой.

14.У бедных нет денег на развитие души, а у богатых нередко и души-то нет.

15.Кому вы будете нужны, богатый, всего добившийся, но без души? Разве что своей собаке. А мать Терезу хотели все.

16. Сейчас можно все больше увидеть людей богатых, но несчастных. Бедные люди счастливыми быть не могут. Счастье уменьшается до отдельных мудрецов.

17. В революционном произведении «Раскольников» герой убивает бабку, следом ее внучку…

18. Природа учит сексу, а культура- удовольствию от секса

19. По-настоящему человек будет хорошо чувствовать только то, что ему принадлежит – локоть, руку, ногу.

20. Никакой здоровый образ жизни не спасает от смерти.

Все лучшие ляпы ЕГЭ 2018 читайте здесь

Я б обществознание сдал. Куда-нибудь.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

2017 год

Число выпускников, жаждущих перейти через порог в 42 балла по обществознанию, было достаточно высоко - 6959. Не всем это удалось - 1624 11-классника в этом году оказались за бортом прогресса, получив двойки. И в вузы, где требовалось сдать "общество", не поступили. Будем надеяться, что им повезло по другим предметам. Более 80 баллов получили 76 школьников.

1.Зачем человеку права, если ему есть нечего и жена из-за этого ему изменяет?

2.В XIX веке все считали, что кризис это очень плохо. И только Карл Маркс написал большую книгу о том, что в кризис можно неплохо заработать.

3.Жириновский не один такой. Свой Жириновский есть в каждом классе.

4.Примером харизматичного политика был Ленин. Все прилипали к экранам, когда он выступал. Когда он входил, все вставали.

5.Белка и Стрелка, слетав на Луну, вернулись без признаков жизни. А Юрий Гагарин, слетав на Луну, вернулся живым и невредимым.

6.В качестве примера из собственного опыта приведу семью Рокфеллеров.

7. Чичиков скупал мертвые души, потому что государство платило по ним пенсии.

8.Если бы Раскольников убил не старуху, а молодую девушку, он бы еще больше жалел убитую. Ведь старуха хотя бы родила.

9.Не убил бы Раскольников старуху, жил бы спокойно, учился. А так пришлось бросить учебу, влезть в долги, а потом и отправиться за каторгой.

10.В ГУЛАГе декабристам сочувствовал простой народ.

11.Надо расчистить свою жизнь от наследственности, иначе попадешь в тюрьму, если в ней уже были твои родственники.

12.Люди не ходят голыми по улицам и не только из-за того, что холодно или они некрасивые. Культура не позволяет снимать штаны или задирать юбку там, где хочется.

13. Пример социальной мобильности: Петр I выходит замуж за Екатерину II и встает на престол.

14. Билл Гейтс и Стив Джобс тоже голодали в детстве, но своей головой смогли стать президентами.

15. Секс не запрещен, но заниматься им рискованно.

16. Жить, соблюдая закон, скучно, но в тюрьме будет еще скучнее.

17. Причина увольнения – измена мужу на рабочем месте.

18. Если начнутся убийства из-за кредитов, банки не будут виноваты.

19. Посадить можно даже полицейского.

20. У каждого чиновника где-нибудь зарыт кошелек с драгоценностями. За таких голосовать не нужно. С другой стороны, совсем бедные чиновники не удержатся от воровства. В общем, было бы честнее, если бы нами руководили какие-нибудь инопланетяне.

Полную подборку ляпов ЕГЭ 2017 читайте здесь

ЕГЭ по обществознанию - вопрос серьезный.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

2016 год

В 2016 году ЕГЭ по обществознанию сдавали 8442 школьника. Не прошли минимальный барьер 2109 из них. Каждый четвертый! А всего в этот год в вузах одного только Иркутска

Каждый из них мечтал стать одним из 20 тысяч (!!!) студентов, усердно изучающих в вузах региона науки об обществе. На подступах к заветному поступлению в вуз на юриста, экономиста и управленца срезались 2109 из написавших тест. Кто-то из них пойдет на пересдачу, а кто-то выберет другую профессию.

1. Институт семьи находится под угрозой, но мне все равно, я за свободную любовь и семьи заводить не собираюсь. Большинство моих друзей, как и я, но учителя нас в этом не понимают. Они взрослые и отсталые. Были бы как мы, так присоединились бы к нам.

2. Школа помогает родителям обуздать ребенка.

3.Если взять обезьяну,выросшую в дикой среде и обезьяну воспитанную в человеческом обществе, то можно увидеть, что это две совершенно разные обезьяны.

4. Воспитывать детей надо так, как Путин воспитывает американцев. Ставить на вид недостатки, угрожать, когда надо, но не заниматься рукоприкладством.

5. Способности это натруженные задатки. Талант это тоже натруженный задаток. Гениальность это когда человек убил себя в ноль, развивая свои задатки.

6. Все великие люди начинали плохо. Кто начинает хорошо, тот катится на дно.

7. Друзья и родители Юрия Гагарина отговаривали его от полета в космос, но он с детства мечтал о Луне и о Марсе, поэтому плюнул на их аргументы.

8. Если бы Ломоносов встретил Обломова, он просто подрался бы с ним, по крайней мере погнал бы с дивана.

9. Если бы Суворов всю жизнь пролежал на печи в деревне Холмогоры, некому было бы громить французов в Альпах и брать Берлин.

10. Секретарь не станет бизнес-леди от секса с начальником.

11. Среднюю продолжительность жизни надо увеличивать, чтобы еще жизни на отдых хватало.

12. Во многих смертельных болезнях виноваты в первую очередь сантехники.

13. В наше время деньги надо делать на красоте. Девушки, женщины, бабушки тянутся к красоте, то есть наращивают ресницы, брови, волосы и готовы платить за это последнее.

14. Люди сейчас сидят по уши в кредитах. Ну что сказать? Сами дураки. Были бы умные, плюнули бы на кредиты и занялись бы своими огородами.

15. Китайцы народ креативный. Они придумали выращивать арбузы квадратной формы. Вроде ничего особенного, но люди покупают это. Поэтому китайцев можно считать креативными, а людей дурачками.

16. Мой отец занимается бизнесом и мы неплохо живем. Отец перепродает продукты и у него продуктовый магазин. Работы немного. Подтоварил магазин и все, сиди и жди, когда деньги в карман упадут.

17. Мне кажется, что бизнес это очень хорошее дело. Купил дешевле, продал дороже, вложил мало, поимел много, а то и очень много. Видно, что лучше заниматься бизнесом, чем работать.

18. Власть как собака. Может облаять, может укусить. Поэтому лучше с ней не связываться.

19. Раскольников убил свою начальницу, но потом признал это ошибкой

20. Благодаря Петру, прорубившему окну в Европу, в окнах домов россиян забрезжил свет.

2015 год

1.Право на священную неприкосновенность интимной жизни гарантировано российским гражданам Конституцией Российской Федерации.

2. Жизненный успех определяется темпераментом ребенка и деньгами его родителей или родственников.

3. Я не хотел бы стать учителем. Дети ведь все-таки дебилы. А моей девушке все равно. Она бы и с детьми -дебилами сработалась.

4. При выборе профессии надо думать о том, чтобы профессия не напугала родителей».

5. Наш сосед страдает безработицей, то есть пьет. Соседка работает уборщицей. В молодости она ничем не интересовалась, поэтому сейчас одна воспитывает двоих детей.

6. Некоторые девушки вобьют себе в голову, что они принцессы и ждут принца на белом коне. Когда этого не случается, они идут торговать своим телом, ведь мозгов у них нет. Хотя мозги – это, конечно, тоже часть тела, но я в другом смысле.

7. Счастье - это жить для других: для домашнего котенка или для любимого человека.

8.Пенсионерам чисто физически трудно драться с властью, хотя возможно они принесли что-то и припрятали с войны. Так что я не советовал бы президенту с ними связываться.

9. Не каждый пенсионер выжил из ума, некоторые много читают.

10.Весной детям нет жизни из-за экзаменов, а взрослые радуются, они же на пенсии.

11. Если муж не покупает жене колготки, значит, он не исполняет своих супружеских обязанностей.

12.Женщины должны зарабатывать столько, чтобы им еще и на себя оставалось.

13. Например, император Петр I обучался на курсах кораблестроения в Голландии. Казалось бы император, а какое стремление к самопознанию!

14. Многие известные люди родились в неблагополучных семьях и добились фактических успехов в своей сфере: Эйнштейн, Адольф Гитлер, Жанна д'Арк.

15. Ленин шагнул в будущее, но быстро умер. Без него дела у коммунистов не задались, поэтому они были вынуждены обратиться к Сталину. Сталин убил многих коммунистов, но поставил выживших на правильные места. Так выиграли войну, отправили Гагарина в космос и поставили на место уже саму Америку.

16.Как правильно зарабатывать деньги описал в книге «Капитал» известный бизнесмен XX века Карл Маркс.

17.Люди, верящие в бога, такие же как и мы, только ничего не едят в пост.

18.Бизнесмен может отдать свою жену в проститутки, лишь бы отдать кредиты. Поэтому проценты по кредитам надо снижать.

19. Космический виток вокруг земли сделал Гагарина мужчиной, популярным у женщин.

20. Известный актер Арнольд Шварцнеггер стал депутатом только благодаря родителям своей жены.

2014 год

1.И сейчас человек не выживет в одиночку, чего уж говорить про каменный век.

2.. Пример диалога культур: «Россиянин переехал на ПМЖ в США и научил американца готовить холодец".

3.Маугли не читал газет, его не смогли бы обмануть даже телепередачи.

4. Писатель познал мудрость жизни. В ней не оказалось ничего вкусного. Вот он и взял

фамилию Горький.

5. Социализация Ивана Грозного включала его присутствие на казнях людей. Воображаю себя на его месте и не уверен, что из меня бы получилось что-то хорошее.

6.Капитализм укорачивает очереди за товарами, но удлиняет продолжительность рабочего дня. В итоге получается как при социализме, только по-другому.

7.При рыночной экономике за деньги можно все, кроме убийства и воровства.

8.Ценообразование это кнут и пряник рынка.

9.Государство вводит такое понятие как «рыночная цена», а там уж крутись, как хочешь.

10.Государство хочет что-то свое, а у невидимой руки рынка свое мнение.

11.По трудовому кодексу директор предприятия не имеет права смеяться над своими рабочими.

12.Трудовой кодекс запрещает работодателю быть психопатом.

13.Если прожиточный минимум платят в конверте, то это беспредел.

14. Работодатель не имеет права применять физическую силу и телесные наказания к работнику. Они не рабы, не крепостные, а граждане России.

15.Работодатель обязан предоставить орудия труда работникам: компьютер - бухгалтеру, метлу - дворнику, дубинку - полицейскому.

16.В перестройку деньги выдавали по талонам.

17. Если попался на удочку, не стоит под нее плясать.

18.Не стоит быть с теми людьми, с которыми быть приходится.

19. Вот все вокруг говорят о том, что бизнес очень важен для общества. Однако, когда я попытался продавать конфеты одноклассникам, то моих родителей вызвали в школу, и я до сих пор не могу понять, за что?

20. Если прожиточный минимум платят в конверте, то это беспредел.

Тяжела и дорога эта работа - сдать ЕГЭ с репетиторами.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

2013 год

1. Когда человек задумался над продолжением рода, в одиночку это у него не получилось».

2. Мозг - это источник знаний, поэтому его надо тренировать. Каждый день подпитывать чем-нибудь новеньким и интересненьким.

3. Я рада, что живу сейчас, когда наша власть отменила крепостное право.

4. Одно правительство ведет себя как судья на футбольном поле. Другое - как зрители. Главное, чтобы правительство не лезло играть в футбол. Эти принципы называются либеральными. Хочу сказать, что матч без зрителей - это тоже плохо для рынка.

5. В моей семье главный папа, хотя мы давно уже не живем в родоплеменном строе.

6. Если бы все люди были равны, они бы все вокруг разворовали. А так каждый должен добиваться всего своим трудом.

7. У многих бабушек нет денег даже сходить в аптеку. Кто-то ездит в аптеку на такси.

8. Бюджетники делятся на низкобюджетников и просто бюджетников. Например, учителя и директор школы.

9. Человек не задумывается, для чего нужны деньги: когда получает, сразу их тратит.

10. Я думаю, если ты решил податься в сферу экономики, то не надо оставаться человеком, ибо тебя там обманут.

11. Сделать хорошо клиенту и плохо другому предпринимателю это суть предпринимательской деятельности.

12. В СССР не было изысков ни на прилавках, ни в политике, ни в сексе.

13. Умный человек из-за огромного количества мыслей в своей голове, может потерять семью.

14. Именно в детском саду я понял, что не все игрушки мои.

15. Во всем я соглашаюсь с политологом Гёте.

16. В комендантский час дети до 16 лет не имеют права находиться даже на кладбище, хотя там никого нет.

17. Сегодня браки похожи на союз клеща и собаки. Но ситуация ухудшается тем, что обычно в браке два клеща и ни одной собаки.

18. Раньше в половые связи вступали очень осторожно. Сейчас никто ничего не боится. Страх потеряли.

19. Девочка-отличница, с золотой медалью, но не может даже почистить картошки. Про таких говорят: халва в шоколаде.

20. В 14 лет ребенок приобретает право работать в свободное от родителей время.

2012 год

1. Гендер – это влечение мужчин и женщин друг к другу. У гомосексуалистов нет гендера.

2.Гендер – это организация, выявляющая пол у человека.

3. Голова на плечах, опыт за плечами, женщина под рукой – вот образец мужчины.

4. Гендер – это влиятельный ученый-социолог, видимо, немец.

5. Женщины должны следить за собой и очагом. Мужчина должен следить за всеми.

6. Брак и искусственный интеллект несовместимы.

7.Идеалы девушек – это белый конь и принц. Идеалы стариков – это эликсир молодости.

8.В Америке один ученый доказал, что существует такая болезнь – болезнь денег. Мне кажется, ею болеет большая часть населения. Надо как-то решать вопрос с деньгами, а то все мы умрем.

9. По жизни я почти во всем согласен с философом Гегелевым»

10. Если ты альфа-самец, то можно и не умничать.

11.После того, как амазонок истребили, жизнь женщин превратилась в ад.

12.Женщины бывают агрессивны только от безысходности. А мужчины бывают агрессивны и в радости.

13. До встречи с женщиной мужчина – это просто щенок.

14.Эти хранительницы домашнего очага, порою, готовы топить очаг деньгами, которые зарабатывает мужчина»

15. Мужчина в семье – кормилец, а женщина – мать и одиночка.

16.Заключать браки заставляют либо родители, либо ребенок – добровольно это никому не подходит.

17. Брак – это подписка о невыезде, которую сам даешь государству.

18. При заключении брачного договора у супругов получаются некоторые права – например, право на измену.

19. Как известно, бизнес сделал из обезьяны человека.

20. Философ Гиогент отрекся от престола, жил в лесу, в бочке, на выселках. Однажды, когда он брал продукты в городе, в город как раз приехал Александр Македонский. (Дальше идет известный пересказ истории о встрече «Гиогента»). Я согласен с Гиогентом: счастье – не в материальных ценностях, а в том, что жив и здоров.

2011 год

1. Если вам не платят пенсию, можно напрячь Конституционный Суд.

2. Жизнь это твой срок годности.

3. Социальное неравенство начинается с детства. Вот у нас в школе отличники и двоечники даже не здороваются.

4. Один человек не может выжить, ему нужны сообщники.

5. Все помнят Пушкинскую сказку про рыбака и рыбку. Она про то, как деньги довели бабку до девиантного поведения.

6. Не в шалаше счастье.

7. Я в свои 17 лет уже попробовал себя в образе писателя и не понаслышке знаю, что такое внутренние мучения и тоска. Как и Гете я болею, когда у меня нет новых идей, нет того огонька, той мысли, из-за которой хочется творить. Многие люди смиряются с этим, но не мы с Гете.

8. Деньги мы можем рассматривать в разных странах по-разному. В России они зло, а там нет.

9. Партии, занявшие на выборах призовые места, попадают в Думу.

10. Человек создал ядерное оружие и тут же погиб от него.

11. Измены в браке негативно сказываются на здоровье. Ученые выяснили, что измены сокращают жизнь жены и мужа на 5-7 лет.

12. Быть умным теперь актуальнее, чем при Сталине и Ельцине.

13. Брак это обещание государству, что уж если я женюсь, то обещаю растить детей и терпеть свою жену и в горе, и в радости.

14. Человек не может жить без общества. Даже художники не могут иногда написать картину без музы.

15. Маугли не мог завести детей с волками.

16. Например, спрос на секс со стороны мужчин превышает предложение со стороны женщин.

17. В школе очень много государственных вещей: стол, стул, тряпица.

18. Не думаю, что Яблочков случайно придумал лампочку, радио и телевизор.

19. Открывая бизнес, бизнесмен должен позаботиться о том, чтобы зачатие бизнеса с точки зрения государства было непорочным.

20.Если не удается жить в обществе, остается только жить с девушкой.