Иркутская область: неделя в режиме ЧС

В связи с паводком режим ЧС в Иркутской области ввели 27 июня. На тот момент из берегов вышли реки Ия, Уда, Бирюса. Ситуация развивалась стремительно и привела к катастрофическим последствиям. Cогласно последним данным, от большой воды пострадало 6 районов области: Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский. С 25 июня в 103 населенных пунктах подтоплено 10,1 тыс. жилых домов, в которых проживают 32,9 тыс. человек, в том числе 7,8 тыс. детей; 49 социально значимых объектов; 10,2 тыс. приусадебных участков.

В день объявления ЧС Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области открыло счет для оказания помощи гражданам, пострадавшим от паводка, а также пункт сбора помощи. В затопленные территории прибыли специалисты соцзащиты и медики.

Координация налажена

По поручению губернатора Приангарья Сергея Левченко 28 июня оперативная группа под руководством первого заместителя главы региона - председателя правительства области Руслана Болотова выехала в Нижнеудинск для координации действий по минимизации и ликвидации последствий стихийного бедствия в Тайшетском, Нижнеудинском и Тулунском районах. В это время начало топить Тулун. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 29 июня вылетел в пострадавший от разгула стихии город. Также туда прибыли глава МЧС России Евгений Зиничев и полномочий представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

- Первоочередные вопросы, которые следует решать незамедлительно, - это восстановление энергоснабжения, водоснабжения населения пострадавших районов и приведение в порядок жилого фонда, - подчеркнул губернатор.

Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел экстренное совещание по паводкам в Братске. Из бюджета РФ региону выделили 662 млн рублей. Пострадавшие жители начали получать единовременные выплаты.

- Мы оперативно согласовали финансовые вопросы с Правительством РФ. Необходимые суммы переведены во все районы. Следующая задача - восстановление жилья и инфраструктуры. Мы обязаны помочь людям, которые остались без квартир и домов, - подчеркнул Сергей Левченко.

Электроснабжение восстанавливают

В это же время была создана рабочая группа по оценке ущерба в населенных пунктах, расположенных в зонах затопления, проведено внеочередное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Иркутской области. В пострадавшие районы выехали представители ряда министерств областного правительства. В частности, сотрудники министерства ЖКХ контролировали ремонтно-восстановительные работы на объектах электроснабжения.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил начинать восстановление подачи электрической энергии жителям пострадавших от паводка районов по мере открывающихся возможностей - сразу при снижении уровня воды. Задача ремонтных бригад энергетиков, по словам Сергея Левченко, - восстанавливать подачу электричества там, где это уже возможно, в течение 72 часов.

По состоянию на 4 июля восстановлено электроснабжение в почти 50 населенных пунктах из 60. Без электроснабжения пока остаются более 7 тыс. человек.

Проезд по большинству участков дорог открыт

К работам по обеспечению проезда по региональным автомобильным дорогам было привлечено 122 человека и 72 единицы техники, из них 38 самосвалов, 17 эскаваторов и бульдозеров. По 30 участкам дорог из 48, попавших в зону паводков, сегодня могут ездить автомобили. Еще на 14 участках идет работа по восстановлению движения. В результате стихийного бедствия в районах области было разрушено 10 мостов, еще 10 оказались подтоплены. На сегодняшний день 13 мостов восстановлено, идут работы на 14-м - в Тайшете.

В Нижнеудинске в восстановительных работах на объектах ЖКХ были задействованы 24 круглосуточные аварийные бригады коммунальных служб, 11 мотопомп, свыше 40 единиц техники. Водозабор запущен. Идут работы по просушке щитков электроснабжения, откачке воды из подвальных помещений. В Тулуне работают четыре аварийные бригады. По мере того как вода будет отступать, количество сил и средств увеличится. Водоснабжение здесь готовятся подключить по временной схеме.

Глава Приангарья посетил пункты временного размещения людей. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Вода уходит

В Тайшетском районе все населенные пункты подключены к электроэнергии. В Нижнеудинском - подтопленных участков многоэтажной и малоэтажной застройки нет. Частично в зоне подтопления остаются три садоводства.

На территории Тулуна уровень воды в реки Ии падает. В зоне подтопления четыре канализационных насосных станции и один водозабор.

В Чунском районе в целях предупреждения аварийных ситуаций отключено энергоснабжение в населенных пунктах Приудинск, Паренда, Веселый. На реке Уде выставлены наблюдательные посты. Организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад коммунальных служб.

В Зиминском районе уровень воды в реках ниже критических отметок. Восстанавливается электроснабжение. Полностью утраченного жилья нет.

Почта России организовала взаимодействие с администрациями муниципальных районов с целью обеспечения доставки пенсий, пособий и корреспонденции.

Предварительный ущерб сельскому хозяйству подсчитан

Министерство сельского хозяйства Иркутской области ведет мониторинг ситуации в пострадавших территориях. По предварительным данным, в зону затопления попало 57 крестьянских фермерских хозяйств и сельхозорганизаций в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Зиминском, Черемховском, Чунском районах. Общая площадь посевов в этих территориях составляет более 30 тыс. га, из них подтоплено более 11,6 тыс. га (7391 га зерновых и масличных культур, 4173 га кормовых, 36 га картофеля, 23,5 га овощей). Затоплены 400 га пастбищ, 588 га сенокосов, 797 тонн зерна, 120 рулонов сена.

Пропали 446 головы сельскохозяйственных животных (231 крупного рогатого скота, 140 свиней, 52 лошади, 23 овцы). Подтверждена районами гибель 144 голов (11 КРС, 100 свиней, 33 прочей живности). Также погибли 395 875 штук товарной аквакультуры (молодь карпа и форели, личинки пеляди). Плюс ко всему в результате паводка пострадали техника и объекты сельхозназначения. Предварительно общий ущерб составил 300 млн рублей.

В зоне бедствия работают врачи из разных регионов

Данные о пострадавших от наводнения людей меняются каждый день. Минздрав направляет в районы ЧС врачей и медсестер. В зоне бедствия работают инфекционисты и эпидемиологи.

Кроме того, в Приангарье прибыл сводный медицинский отряд Федерального медико-биологического агентства России, в состав которого вошли специалисты из Москвы, Железногорска, Зеленогорска и Красноярска. Военные направили в Тулун автоперевязочную.

В районы бедствия поступает гуманитарная помощь

В работе по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от паводка, привлечены национально-культурные центры и общественные организации. Формируются отряды добровольцев, идут сбор и транспортировка грузов с гуманитарной помощью в затопленные районы. На открытый расчетный счет неравнодушные граждане, предприятия и организации продолжают перечислять средства.

Детей из зоны бедствия отправляют в оздоровительные лагеря. Предложения от регионов, готовых принять юных жителей Иркутской области, уже превышают потребности.

По информации на утро 4 июля 12 371 пострадавший в результате паводка получил единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. Ожидают выплат еще 3932 человека. Всего принято заявлений на выплаты от 14 687 пострадавших.

Комиссии по оценке ущерба работают во всех подтопленных муниципальных образованиях. Всего их 48. Уже обследовано более 1000 домов. Из них жители 631 дома получат выплаты по 50 тыс. рублей, еще 378 домов - по 100 тыс. рублей. Родственники 7 погибших обратились за получением выплаты в размере 1 млн рублей, которая будет выделена из федерального бюджета. Всего, согласно последним данным, погибло 20 человек, судьба 15 остается неизвестной.

В Иркутской области работает телефон горячей линии правительства - 8-800-2000-665. Звонок бесплатный. Жители пострадавших от паводка территорий получают консультации по социально-правовым вопросам.