Наводнение в Иркутской области: Ученые называют истинные причины стихийного бедствия в Иркутском регионе

На пресс-конференции в Иркутске ученые и метеорологи рассказали о причинах самого тяжелого наводнения в новейшей истории области, развеяв мифы и страшилки, которые гуляют с самого начала паводка в Интернете. Основной причиной специалисты назвали природную аномалию.

Небывалое наводнение накрыло западные районы Приангарья на прошлой неделе. Села, деревни, а потом и города - Нижнеудинск и Тулун - стремительно уходили под воду. Кадры разрушенных домов, которые снесло потоком и прибило к мосту через реку Ию, облетели всю страну. Смотреть на это без слез невозможно. Увы, не обошлось без жертв. По последним данным, погибли 20 человек. Гуманитарная помощь поступает в район бедствия со всей страны. Тысячи людей остались без всего. Работы много. Разрушена огромная территория и, соответственно, вся инфраструктура. В первую очередь нужно восстановить дороги и электроснабжение. Однако нашлись и те, кто в это тяжелое время распространяет недостоверную информацию, раскаляя и без того напряженную атмосферу в обществе. В пресс-центре «Комсомольской правды» собрались эксперты и компетентные в своей области ученые и специалисты: директор Института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН Игорь Бычков, завлабораторией гидроэнергетических и водохозяйственных систем этого же института Вячеслав Никитин, завкафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ Инна Латышева, замначальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова, гидролог Людмила Ерохина и генеральный директор «ЕвроСибЭнерго» (управляет энергетическими активами En+ Group) Михаил Хардиков.

Ложь на 300 километров

По циркулирующей в соцсетях информации главные виновники потопа - Братское водохранилище с высоким уровнем воды и Иркутская ГЭС, сбросившая тонны воды буквально на головы людей. Это провокация и ничем не подтвержденная ложь, ответственно заявили на пресс-конференции эксперты.

Доктор технических наук, заведующий лабораторией гидроэнергетических и водохозяйственных систем Института систем энергетики имени Л.А. Мелентьева СО РАН Вячеслав Никитин открывает карту и показывает, где находится Тулун и где Братск. Расстояние между ними - около 300 км.

Наводнения в Иркутской области: мнения экспертов.

А дальше приводит цифры:

- Уровень воды в Братском водохранилище 1 июля 2019 года составил 396,8 м, и это норма для этого периода (максимальная отметка 401,73 м), - говорит Вячеслав Никитин. - А в Ие уровень в нормальных условиях составляет 453 - 454 м над уровнем моря. Это, как видите, выше Братского водохранилища более чем на 51 м. Таким образом, уровень Братского водохранилища практически никак не влияет на уровень реки Ии, впрочем, и на другие притоки тоже.

Проанализировали ученые и расход Иркутской ГЭС в дни, когда паводок бушевал с особой силой. Так, 28 июня расход составил 1800 м3/с, а спустя 3 дня - 2000 м3/с; на Братской ГЭС – 2690 м3/с, на боковом притоке в Братское водохранилище – 6430 м3/с, а после того как «большая вода» проделала путь в несколько сотен километров - 11 000 м3/с. Но это повышение временно и лишь говорит о том, что паводок дошел до водохранилища. Через пару дней уровень воды нормализуется.

При этом Иркутская и Братская ГЭС работали и продолжают это делать в штатном режиме в соответствии с распоряжениями Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы), входящего в Минприроды. Напомним, Агентство исходит из интересов всех водопользователей, следит за тем, чтобы и в Байкале уровень не выходил из установленного диапазона. В июне он, между прочим, каждый день повышался примерно на 1 см и сейчас составляет 456,57 м в Тихоокеанской системе высот, что выше среднемноголетних значений для этого периода. Так что об обмелении озера тоже говорить абсурдно. Более того, к концу сентября, согласно прогнозам специалистов, он может достигнуть максимальной нормативной отметки, а в Братском водохранилище останется в пределах нормы.

- Так что фразы о влиянии ГЭС на паводки приводят нас, ученых, в шок, - заключает Вячеслав Никитин.

- Из-за разности высот над уровнем моря очевидно, что никаким подпорам Братской ГЭС невозможно вызвать наводнение в Тулуне, - дополняет Михаил Хардиков, гендиректор «ЕвроСибЭнерго» (управляет энергоактивами En+ Group). – И никакие пропуски через Иркутскую ГЭС тоже не могли к этому привести. Более того, скептикам еще на заметку: в 2015-2017 годах был период экстремального маловодья, когда на Байкале было довольно мало воды. Братская ГЭС тогда немного снижала выработку. Поэтому с учетом этих маловодных лет сейчас удалось спокойно абсорбировать воду в водохранилище и не допустить каких-то кризисных ситуаций ниже по течению. Более того, даже с приходом паводка у нас остается еще запас в 5 м до верхней отметки нормального уровня. То есть емкость позволяет накапливать воду, при этом нет необходимости срабатывать водохранилище. Кстати, в 2010 году отметка Братского водохранилища на 1 июля была 400 м – выше, чем сейчас, и никаких наводнений не было. Также замечу, что не мы решаем, сколько куда сбрасывать. Это четко регулируется и контролируется Федеральным агентством водных ресурсов.

Михаил Хардиков также отметил абсурдность распространяемых в соцсетях выводов «диванных экспертов» о причастности ГЭС Ангарского каскада к наводнению.

- Свою энергию псевдоэксперты потратили бы лучше на помощь людям: например, на развал завалов, сбор гуманитарной помощи или хотя бы на изучение географии, - резюмировал он.

Заглянем в учебник географии. Тулун и Нижнеудинск находятся на берегах рек, которые являются притоками Ангары, – Уды и Ии. Есть еще реки Ока и Бирюса, которые в этот раз также подтопили села и деревни западных районов региона. Все они, на минуточку, берут свое начало в горах Восточного Саяна. При этом Бирюса и Уда не впадают в Братское водохранилище, они сливаются с Ангарой ниже Богучанской ГЭС. Как гидроэлектростанции могли повлиять? Да никак. Не побежали же речки вспять. Вызвать паводок станции не могли, потому что, напомним, реки берут начало в горах. Не произошло и переполнения Братского водохранилища, что было подтверждено на пресс-конференции.

Четыре месячные нормы

Так в чем же истинная причина такого разрушительного наводнения, которое подтопило более 10 тысяч (!) домов в 98 населенных пунктах Иркутской области?

- Малоподвижный циклон в течение трех суток оказывал влияние на территорию Приангарья, - объясняет заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - Сформировался он еще в начале третьей декады над южными районами Урала и Западной Сибири и после 20-х чисел июня подошел к западным, южным и центральным районам региона. Таким образом, с 25 по 29 июня здесь прошли очень сильные дожди. А пик пришелся на Нижнеудинский и Тулунский районы, где мы фиксировали от 1,5 до 4 месячных норм осадков. И это, подчеркну, за 3 дня!

Именно дожди и вызвали столь резкое повышение уровня воды на многочисленных горных речках.

- 26 июня подъем в верховьях рек превысил максимальные значения за весь период наблюдений, - добавляет гидролог Людмила Ерохина. - Был затоплен поселок Аршан в Тулунском районе. Наблюдатель на лодке каждые 3 часа преодолевал расстояние в 400 км, чтобы передавать нам данные. Связи не было. Вот в таких условиях работали. В Алыгджере, к примеру, вовсе эвакуировать некому было. Наблюдатель сам забрался на крышу, откуда и делал замеры…

Так, час за часом, вода стремительно подбиралась к Тулуну, где никто не ожидали такой стихии. Хотя и предупреждали синоптики, что уровень воды в Ие почти вдвое превысит критическую отметку в 700 см. Остановился поток все же на отметке 1387 см. И это абсолютный рекорд. По крайней мере, за всю историю наблюдений такого масштаба бедствия здесь не было никогда! Да, были наводнения в 1980 и 1984 годах, когда уровень воды повышался до 10 м. Тогда и дамбу построили по тем данным. Она сдерживала паводки долгие годы. Но сейчас - увы… Побит рекорд наводнения 1996 года и в Нижнеудинске: тогда было 485 см, а сейчас - 507.

- Сейчас мы наблюдаем спад воды до критических отметок, - продолжает Людмила Ерохина. – Повышения не ждем. По всем канонам и прогнозам этого произойти не должно в ближайшее время.

После бури, как говорится, затишье. Пока же ученые делают выводы. И называют произошедшее не иначе как аномалией. Во-первых, циклон, накрывший запад области, обычно проходит за пару часов, но нынче задержался в этих краях на несколько дней! Во-вторых, совпал паводок с запоздавшим снеготаянием в Восточных Саянах. Все это и привело к таким экстремальным последствиям.

- В атмосфере развивались аномальные процессы на фоне глобальных изменений климата, - считает кандидат географических наук, доцент, и. о. заведующего кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ Инна Латышева. - Мы провели анализ синоптических карт и мезомасштабных моделей и пришли к выводу, что произошла уникальная ситуация - тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана. Надо сказать, что эти районы к тому же подвержены паводку. Получилось так, что период максимума осадков и подъема уровня рек, а это как раз 25 - 26 июня, совпал по времени с выходом первого тропического циклона сезона ураганов 2019 года, которые определяют наиболее интенсивные потоки тепла и влаги с океанов. Также отмечу, еще одним виновником данной ситуации явился холодный циклонический вихрь. Он образовался над Западной Сибирью, а затем длительное время был на юге Иркутской области, объединившись с обширной циклонической депрессией на востоке.

Инна Латышева, впрочем, отмечает глобальный процесс. Говорит, что мы живем в эпоху неустойчивого климата. И это можно с легкостью заметить. В январе все чаще случаются затяжные морозы, летом неделями стоит жара или идут дожди. Поэтому так важно прогнозирование, а для этого нужны новые станции, оборудование, да и в целом требуется уйти от давно изжившей себя схемы. Ну, скажите, нормально, что в XXI веке наблюдатель вручную измеряет уровень воды, а потом по телефону передает эти данные? Вот и ученые считают, что нет. Предупредить, а не устранять последствия – вот, что надо ставить в приоритет.

- С одной стороны, мы понимаем, что сложно было спрогнозировать это наводнение, - говорит академик РАН Игорь Бычков. – А с другой, давайте проведем аналогию с землетрясениями, которые невозможно пока предугадать. Но мы проводим сейсмомикрореагирование и получаем информацию, которая служит как обязательное требование для строителей. Есть нормативы, согласно им возводятся здания, что минимизирует риск разрушений. То же самое и с паводками. К сожалению, отсутствуют четкие ограничительные линии для строительства. Люди оформляют землю в собственность в низинах, строят там дома. То есть налицо явное нарушение зонирования, и это не только в Тулуне, а повсеместно. Два года назад вместе с институтом систем энергетики мы выполнили работы по проектированию возможных затоплений в Иркутске, и данные, которые были представлены, тревожны. Нам нужно продолжить эту работу и относительно других территорий Приангарья. Необходимы запреты на строительство в паводкоопасных районах. Еще одна из предпосылок возникновения таких катаклизмов - отсутствие учета рекомендаций ученых, связанных с вырубкой лесов. Лес в верховьях рек создает дренажную подушку, которая позволяет задерживать на сутки-вдвое выпавшие осадки. А что, если деревья вырублены? Дороги сразу же превращаются в реки, вода идет к поселкам. Нет и защитных сооружений, дамб на реках.

Заметил академик, что и систему оповещения населения в случае ЧС необходимо менять в соответствии с современными требованиями.

- Если взять землетрясение и цунами в Фукусиме, то там в течение 40 секунд по всей Японии были остановлены все скоростные поезда, - продолжает Игорь Бычков. - Это спасло огромное количество людей. Наверное, и здесь был определенный промежуток времени, в рамках которого необходимо было довести информацию до населения, объяснить, что эвакуироваться надо немедленно. Конечно, необходимо извлечь урок: не восстанавливать разрушенные дома в низинах, а попытаться перенести их на возвышенности, в более безопасные места. Словом, есть технологические возможности и решения, чтобы не допустить таких катастрофических последствий.

Помощь идет

Сейчас в Приангарье все силы брошены на восстановление разрушенного стихией и помощь пострадавшим. Энергетики работают в авральном режиме, чтобы максимально быстро вернуть электроэнергию в пострадавшие районы. Они пробираются в труднодоступные села, где разрушены дороги и мосты, обследуют и подключают каждый дом. Шаг за шагом. Это кропотливая работа сотен людей.

Сейчас в Приангарье все силы брошены на восстановление разрушенного стихией и помощь пострадавшим.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы взяли на себя обязательство восстановить электроснабжение не позднее 2 дней от даты получения доступа к нашим активам, - поясняет Михаил Хардиков. - Сформирован аварийный запас с понимаем того, какие и в каких объемах нужны техника, оборудование, инструменты. Привлекли аварийные бригады из других районов. Уже восстановили электроснабжение для более чем 6 тысяч потребителей в тех местах, где вода уже ушла. С первых дней стихийного бедствия в En+ Group создан и работает оперативный штаб по ликвидации последствий наводнения в Тулуне и Тулунском районе. Рабочие советы энергопредприятий En+ Group также выступили с инициативой по сбору средств для пострадавших сотрудников. Компания поддержала эту инициативу и объявила об удвоении собранной суммы за счет средств группы. En+ Group в тесном взаимодействии с МЧС России, правительством Иркутской области и муниципальными образованиями работает над ликвидацией последствий наводнения практически в круглосуточном режиме. Компания продолжает доставлять к пунктам временного размещения эвакуированного населения питьевую и техническую воду. Также местным властям будет предоставлена тяжелая техника для разбора завалов в районах затопления и транспортировки домов, унесенных напором воды.