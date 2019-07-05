Окончила школу в 37 лет: сибирячка получила аттестат и поступает в медицинский

- Придется тебе, Вова, вновь пойти в 5-й класс и остаться на второй год, - перед всем классом отчитывает учительница одного из школяров.

- Нет, Марья Петровна, не получится - я осенью на пенсию ухожу! - забористо отвечает ей с последней парты бородатый мужчина преклонного возраста, сидящий среди пятиклашек.

Сюжет одного из выпусков журнала «Ералаш» почти точь-в-точь повторился и в реальной жизни. Отличие лишь в том, что 37-летняя иркутянка Наталья Невидимова ни разу не оставалась в школе на второй год, да и круглой двоечницей, как герой юмористического ролика, не была. Но школьный аттестат, а в придачу еще и золотую медаль женщина получила на два года позже собственных детей. Но обо всем по порядку.

Вместо колледжа - прилавок магазина

В далеком 1996 году 15-летняя Наталья окончила 9-й класс и получила троечный аттестат о неполном среднем образовании. Тогда-то, как у любого подростка, перед девушкой и встал вопрос: переходить в 10-й класс или идти учиться в колледж? Наталья выбрала второй вариант.

- Сдуру поступила в индиструально-педагогический колледж, - признается Наталья Невидимова. – Но с трудом дошла до первой сессии… Буквально с начала занятий поняла - не мое. У меня ведь с детства была мечта - стать врачом. В общем, через полгода забрала документы и понесла их обратно в родную школу: мол, возьмите меня обратно. Думала, окончу 11 классов и поступлю в медуниверситет. Но не приняли – сказали, что оценки в аттестате не очень хорошие…

Год потерян, а ждать следующей осени, чтобы снова куда-то поступать, Наталья не стала и решила устроиться на работу. Тем более что семья жила, прямо скажем, небогато: мама - продавец, а отец – токарь. И так-то доходы у обоих невысокие, а тут еще и зарплату постоянно задерживают. Поэтому вместо подготовки к экзаменам Наташа встала вместе с матерью за прилавок. В свободное время подрабатывала нянечкой.

- Так и затянуло. Про учебу, я, конечно, забыла, - продолжает Наталья. – К тому же время было тяжелое. Зарабатывали тогда, как могли. Год-другой пролетели, а потом я встретила будущего мужа, вышла замуж, дети почти сразу пошли. Сначала у нас родились мальчишки-близнецы Вадим и Денис, затем дочка Ксюша. Стабильную работу я нашла только в 2002 году. Меня без образования взяли в иркутскую исправительную колонию № 6 - в кинологическую службу. Это сейчас без диплома никуда, а тогда все было проще: прошел краткий курс обучения - служи.

Вновь об образовании Наталья Невидимова задумалась лишь спустя 13 лет, когда у нее подошел стаж службы по выслуге лет. Женщин, дойдя до прапорщика, уже в 33 года стала получать официальную пенсию, тем не менее работу не бросила.

- Понимала, что до старости в ГУФСИН меня держать не будут, да и пенсия всего 15 тысяч рублей, - говорит Наталья. - А кому я нужна без высшего образования? Куда идти дальше с 9 классами? В 2017 году решила поступить в вечернюю школу, чтобы, наконец, получить полный аттестат и затем попробовать поступить в университет. Кстати, мне предложили окончить курс 10-го и 11-го классов экстерном - за год. Но я пошла учиться по полной программе - поняла, что иначе будет слишком трудно.

Середина 2000-х годов. Наталья с мужем и детьми. Фото: личный архив Натальи Невидимовой.

Дети помогали делать домашку

Опасения иркутянки по поводу работы подтвердились через год - в 2018-м Наталья попала под сокращение и уже совсем официально стала пенсионеркой. Сибирячка не расстроилась - у нее появилось больше времени на учебу! Ведь весь предыдущий год мать троих детей, работая двое через двое, три раза в неделю после службы бежала к 16.20 на занятия. Как прилежная школьница, она сидела за партой все шесть уроков до 20.15, а вечером вместе с детьми делала… домашку. Сыновья учились в 11-м классе, а я в 10-м.

- Если многим детям задания помогают выполнять родители, то у меня выходило наоборот: дети иногда делали упражнения за меня, особенно по алгебре, - смеется Наталья. – Но я тоже не сидела сложа руки: cкупила в книжном все учебники начиная с 5-го класса и стала штудировала их. А как иначе? Поблажек мне не делали, даже стихотворения учила наизусть и рассказывала у доски.

Сложнее всего, признается Наталья, ей дались химия и биология. Но именно на них она и сделала акцент. Почему? Просто будущая выпускница поняла, что если на «отлично» сдаст эти предметы, сможет исполнить свою мечту детства - поступить в медицинский, а для этого требовалось набрать как можно больше баллов за ЕГЭ.

- День и ночь готовилась к экзаменам, - говорит Наталья. - И не зря. По трем предметам - математике, химии и биологии - набрала неплохие 204 балла из 300 возможных. Плюс ко всему мне удалось окончить школу с золотой медалью, которая дает еще два дополнительных балла.

Чтобы хорошо сдать ЕГЭ, Наталья день и ночь штудировала справочники.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аттестат на одной полке с пенсионным

Теперь в шкафу у круглой отличницы свеженький аттестат лежит в одной папке рядом с пенсионным удостоверением. Не каждый получает эти два документа с разницей в пару лет. Спустя 23 года, отгуляв свой последний звонок и выпускной вечер, Наталья теперь штурмует приемную комиссию медуниверситета.

- Хочу поступить на лечебный факультет, - говорит выпускница. - Моя мечта - работать фельдшером скорой помощи и помогать людям. Конечно, если реально смотреть на вещи, то моих баллов для поступления на бюджет не хватит, а платить 170 тысяч в год на коммерции я не смогу. Но не отчаиваюсь. Поступлю в медколледж на медфак - туда точно пройду. Так что с 1 сентября, надеюсь, стану студентом! Учиться буду на очном отделении. А что? Время у меня есть. Четыре года готова ходить на пары и сдавать сессии, ведь работа врача серьезная.

Муж и дети идею Натальи полностью поддерживают. К слову, сесть за одну парту с матерью сыновьям и дочери не получится. Парни уже учатся на 2-м курсе энергетического колледжа, а дочка мечтает поступить на исторический факультет.

К слову, Наталья не самая старшая ученица иркутской вечерней школы № 10. Встречались здесь и 42-летние 11-классники. А вот золотую медаль до Натальи еще никто не получал.