Опубликован рейтинг самых богатых регионов: регионы Сибири – в середине списка

Опубликован рейтинг самых богатых регионов России. Его ожидаемо возглавили территории Крайнего Севера – здесь намного тяжелее жизнь, холоднее, сложнее с выездом на «материк», дороже продукты. Поэтому и зарплаты выше. В рейтинге верхние строчки заняли Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магадан и Ханты – Мансийский автономный округ.

Расходы посчитали по стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Вот и выяснилось, что на свою зарплату житель Севера в состоянии приобрести от двух до трех таких наборов, а это даже больше, чем в сытой и благополучной Москве.

Что касается сибирских регионов, то они заняли места во второй половине списка. Так, в Новосибирске могут купить 1, 55 перечня товаров, в Красноярске -1,48, в Кемерове – 1,40, в Иркутске – 1,36. Скромнее живут в Бурятии -1,31 списка.

Но средний уровень доходов – это одно. А многие ли могут купить необходимое? Поэтому также учитывалось, какой процент населения находится за чертой бедности. По этому показателю хуже ближайших ситуация в богатом Красноярском крае 21,2% и Бурятии – 20,8%.

Отдельный разговор о Тыве, которая замыкает рейтинг благополучия. На средний доход житель республики не купит небольшой фиксированный набор товаров и услуг, необходимых для жизни. Хватит только на 0, 88. За чертой бедности здесь живет больше 50% населения. Таковы данные РИА Рейтинг по данным Росстата.