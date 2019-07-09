Собаку с пулей в челюсти спасли в Братске

То, как бойцовая собака бегает по округе и кидается в драки на бродячих псов, братчанин Вячеслав Шашков заметил, когда возвращался домой с работы. Мужчина подумал, что питбуль выбежал из ограды соседнего дома и сейчас набросится на него. Но к людям четвероногий боец оказался более добродушным. Заметив Вячеслава, пес просто посмотрел на него, похлопал глазами и медленно удалился.

- Мне запомнилось, что вся пасть у него была в крови. Я даже подумал, что он задрал кого-то, - рассказывает "КП-Иркутск" Вячеслав Шашков. - Вечером я вновь вышел из дома и увидел, что эта собака лежит недалеко в кустах. Я вернулся домой, взял кусок колбасы и подозвал его. Он подошел, облизал меня как родного. И тут мне его так жалко стало… Решил хотя бы ночь у себя оставить. Домой не завел - у меня маленькие собачки есть, вдруг бы на них набросился. Запер в бане, но он там начал скулить, царапаться. Что делать, пришлось селить его в машине и самому рядом ложиться. Так всю ночь и проспали там.

Пуля, которую извлекли из челюсти собаки. Фото: группа «Бездомыши Братска».

Утром во время прогулки с новым другом Вячеслав заметил на носу пса странное отверстие и рану на языке, но значения этому не придал – подумал, следы от драки. Оставлять у себя собаку братчанин не планировал и решил пристроить ее через знакомых и волонтеров. Через несколько дней о бродяге узнали в группе в соцсетях «Бездомыши Братска». Администраторы группы показали пса ветеринарам, которые, сделав рентген, ужаснулись: та самая рана на носу оказалось… отверстием от пули, извлечь которую могла помочь только срочная операция.

- Мы узнали об этом псе, когда у нас в мессенджере появилось сообщение с просьбой о помощи, - рассказывает организатор волонтерской группы Ирина. - Наша сотрудница возила его на своей машине в ветклинику, так у того из раны кровь сочилась так, что запачкала весь салон. В общем, мы решили организовать сбор и всего за 2 дня собрали среди наших подписчиков 25 тыс. рублей. Хватило и на операцию, и на лекарства, и на корм.

Теперь Бой попал в добрые руки. Фото: группа «Бездомыши Братска».

Почти всю неделю бедолага, которого спасители прозвали Боем, проходил с пулей в челюсти. Когда врачи вытащили пулю, оказалось, что кто-то выстрелил собаке в морду из пистолета. Сделал это человек специально или в целях самообороны, неизвестно. Между тем Бой уже нашел новую семью и дом. Восстанавливается после ранений он у волонтера Арины Лазаренко, которая также помогала собирать деньги на его лечение.

- Я уже оформила Бою ветеринарский паспорт и оставила у себя, - говорит Арина. - Теперь мы с Боем настоящие друзья.