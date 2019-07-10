En+ Group и фонд «Возрождение земли Сибирской» провели в Байкальске летнюю сессию «Школы экологического предпринимательства», 16-ю по счету

Четыре насыщенных дня «Школы экологического предпринимательства» (ШЭПР) для участников превращаются в жесткий бизнес-интенсив - курс от идеи до ее «упаковки» в эффективный проект. ШЭПР не имеет ничего общего с традиционными формами обучения, здесь азы успешности дают эксперты–практики. «Студенты» на выходе получают целый багаж новых компетенций и все как один признаются: «В голове сложился пазл, как действовать дальше». Компания En+ Group и фонд «Возрождение земли Сибирской» с 4 по 7 июля провели в Байкальске 16-ю сессию. Было представлено 18 экобизнес-идей.

– Каждая сессия – особенная, и эта не исключение, – признается руководитель фонда «Возрождение земли Сибирской» Елена Творогова. - Удивила география участников - приехали ребята из 5 регионов России: Приангарья, Бурятии, Красноярского края, Омской и Новосибирской областей. Отмечу и направленность проектов. Если раньше было много идей, связанных с Интернетом, созданием сайтов, приложений, то сегодня активно присутствуют производственные проекты.

Экобизнес, словом, приобретает более реальные очертания. Все чаще энтузиасты хотят что-то делать своими руками. Семейная хлебопекарня, омулевая ферма, изготовление сладостей из натуральных ингредиентов, организация раздельного сбора мусора и его переработка, театр мод для дам преклонного возраста, дизайнерская одежда от мастериц из Тулуна - вот примеры актуальных решений. А кто в тройке победителей? Что интересно, абсолютно не похожие друг на друга проекты. Лидером стал «Хоспис - территория жизни» от благотворительного фонда «Близко к сердцу». Это уже довольно известный в Приангарье проект по созданию первого в регионе хосписа для онкобольных. Идея нужная, бесспорно. Но причем здесь экологичность?

– Экологичность – это не только доброта к животным, растениям, Байкалу, - отвечает Елена Творогова, - но и гуманное отношению к человеку. Цель хосписа - реабилитация больного, его родных, которым тоже требуется поддержка. Нужно в тяжелый момент их чем-то занять, дать им возможность уйти от боли и зацикленности на беде. «Близко к сердцу» с этой целью задействует творческие мастерские, где люди могут работать со стеклом, бисером, глиной и другими экологичными материалами. Осталось только построить хоспис…

– Строительство хосписа планируется по принципу строительства «пассивных» домов, – рассказывает директор БФ «Близко к сердцу» Наталья Титова. - Такие строения могут существовать практически без потребления ресурсов, а это значит, что мы сможем сократить расходы на содержание и обеспечение. Изначально мы уперлись в огромную цифру - 355 млн рублей, которая требуется для реализации проекта, и на этом застопорились. ШЭПР помог нам разделить глобальную задачу на части: земля, документация, лицензия. Будем работать по схеме частно-государственного партнерства и надеемся на помощь жителей Иркутской области. Мы знаем, как привлечь необходимые для работы в первый год 5 млн рублей, и есть конкретный план мероприятий.

А вот обладатели 2-го места 16-й сессии уже вовсю вовлечены в процесс экопредпринимательства на практике. Это Baikal Incense – бренд «Байкальские благовония». Ребята производят ароматические палочки, сыпучие благовония и пирамидки. Эх, хороша идея! Прежде всего своей неординарностью. Мы ведь привыкли к тому, что такой товар привозят из Индии или Непала, а тут наше, местное.

Отметили эксперты 3-м местом еще один проект - «Иркутск пешком». Идея его в том, что школьники смогут ходить на экскурсии… с очками дополненной реальности. Опять же отказ от печатных бумажных буклетов.

– ШЭПР помогает начинающим предпринимателям на самом сложном - стартовом этапе, – заключает директор по связям с общественностью En+ Group Татьяна Драчук. - Развивая школу уже восьмой год, мы с каждой сессией наблюдаем полную отдачу участников, все более глубокую проработку идей и рождение новых экологичных бизнесов. Проекты, представленные там, помимо экологии направлены на решение, в том числе, социальных, культурных и экономических задач. Именно независимость и честность таких бизнесов позволяет региону устойчиво развиваться, что является целью комплексной программы по защите Байкала, которую En+ Group реализует с 2011 года.