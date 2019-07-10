Не буду клянчить деньги у родителей: 10-летний иркутянин выносит соседям мусор, чтобы заработать на самокат

Этим летом 10-летний иркутянин Марк Алексеев, даже выходя на улицу погонять мяч с друзьями, не расстается с мобильным телефоном. Нет, мальчишка не играет круглые сутки в игры и не залипает у экрана смартфона, смотря мультики. Постоянно находиться на связи, словно настоящий бизнесмен, Марк вынужден, потому что во время каникул сам решил стать предпринимателем. Школьник, который только закончил 3-й класс, открыл собственное дело по оказанию житейских услуг. Своим соседям он предлагает выносить мусор за небольшую плату. О бизнес-империи юный коммерсант, конечно, не думает, а просто хочет сам заработать на свою мечту и купить крутой самокат.

Макр сам написал и расклеил объявление о своей услуге. Фото: предоставлено Надеждой Мироновой.

- Не хочу больше клянчить деньги у родителей, - по-взрослому рассуждает Марк. –Тем более, на дворе лето, на учебу не надо ходить, можно и самому заработать. Почему решил подзаработать именно таким способом? Подумал, что многим людям не очень нравится выносить мусор – одним противно, другим просто лень. А я каждый день гуляю во дворе, поэтому могу принять заказ и быстро сбегать до контейнера. То есть совместить и отдых, и работу.

Рекламу в соцсетях, как это сейчас модно, Марк не подавал. Все сделал по старинке. Взял несколько альбомных листков, написал на них фломастером простой текст: «Услуги выноса мусора.Марк, 10 лет». Ну и конечно добавил номер телефона и цену за свои услуги. Завышать сумму парнишка не стал. За один вынесенный мусорный пакетик просит всего-то 5 рублей. При этом самокат, о котором мечтает Марк, стоит около 8-10 тысяч рублей.

Марк идет выполнять один из заказов. Фото: предоставлено Надеждой Мироновой.

- Клиентов пока немного, - улыбается Марк. – Я ведь расклеил объявления только на трех подъездах своего дома, ведь в соседние районы ходить одному мне пока не разрешают. На чужие улицы родители тоже не пускают. Звонят в основном соседи, правда, не все заказывают вынос мусора. Некоторые просто хвалят за идею и обещают как-нибудь воспользоваться моими услугами. Кстати, друзьям я о своей подработке пока не говорил. А то начнут клиентов отбивать.

Может никто бы и не услышал о юном бизнесмене, если бы кто-то из соседей не сфотографировал его объявление и не выложил в соцсети. Так о Марке узнали даже в Москве.

- Позвонил какой-то московский бизнесмен и сказал, что у моего сына есть предпринимательская жилка, поэтому он просто так перевел ему 3 тысячи рублей, - рассказывает мама Марка Надежда. – Еще несколько сотен рублей Марк заработал сам. А в соцсетях некоторые пишут, что мы с мужем заставляем его работать и не заботимся о его безопасности. Мол, для нас сделать подарок - непозволительная роскошь. На самом деле, мы можем купить сыну этот самокат в любой момент и даже предлагали ему это. Но он ни в какую, говорит, что хочет заработать сам и все. Разве это плохо? Заказы он принимает только из нашего двора, почти всех соседей мы знаем. Вообще, Марк своей идеей уже вдохновил некоторых других детей. В соцсетях мне пишут женщины и рассказывают, что их ребятишки тоже начали что-нибудь придумывать, чтобы заработать на карманные расходы.

Фото: предоставлено Надеждой Мироновой.

Ну а Марк, как выяснилось, уже не в первый раз придумывает, как самому накопить на понравившуюся вещь или на подарки родителям. Весь учебный год мальчишка своими руками мастерил слаймы (игрушки из желеобразного материала) и за небольшую цену продавал их одноклассникам. Приходя вечером из гимназии домой, за 15-20 рублей делал родителям массаж. А вот за хлопоты по дому денег с родителей он не берет. Из своей квартиры Марк, по признанию матери, выносит мусор абсолютно бесплатно. Не планирует брать плату с родных парень также за уборку и мытье посуды. Это же его дом! Ну а все заработанные деньги школьник бережно хранит в своем кошельке. Ради мечты о самокате он даже не решается вытащить из своих сбережений ни рубля. Усвоил третьеклассник и еще одно правило, что деньги любят счет.

- Каждое воскресенье обязательно пересчитываю всю сумму, что накопил за неделю, - говорит Марк. – Еще хожу и проверяю, не сорвал ли кто-то мои объявления. Если что, пишу и клею новые.

Марк мечтает стать бизнесменом. Фото: предоставлено Надеждой Мироновой.

Есть у Марка Алексеева, впрочем, как у любого бизнесмена, любимое хобби. Раньше мальчик занимался самбо, сейчас играет на барабанах в музыкальной группе, а недавно еще увлекся футболом. Но говорить о том, кем он станет, пока рано. Хотя….

- Хочу стать предпринимателем и открыть свой ресторан или кафе, - уверенно говорит Марк. – А музыка останется моим увлечением, ее точно не брошу. Что нужно сделать, чтобы мечта сбылась? Хорошо учиться и заработать денег на стартовый капитал. Ведь кредит сейчас брать не вариант. Это ж переплачивать в 3-4 раза!.

Ну а пока у Марка более приземленные цели. После покупки самоката, на приобретение которого осталось накопить около 5-7 тысяч, мальчик планирует начать зарабатывать на хорошие футбольные бутсы, форму и профессиональный мяч. По бизнес-плану, который он уже составил, ему понадобится на это около 3 тысяч целковых. И успеть накопить эти деньги нужно до начала нового учебного года. Ну что ж. Успехов!