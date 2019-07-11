Суперзвезда меняет профессию: Сергей Зверев прилетел в Иркутск, чтобы попробовать себя в качестве блогера

"Сегодня прилетел в Иркутск... Земляки, подскажите какие проблемы надо осветить ???" Похоже, у иркутских журналистов появился звездный конкурент, который способен вывести любую громкую тему на мировой уровень. Сергей Зверев. Все еще помнят одиночный пикет Короля гламура у стен Кремля в защиту Байкала.

Тогда он боролся против строительства завода в Култуке, на котором бы производили байкальскую воду. Строительство завода, кстати, вскоре прекратили. Хотя и по настоянию властей и прокуратуры. А сам Сергей Зверев был оштрафован по решению суда за нарушение буквы закона.

zverevsuperstar Суперзвезда в шоке: Сергей Зверев приехал в Иркутск

Однако, несмотря на 15 тысяч штрафа, первый опыт оказался все же удачен. И вот суперзвезда снова на своей малой родине, в Иркутской области. Предложения "поднять тему" от его поклонников посыпались сразу. Наводнение. Вырубка лесов. Пожары в тайге. Загрязнение Байкала. И установка пунктов приема вторсырья. Это пока только первый лист списка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/708505" frameborder="0"></iframe> Звезда против: за что судили Сергея Зверева.Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за одиночный пикет в защиту Байкала. Звезда снова в шоке...

Проблем много и есть, что "освещать". Какое направление выберет суперзвезда в шоке для начала блогерской деятельности в Иркутске, точно сказать нельзя. Увидим. И вас проинформируем.