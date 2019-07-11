2019-07-11T12:44:38+03:00
Звезды

Суперзвезда меняет профессию: Сергей Зверев прилетел в Иркутск, чтобы попробовать себя в качестве блогера

О намерении заняться практической журналистикой Сергей Зверев сообщил в своем Инстаграме [видео]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Сергей Зверев отстаивал Байкал, а теперь готов заняться новой темой.Сергей Зверев отстаивал Байкал, а теперь готов заняться новой темой.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ
Изменить размер текста:

"Сегодня прилетел в Иркутск... Земляки, подскажите какие проблемы надо осветить ???" Похоже, у иркутских журналистов появился звездный конкурент, который способен вывести любую громкую тему на мировой уровень. Сергей Зверев. Все еще помнят одиночный пикет Короля гламура у стен Кремля в защиту Байкала.

Тогда он боролся против строительства завода в Култуке, на котором бы производили байкальскую воду. Строительство завода, кстати, вскоре прекратили. Хотя и по настоянию властей и прокуратуры. А сам Сергей Зверев был оштрафован по решению суда за нарушение буквы закона.

zverevsuperstarzverevsuperstar
Суперзвезда в шоке: Сергей Зверев приехал в Иркутск
4973 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Однако, несмотря на 15 тысяч штрафа, первый опыт оказался все же удачен. И вот суперзвезда снова на своей малой родине, в Иркутской области. Предложения "поднять тему" от его поклонников посыпались сразу. Наводнение. Вырубка лесов. Пожары в тайге. Загрязнение Байкала. И установка пунктов приема вторсырья. Это пока только первый лист списка.

Звезда против: за что судили Сергея Зверева.Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за одиночный пикет в защиту Байкала. Звезда снова в шоке...

Проблем много и есть, что "освещать". Какое направление выберет суперзвезда в шоке для начала блогерской деятельности в Иркутске, точно сказать нельзя. Увидим. И вас проинформируем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сергей Зверев: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24