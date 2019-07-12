2019-07-12T06:31:45+03:00
Происшествия

Вцепился зубами и не отпускал: сибиряк, укусивший полицейского, отправится в колонию на 4 года

Дебошир напал на полицейского при задержании [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Вцепился зубами и не отпускал: сибиряк, укусивший полицейского, отправится в колонию на 4 годаВцепился зубами и не отпускал: сибиряк, укусивший полицейского, отправится в колонию на 4 годаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Обычный поход в магазин за алкоголем для 27-летнего подвыпившего жителя бурятского города Бабушкин закончился тюрьмой. Вместо того, чтобы спокойно дойти до лавки со спиртным, никому не мешая, мужчина, переходя оживленную дорогу в неположенном месте возмутился тем, что его не пропустили проезжающие мимо автомобилисты, встал на перекресток и начал мешать движению.

Один из прохожих заметив дебошира, прошел на соседнюю улицу и рассказал об этом дежурившему экипажу ДПС. Полицейские подъехали к мужчине и отвели его на обочину. Но тот не успокоился и в ответ начал оскорблять инспекторов, а затем попытался ударить одного из них кулаком. Тогда сотрудники решили задержать буйного нарушителя спокойствия, но тот вырвался и бросился наутек. Правда, спринтер из него не вышел, сказалась доза алкоголя, которую он принял с самого утра. Через несколько метров мужчина запнулся и упал. Полицейские догнали его и попытались надеть наручники. В этот момент, он сопротвляясь, вцепился зубами в кисть одного из инспекторов и начал с силой сжимать челюсть. Только спустя несколько десятков секунд, применив к хулигану физическую силу, один из сотрудников, сумел спасти руку своего напарника и вызволить ее из крепких зубов задержанного.

Момент погони за дебоширом. Фото: СУ СК России по Бурятии.

Момент погони за дебоширом. Фото: СУ СК России по Бурятии.

Досталось укушенному полицейскому и в отделении полиции. Так и не успокоившись, дебошир умудрился ударить его еще и ногой. Такая выходка для буяна просто так не прошла. На него было заведено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». На днях он услышал приговор суда.

- Мужчине, который ранее уже был судим, с учетом рецидива назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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