Цены на продукты в Иркутской области: подешевела мука, сахар и чай

Сколько денег ни возьми в магазин – все потратится. Тем более, мы уже привыкли, что цены растут, и в кошелек кладем «с запасом». Но сейчас специалисты удивили – говорят, в июне продукты в Иркутской области, наоборот, подешевели на 0,25%.

− Стала выгоднее белокочанная капуста, репчатый лук, сахар, − рассказывают в региональной службе потребительского рынка и лицензирования. – А еще слегка упали цены на гречку, черный чай, муку, молоко, хлеб и булочки, подсолнечное масло.

В «Иркутскстате» добавляют, что подешевели замороженные овощи, а также огурцы и помидоры.Итак, почему свежие падают в цене, понятно. Лето в разгаре, только и собирай урожай. А вот из-за чего подешевели другие продукты, например, мука?

−Во-первых, есть явление сезонности – в ожидании хорошего урожая «старые» запасы дешевеют – их надо успеть распродать, − поясняет декан Сибирско-Американского факультета ИГУ Надежда Грошева. − Сезонность также влияет на замещение продуктовой корзины – если есть свежие «местные» овощи и ягоды, естественно, замороженные продукты не будут употребляться. Свежие салаты вытесняют каши. Во-вторых, в целом снижается инфляция, то есть товары дорожают медленнее, чем ожидалось.

Однако многое, наоборот, дорожает. Сильнее всего – картофель (на 16%), лимоны, виноград, морковь и свекла. Опять-таки, дело в сезоне. Новый урожай еще не поспел, а старые запасы на исходе. То же самое с яблоками, грушами, апельсинами, бананами.

Цены на продукты в Иркутской области меняются каждый месяц.Фото: Влад КОМЯКОВ

Кроме того, в пределах 3% подорожали консервы, филе рыбы, сливочное масло, яйца, пряники, черный чай в пакетиках, какао, крупы − манная, овсяная, перловка, пшенка, рис, бобовые − горох и фасоль.

− Цены на продукты зачастую «прыгают» из-за того, что некоторые товары привозят из других стран, то есть их стоимость зависит от курса рубля, − комментирует Надежда Грошева. − Сейчас рубль достаточно укрепился, так что ждем: скоро импортные продукты немного подешевеют.

Ну а пока, чтобы хоть немного экономить, следите за акциями. Как только спрос падает, в супермаркетах развешивают яркие ценники: «Лучшая цена», «Покупай местное», «Социальный товар». А еще выгодно выбирать свежие продукты – молочку, фрукты, овощи – на ярмарках.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Подорожала бытовая химия, обувь и авиабилеты

Продукты, конечно, основная статья расходов. Но и бытовая химия «съедает» приличную часть семейного бюджета. В июне в пределах 3% подорожали чистящие и моющие средства, стиральные порошки, мыло, шампуни, крем, туалетная бумага.

Если вы этим летом отмечаете новоселье, обустраиваете новую квартиру, тоже следите за ценниками. Статистика говорит, что подорожали люстры, посуда, микроволновые печи. А еще – коляски для новорожденных.

Модницам чуть дороже, чем весной, обойдутся новые летние туфельки и босоножки – все-таки самый сезон.

Отпуск, если не получилось спланировать его заранее, тоже может ударить по кошельку. На 34,4% поднялись цены на авиабилеты, на 17,8% − на поездки в поезде. Подорожали туристические путевки в Испанию, Францию, Германию, Грецию, автобусные туры по городам Европы. Но есть и хорошие новости. Например, можно подешевле съездить в Таиланд. Поездки к морю теперь выгоднее на 6,2%.