Отстояли от огня: в Бурятии из-за лесного пожара эвакуировали детский лагерь под Улан-Удэ

Эта ночь выдалась беспокойной для жителей поселка Сотниково и окраин Улан-Удэ. Дым от пожара накрыл дома, дышать было нечем. Огонь бушевал в лесу вблизи села. Из-за этого пришлось начать эвакуацию.

- По оперативным данным, в 21.20 местного времени на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что вблизи п. Сотниково – дым от лесного пожара, -сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии. – К моменту прибытия первого подразделения горел лес на расстоянии 1 км. от поселка. Пожар низовой, распространялся в 2 стороны.

Поселок Сотниково довольно большой, его население – больше 6 тысяч человек. Расстояние от окраин Улан-Удэ – всего четыре километра. Рядом с поселком, лесу – детский реабилитационный центр. Для предупреждения пожара уже через час, в 22.40 объявлена эвакуация центра, которая прошла быстро, в течение 45 минут. Всех детей вывезли в центр временного размещения в поселке Сотниково, открытый в школе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="400" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/720172" frameborder="0"></iframe> Лесной пожар у поселка Сотниково в Бурятии остановлен.

-. Всего было эвакуировано 132 ребенка, 30 ухаживающих за детьми и 19 сотрудников, - рассказывает руководитель центра Наталья Цыбикжапова. – Уже ночью 41 ребенок перевезен в Улан-Удэ в детскую клиническую больницу. Других детей домой забрали родители.

На тушении огня работала достаточно большая группировка, которым была придана техника. Участвовали в работах силы федеральной и республиканской противопожарной службы, лесной охраны.

- Ситуация стабилизировалась, огонь не угрожает населенному пункту. На тушении задействовано более 100 человек, - в начале первого ночи присутствовавший на пожаре зампредседателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской, - Идет дотушивание. По предварительным данным, площадь возгорания составила около 15 га. Кромку огня остановили в 800 метрах от населенного пункта.

Для того, чтобы не допустить переход огня на реабилитационный комплекс «Здоровье», на имеющихся минерализованных полосах проведена дополнительная опашка. Принимаются все необходимые меры по ликвидации пожара. Усиления ветра не прогнозируется.