2019-07-15T14:42:24+03:00
Общество

Она сказала "Да": спасатель залез по пожарной лестнице на 6 этаж, чтобы сделать предложение любимой

Спасатель из Усть-Илимска Николай Катасонов всегда хотел попросить руки и сердца своей девушки необычным способом [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Она сказала да: спасатель залез по пожарной лестнице на 6 этаж, чтобы сделать предложение любимой. Фото: группа "Подслушано в Усть-Илимске"Она сказала да: спасатель залез по пожарной лестнице на 6 этаж, чтобы сделать предложение любимой. Фото: группа "Подслушано в Усть-Илимске"
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Две пожарные машины появились средь бела дня во дворе жилого 9-этажного дома на проспекте Мира в Усть-Илимске. Припарковавшись около подъезда и поставив одну из машин на гидравлические опоры, спасатели стали быстро поднимать лестницу на шестой этаж. Еще через несколько секунд по ней вверх взобрался один из пожарных и начал стучать в закрытое окно. Тут створку стеклопакета открыла девушка и на весь двор раздался громкий звук сирен, а спасатель крикнул ей: «Выходи за меня замуж!».

Только после этого, местные жители, которые заметив «пожарки» около своих подъездов, смогли выдохнуть спокойно и даже поаплодировать. Ведь еще пару минут назад, они всерьез перепугались, подумав, что в доме горит чья-то квартира. А оказалось от любви горело сердце самого спасателя. Именно таким необычным способом 22-летний рядовой усть-илимской пожарно-спасательной службы Николай Катасонов решил, наконец, сделать предложение руки и сердца своей любимой девушке Виктории.

Спасатель из Усть-Илимска залез по по пожарной лестнице на 6-ой этаж и сделал предложение руки и сердца любимой.Видео: группа "Подслушано в Усть-Илимске"

- Идея мне пришла в голову уже давно, - рассказывает «КП-Иркутск» Николай Катасонов. – Тщательно готовился к этому. Кольцо и букет цветов, конечно, подготовил заранее. Но ведь еще нужно было, сделать так, чтобы она оказалась в квартире. Для этого даже подговорил родителей Вики. В обед они попросили ее приехать с работы домой, якобы помочь бабушке. Ну и конечно заранее согласовал задумку со своим начальством и попросил о помощи коллег. Они сразу согласились.

По словам Николая, стоя на лестнице на высоте 6-го этажа ему пришлось серьезно поволноваться. Ведь любимая несколько минут не подходила к окну и мужчина уже начал думать, что зря поднял технику и личный состав по «тревоге». Наконец, с той стороны одернулась штора и в окне появилась Виктория.

Внизу Николая поддерживали его коллеги. Фото: группа "Подслушано в Усть-Илимске"

Внизу Николая поддерживали его коллеги. Фото: группа "Подслушано в Усть-Илимске"

- Она была в шоке, ее даже затрясло немного, но сразу сказала «Да!», - улыбается Николай. – Не ожидала от меня такого, и даже расплакалась. А я всегда хотел сделать предложение необычным способом. Встречаемся мы давно, с 1-го класса за одной партой сидели.

После того, как Николай примерил обручальное кольцо на палец невесты, и получил ее согласие, коллеги спустили его вниз. Выбежала из подъезда и Виктория. Пара сделала несколько снимков на память, получили поздравления от соседей, и спасатель отправился на дежурство. Теперь влюбленным остается только определиться с датой свадьбы.

Фото: группа "Подслушано в Усть-Илимске"

Фото: группа "Подслушано в Усть-Илимске"

ИСТОЧНИК KP.RU

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