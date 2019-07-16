Трое суток в землянке без еды: туристка из Германии выжила, перевернувшись во время сплава по сибирской реке

Планировала экстремальный сплав по сибирской реке, а едва не стала современным Робинзоном Крузо, любительница экстрима из Германии Виктория (женщина не захотела озвучивать свою фамилию). В минувшие выходные, женщина, которая более 30 лет занимается сплавами на спортивных катамаранах по российским рекам, приехала в Забайкальский край, чтобы преодолеть очередной опасный маршрут по реке Чара. Ее сплав должен был начаться от эвенкийского села Чапо-Олого, в 50 км от поселка Чара в Забайкалье и закончиться в якутском городе Олекминск. Преодолеть расстояние в 900 км она планировала к 7 августа. Именно такую дату прибытия туристка поставила, когда регистрировалась в поисково-спасательном отряде Каларского района и в МЧС Якутии.

- Но, не преодолев и полпути, у нее случилась авария, - рассказывает «КП-Иркутск» глава Каларского района Павел Романов (сама женщина от комментариев отказалась) - В 50 км от села Чара ее лодка перевернулась на одном из самых сложных порогах. Она, к счастью, не пострадала и даже сумела выбраться на песчаную отмель. А вот лодка, еда, одежда, снаряжение, деньги и документы уплыли.

Как назло, незадолго до аварии, разошелся сильный дождь, поэтому все вещи, что были на Виктории, а это неопреновый костюм, спасательный жилет, перчатки, и ветрозащитная куртка промокли насквозь. Зажигалка, которая чудом уцелела, отсырела. При этом идти в поисках помощи, было некуда. Берег, на который выбралась Виктория был окружен огромными скалами. Взбираться на них в ливень, было опасно, можно было просто соскользнуть и погибнуть. А если идти в обход, пришлось бы преодолеть без малого 57 км. Вот и пришлось экстремалке ждать помощи у воды и выживать.

- Чтобы не замерзнуть, она вырыла нору, - продолжает Павел Романов. – Свернулась там калачиком и легла. На вторые сутки накрыла свое временное убежище ветками. А затем, из волунов выложила на берегу огромную надпись "S.O.S". Если с водой у нее проблем не было, ее она пила из реки, а вот есть было вообще нечего. Так она и прожила трое суток голодая и замерзая, ведь дожди шли практически не переставая.

Солнце выглянуло лишь на третий день, тогда Виктория наконец смогла высушить зажигалку и развести костер, чтобы высушить одежду. Но греться ей долго не пришлось. Спустя пару часов мимо проходили охотники, которые возвращались из тайги. Они помогли уже ослабевшей женщине добраться до поселка Чара.

- Мы нашли Виктории временное жилье и помогли ей связаться с родственниками, - говорит

Павел Романов. – Родные уже выслали ей деньги и обратились в генеральное консульство Германии в Новосибирске. Вскоре оттуда ей должны прислать документы и туристка сможет улететь домой.

Сама Виктория считает, что ей дико повезло. Ведь если бы не проходящие мимо охотники, официальные ее поиски начали бы лишь после 7 августа, когда женщина не вернулась бы после сплава и не сообщила бы спасателям об окончании путешествия. А выжить в таких условиях почти месяц, практически невозможно