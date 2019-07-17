2019-07-17T06:28:02+03:00
Экономика

Где на самом деле в Сибири можно заработать больше 50 тысяч рублей

Топ-10 самых высокооплачиваемых и самых низкооплачиваемых профессий
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Где на самом деле в Сибири можно заработать больше 50 тысяч рублей.Где на самом деле в Сибири можно заработать больше 50 тысяч рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- А сколько зарплата?!

На днях в соцсетях начались настоящие дебаты по поводу молодого поколения, которое, вместо того чтобы высылать резюме, первым делом узнает про доходы. Но как ни крути - такова реальность. На что же могут рассчитывать иркутяне?

Средняя зарплата в регионе сейчас около 45 тыс. рублей. Деньги немаленькие для большинства сибиряков. И многие из вас наверняка возмутятся: мол, какие 45 тысяч, тут 30 бы заработать! Сразу оговоримся: между начисленными деньгами и реальной получкой есть большая разница. Нужно еще вычесть налоги, и получается гораздо меньше. Но все же…

Возможность узнать настоящий уровень дохода в вашей сфере и по вашей специальности (прежде чем просить у начальства прибавку или искать лучшее место) есть. Загляните на сайты вакансий. Там зарплату пишут конкретную. Иногда специально отмечают «на руки». И здесь цифры иные. В среднем в регионе могут предложить место с заработком около 37 тыс. рублей. Это данные HeadHanter. Тут мы в тройке самых высокооплачиваемых по Сибири, немного отставая от Красноярска и Новосибирска, где предложения повыше: 38,6 и 38,4 тыс. рублей. И на сегодняшний день мнение о том, что в Сибири высокие доходы благодаря северному коэффициенту, который платят за непростой климат, не более чем миф.

- На сегодняшний день предлагаемая работодателями заработная плата в Сибири составляет 35,5 тыс. рублей (данные за июнь 2019-го), что на 15% ниже, чем в среднем по России, - резюмирует HeadHanter. - Наиболее высокое вознаграждение компании предлагают жителям Красноярска, Новосибирска и Иркутска. Скромнее всего предлагаемые зарплаты в Барнауле и Кузбассе.

Прекрасно зная, что много не заплатят, сибиряки многого и не ждут. В среднем мы рассчитываем на те же 35,5 тысячи, и это на 22% ниже, чем в других регионах. В Москве - 56,4 тысячи. Разница!

И все же мы вычислили те сферы, в которых реально заработать больше 50 тысяч, и те, в которых работают «из любви к искусству», но заработать больше тоже можно, если брать сверхурочные.

Фото: Алла Овчинникова.

Фото: Алла Овчинникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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