Вытащил из искореженной машины и остановил кровотечение: в Иркутске сотрудник СОБРа спас пострадавшего в ДТП

Свидетелем крупной аварии 16 июля стал сотрудник СОБР Управления Росгвардии Иркутской области. На перекрестке улиц Советская и Красноярская в Иркутске столкнулись несколько машин, одна из которых от удара перевернулась. Пострадали четыре человека, двое из которых оказались детьми.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Иркутской области

Старший лейтенант Дмитрий (фамилия бойца не называется), который возвращался домой со службы тут же подбежал к разбитой перевернувшейся машине и вместе с другими очевидцами начал эвакуировать из нее людей. Водителю, у которого были рваные раны, Дмитрий наложил жгут и повязку, - тем самым остановив сильное кровотечение. Затем он вызвал скорую помощь и до приезда врачей не отходил от пострадавшего мужчины, разговаривал с ним, чтобы тот не потерял сознание.

- Когда медики прибыли на место Дмитрий помог им перенести пострадавшего на носилках в карету скорой, - добавили в пресс-службе Росгвардии по Иркутской области. - Благодаря своевременным, решительным и грамотным действиям сотрудника удалось избежать трагедии и спасти жизнь человека.