30 лет спустя: как будут выглядеть иркутские знаменитости, когда отправятся на пенсию

Буквально несколько месяцев назад пользователи социальных сетей выкладывали на всеобщее обозрение свои фото 10-летней давности. А теперь все большую популярность набирает FaceAppChallenge, который, наоборот, предлагает фанатам Инстаграма отправиться в будущее и посмотреть, как они будут выглядеть в старости. С помощью специального приложения пользователи могут “состарить” любую свою фотографию и предложить своим друзьям и подписчикам увидеть себя в образе пенсионера.

На этот, казалось бы, забавный эксперимент решаются не все – многие оказываются не готовыми увидеть 70-летнюю версию себя. Однако многие знаменитости подхватили тренд и без всякого стеснения выкладывают в соцсети свои состаренные фото. Мы тоже решили пофантазировать и представить, как через 30 лет будут выглядеть иркутские знаменитости. Приготовьтесь: мы отправляемся в будущее!

Кто этот серьезный старец? Так это же наш драматург Иван Вырыпаев! Как видите, через 30 лет он превратится в серьезного писателя с седой бородой и большим багажом житейской мудрости. Кто знает – может, к тому времени его пьесы уже станут современной классикой?

А вот и известный иркутский музыкант Денис Мацуев! Спустя столько лет он не утратил своего мастерства и по-прежнему готов сыграть на пианино пару-тройку классических произведений для благодарных слушателей.

Узнали дедушку? Да, это прославленный братский бобслеист Александр Зубков. Одно время он занимал должность президента Федерации бобслея России. Вполне возможно, что лет через 30 он сможет дорасти и до министра спорта – как думаете?

С возрастом иркутский актер Виталий Абдулов становится все солиднее и солиднее. Возможно, через столько лет его актерская карьера переживет новый виток развития, и ему будут предлагать еще более значительные и серьезные актерские работы.

Ну а суперзвезде Сергею Звереву годы не помеха! Он все тот же эпатажный король российского шоу-бизнеса, хоть в его цвет волос и добавилась седина. Надеемся, к тому времени он не забудет про свой родной регион и будет рассказывать о его проблемах всей стране.

Фото пресс-служба ФК Спартак

Нашим спортсменам тоже никуда не скрыться от старения. Но, например, иркутский футболист Андрей Ещенко, планирует играть в футбол так долго, как только сможет! Представляете его в таком образе на матче московского “Спартака”?

Фото пресс-служба ФК Спартак

Роману Зобнину, конечно, еще рано задумываться о пенсии. Но только представьте, сколько матчей ему еще предстоит отыграть и сколько голов забить? Уверены, что к возрасту 60 лет Роман завоюет все возможные футбольные трофеи!

Фото Константин Рыбин, пресс-служба РФС

А вот и Федор Кудряшов, который спустя 30 лет по-прежнему остается в отличной форме! Наверняка к тому времени он уже будет главным наставником для молодых братских футболистов, которые уже сейчас хотят брать пример со своего прославленного земляка.

Фото из Инстаграма Дарьи Дмитриевой

Гимнастка Дарья Дмитриева и в таком солидном возрасте выглядит как супермодель. Немудрено: столько лет тренировок и жестких спортивных диет приносят плоды. Даже язык не поворачивается назвать ее бабушкой, не правда ли?

Бывший игрок ХК “Байкал-Энергия” Евгений Иванушкин по-прежнему в строю! Если он уже сейчас является главным тренером московского “Динамо”, то через несколько лет Евгений вполне сможет дорасти и до тренера национальной сборной.