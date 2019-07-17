30 лет спустя: как будут выглядеть иркутские знаменитости, когда отправятся на пенсию
Буквально несколько месяцев назад пользователи социальных сетей выкладывали на всеобщее обозрение свои фото 10-летней давности. А теперь все большую популярность набирает FaceAppChallenge, который, наоборот, предлагает фанатам Инстаграма отправиться в будущее и посмотреть, как они будут выглядеть в старости. С помощью специального приложения пользователи могут “состарить” любую свою фотографию и предложить своим друзьям и подписчикам увидеть себя в образе пенсионера.
На этот, казалось бы, забавный эксперимент решаются не все – многие оказываются не готовыми увидеть 70-летнюю версию себя. Однако многие знаменитости подхватили тренд и без всякого стеснения выкладывают в соцсети свои состаренные фото. Мы тоже решили пофантазировать и представить, как через 30 лет будут выглядеть иркутские знаменитости. Приготовьтесь: мы отправляемся в будущее!
.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Кто этот серьезный старец? Так это же наш драматург Иван Вырыпаев! Как видите, через 30 лет он превратится в серьезного писателя с седой бородой и большим багажом житейской мудрости. Кто знает – может, к тому времени его пьесы уже станут современной классикой?
.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
А вот и известный иркутский музыкант Денис Мацуев! Спустя столько лет он не утратил своего мастерства и по-прежнему готов сыграть на пианино пару-тройку классических произведений для благодарных слушателей.
.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Узнали дедушку? Да, это прославленный братский бобслеист Александр Зубков. Одно время он занимал должность президента Федерации бобслея России. Вполне возможно, что лет через 30 он сможет дорасти и до министра спорта – как думаете?
.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
С возрастом иркутский актер Виталий Абдулов становится все солиднее и солиднее. Возможно, через столько лет его актерская карьера переживет новый виток развития, и ему будут предлагать еще более значительные и серьезные актерские работы.
.Фото: Евгения ГУСЕВА
Ну а суперзвезде Сергею Звереву годы не помеха! Он все тот же эпатажный король российского шоу-бизнеса, хоть в его цвет волос и добавилась седина. Надеемся, к тому времени он не забудет про свой родной регион и будет рассказывать о его проблемах всей стране.
Фото пресс-служба ФК Спартак
Нашим спортсменам тоже никуда не скрыться от старения. Но, например, иркутский футболист Андрей Ещенко, планирует играть в футбол так долго, как только сможет! Представляете его в таком образе на матче московского “Спартака”?
Фото пресс-служба ФК Спартак
Роману Зобнину, конечно, еще рано задумываться о пенсии. Но только представьте, сколько матчей ему еще предстоит отыграть и сколько голов забить? Уверены, что к возрасту 60 лет Роман завоюет все возможные футбольные трофеи!
Фото Константин Рыбин, пресс-служба РФС
А вот и Федор Кудряшов, который спустя 30 лет по-прежнему остается в отличной форме! Наверняка к тому времени он уже будет главным наставником для молодых братских футболистов, которые уже сейчас хотят брать пример со своего прославленного земляка.
Фото из Инстаграма Дарьи Дмитриевой
Гимнастка Дарья Дмитриева и в таком солидном возрасте выглядит как супермодель. Немудрено: столько лет тренировок и жестких спортивных диет приносят плоды. Даже язык не поворачивается назвать ее бабушкой, не правда ли?
.Фото: Анна ПОПОВА
Бывший игрок ХК “Байкал-Энергия” Евгений Иванушкин по-прежнему в строю! Если он уже сейчас является главным тренером московского “Динамо”, то через несколько лет Евгений вполне сможет дорасти и до тренера национальной сборной.
ИСТОЧНИК KP.RU