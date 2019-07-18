2019-07-18T06:47:16+03:00
Происшествия

Прожил отшельником 24 года: во время наводнения в Тулуне нашли мужчину, который скрывался в тайге после нападения на любовницу

72-летний сибиряк находился в федеральном розыске с 1995 года
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Прожил отшельником 24 года: во время наводнения в Тулуне нашли мужчину, который скрывался в тайге после нападения на любовницуПрожил отшельником 24 года: во время наводнения в Тулуне нашли мужчину, который скрывался в тайге после нападения на любовницуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Что ж, бывает и так! 24 года прожил отшельником в тайге под Тулуном житель Кузбасса. Фактически он наказал себя сам, приговорив к пожизненному изгнанию и одиночеству. И вряд ли кто нашел бы его, промышлявшего на жизнь охотой, если бы не крупнейшее наводнение в Иркутской области.Так, в одном из подтопленных районов, при оказании медицинской помощи 72-летнему местному жителю, оказалось, что он уже больше двух десятков лет числится в федеральном розыске за покушение на убийство двух человек.

Так, пробив сибиряка по базам, полицейские узнали всю его историю. В далеком ноябре 1995 года мужчина в родном Таштагольском районе Кемеровской области захотел вернуть свою бывшую сожительницу. Начал мучить ее звонками, но та взаимностью не отвечала. Причина была проста: когда они были в отношениях, бывший возлюбленный регулярно ее избивал. Поэтому возвращаться к нему она отказалась. Но ухажер был настойчив. В один из вечеров он пришел к любимой домой и попытался выяснить отношения, но получив очередной отказ, сдержать нервы не смог. Схватив нож, буйный любовник сначала ударил ножом женщину и ее 6-летнюю дочь, а затем ранил себя. К счастью, крики услышали соседи и вызвали милицию. Мать с дочкой, как и сам нападавший оказались на больничных койках.

Правда, сам мужчина, когда пришел в себя, подумал, что его бывшая с ребенком скончались, и испугавшись серьезного тюремного срока, при первой же возможности сбежал из больницы. При этом прятаться в родном регионе не стал, а сразу уехал в Иркутскую область, поэтому по горячим следам его найти не удалось. А тот в это время обосновался в тайге в районе Тулуна, начал заниматься охотничьим промыслом, и даже не стал оформлять документы. Так и прожив дикарем 24 года, в июле 2019 года он пострадал во время паводка. Когда ему начали оформлять паспорт, решив, что старый он потерял во время прихода большой воды, и выяснилось, что он в розыске.

- Его уже задержали и доставили в родной Таштагол, - сообщили в пресс-службе СУ СК России. – Там мужчину заключили под стражу. Впереди его ждет психолого-психиатрическая экспертиза. На допросе он признался следователю, что все эти годы не знал, что женщина и ребенок,на которых он напал, живы.

Новое жилье мужчине, как пострадавшему в наводнении, наверняка выдадут. Правда, скорее всего, оно будет находиться в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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