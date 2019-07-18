Рейс "Иркутск - Москва" задержали на сутки из-за технической неисправности

Один из самолетов в аэропорту Иркутска не смог вылететь из города 18 июля. В 5:00 утра самолет "Боинг 737" рейсом 1440 "Иркутск - Москва" уже был готов к полету. Однако, прямо перед отправлением специалисты обнаружили у воздушного судна серьезную техническую неисправность, из-за которой рейс пришлось надолго отложить.

- В тот момент на борту воздушного судна находились 155 человек, среди которых, кстати, были и иностранные граждане, - сообщили в пресс-службе иркутского аэропорта.

Поначалу пассажиры на протяжении нескольких часов ждали следующего рейса на Москву в аэропорту Иркутска. Сейчас всех, у кого были билеты на рейс 1440 уже поселили в одну из гостиниц города. Все они смогут отправиться в столицу уже завтра утром. Таким образом, пассажиры рейса "Иркутск - Москва" задержались в нашем городе практически на сутки.