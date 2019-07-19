«А вы запомните мое отчество?»: 6-летний мальчик из Тулуна рассказал Владимиру Путину про затопленный садик

- Дверь была у нас открыта, - говорит Анна Сафронова. – Мы сидели и слушали шаги. И тут к нам заходит президент! Если честно, до сих пор от шока не отошла. А Матвей наоборот спокоен. Такое впечатление, что каждый день с президентами страны разговаривает.

С мамой 6-летнего Матвея Сафронова из Тулуна который в одночасье прославился на всю страну, корреспондентам «КП-Иркутск» удалось связаться как только она закрыла дверь за Владимиром Путиным, который посетил их пункт долговременного размещения в школе-интернате №27 во время визита в пострадавшую от наводнения Иркутскую область. Еще бы, ведь мальчишка, не постеснялся и первым начал разговор с президентом, когда он вошел в его комнату.

Матвей не постеснялся первым начать разговор с Владимиром Путиным. Фото: пресс-служба президента России

- А вы Путин? – спросил Матвей, сидя перед главой государства на кровати.

- Да! А тебя как зовут? – спросил Владимир Владимирович.

- Матвей Николаевич Сафронов, - говорит мальчик.

- Здравствуйте, Матвей Николаевич, - серьезно ответил президент.

- А вы вспомните мое имя, отчество? – спросил мальчик, отважившись устроить президенту небольшой тест на внимательность

- Николаевич, - сразу ответил Путин. – Видишь, я тебя запомнил

Владимир Путин общается с жителями подтопленного Тулуна. Фото: пресс-служба президента России

- Да, Матвей такой у нас, никого не боится и не стесняется, - улыбается Анна Сафронова. – Никому не дал рот отрыть, сам беседовал с президентом. Хотя тоже хотелось что-нибудь у него спросить.

К слову, Сафроновы одни из тех – кто в этом страшном наводнении потерял абсолютно все. Дом и все имущество унесла большая вода. К счастью, Анна и ее мама, с которой они воспитывают маленького Матвейку, всего этого ужаса не увидели. Их успели эвакуировать 28 июня, еще когда вода только подходила к Тулуну. Но теперь у матери-одиночки, которая вкалывает кухонным работником в этом же интернате, будет новый дом. Сафроновы – первые, кто уже получил сертификат на новое жилье.

Владимир Путин осматривает пострадавшие от паводка районы Иркутской области. Фото: пресс-служба президента России

- Ну а пока живем в отдельной комнате, ни на что не жалуемся, - продолжает Анна. – У нас три кровати, бельем, питанием обеспечили. Если что-то нужно, нам сразу помогают. Единственное, Матвей очень переживает насчет садика. Он его обожает и ждет не дождется, когда пойдет. Кстати, он и Владимиру Владимировичу сказал, что хочет, чтобы садик быстрее восстановили. А больше он ни в чем и не нуждается. Еще сын похвастался перед Путиным, что умеет считать до тысячи.

На прощание, Владимир Путин сказал Матвею, что планирует приехать к нему в гости, когда мальчишка пойдет в школу. Ну а бойкий мальчуган, по словам матери пообещал, что будет ждать президента и надеется, что тот вновь назовет его по имени, отчеству.