Пациенты пожаловались на то, что вынуждены стирать бинты в одной из больниц Забайкальского края

Из-за отсутствия медикаментов пациенты одной из больниц поселка Вершино-Дарасунское в Забайкальском крае вынуждены стирать себе бинты. Эти шокирующие подробности сообщили сами жители поселка на встрече с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.

- Бывало, стирали себе бинты, потому что не было возможности купить, - прямым текстом заявила Александру Осипову одна из женщин. – Хочется знать, почему так? Почему минздрав направляет запрос в больницу про обеспеченность лекарствами и вынуждают их отвечать, что все есть. А бесплатные лекарства вообще не выдают.

На следующий день после этого заявления, глава минздрава Забайкалья Валерий Кожевников собрал оперативное совещание, на котором заявил, что ситуация в участковой больнице поселка Вершино-Дарасунское находится под его личным контролем.

- Ежемесячные расходы в этой больнице составляют более 170 тысяч рублей, - рассказал Валерий Кожевников. - Запас всех медикаментов рассчитан на почти восемь месяцев, в частности бинтов в больнице на сегодняшний день 184 штуки. Поэтому информацию о «стирке бинтов пациентами» мы тщательно проверим.

Кроме того, во время доклада министра здравоохранения был затронут вопрос о сорванном аукционе в Хилокской центральной районной больнице. Там из-за ошибки в техзадании, допущенной при заполнении документов на электронной площадке, аукцион пришлось объявить повторно. С руководства больницы взята объяснительная. Сотрудник, допустивший ошибку, получит выговор.