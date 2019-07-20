Герой боевых действий в Сирии спас сибиряка, который едва не сорвался с пятого этажа

Соседа на парапете балкона пятого этажа заметили жильцы панельного дома по улице Павлова в Улан-Удэ, когда вечером возвращались с работы. Неосторожное движение и экстремал… мог сорваться вниз. Никто не стал включать камер смартфонов, чтобы снимать происходящее, а вызвали МЧС.

Спасатели приехали уже через три минуты и сразу стали разворачивать во дворе под балконом огромный мягкий куб. Тем же временем начальник караула приказал одному из пожарных - Вячеславу Лаврентьеву - незаметно пробежать в подъезд и попробовать пробраться в квартиру экстремала. А затем и снять его с опасного «аттракциона», ведь под окнами уже столпилась толпа зевак, которые начали снимать все на телефон.

- Поднимаюсь, и вижу запертую железную дверь, - рассказывает «Комсомолке» Вячеслав Лаврентьев. – Что делать, пришлось брать топор и рубить замок. Действовать приходилось практически бесшумно. Чтобы мужчина не услышал звука, не дернулся и случайно не сорвался вниз. Через несколько минут, мне, наконец, удалось взломать замок и зайти в квартиру. Там никого не было. Я тихо и незаметно подкрался к балконной двери, открыл ее и в ту же секунду сзади схватил стоявшего на перилах мужчину, и затащил внутрь.

Может быть, об этом случае никто бы и не узнал. Если бы кто-то из соседей, наблюдавших всю ситуацию, не написал пост в популярном бурятском паблике в соцсетях. В нем житель дома подробно описал всю спасательную операцию и поблагодарил пожарного. Ведь любитель необдуманного риска с пятого этажа уже не впервые устраивает подобные «представления». И по словам соседей, в тот день был пьян.

Ну а для пожарного 26-летнего Вячеслава Лаврентьева, как выяснилось, это была не самая сложная операция в жизни. Ведь в МЧС он перешел с военной службы. На протяжении года он воевал в Сирии и в марте 2016-го года участвовал в освобождении города Пальмиры от боевиков и даже получил за это медаль. Также, за время войны в Сирии, Вячеслава наградили Георгиевским крестом 3 степени и медалью за отвагу.

- В армии я прослужил три года по контракту, - рассказывает Вячеслав Лаврентьев. – Большую половину этого срока пробыл в командировках в Сирии. Я был командиром саперного отряда. Мы расчищали дорогу для наших колонн от мин, которые устанавливали боевики. Так было в Пальмире и во время других спецопераций. Из армии ушел потому, что решил сменить сферу деятельности.

Сейчас Вячеслав служит в пожарно-спасательной части №3 Улан-Удэ и проходит аттестацию, чтобы, как и в армии, получить звание сержанта.