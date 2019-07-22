Бавария - Милан 24 июля 2019 года: прогноз на матч Международного кубка чемпионов

С 17 июля по 10 августа в США проходит большой предсезонный футбольный турнир под названием “Международный кубок чемпионов”. В нем принимают участие сильнейшие команды со всего мира, которые используют этот мини-чемпионат как отличный способ подготовиться к предстоящему сезону. 24 июля нас ждет очередная игра в рамках розыгрыша кубка – матч Бавария – Милан. Он состоится на стадионе NRG Stadium в Хьюстоне, в 4:00 по московскому времени.

Конечно, немецкий ФК Бавария – очевидный фаворит в этом противостоянии. Они завершили регулярный сезон в Бундеслиге, одержав 24 победы и всего 4 поражения, а также завершив 6 игр с ничейным результатом. Игроки баварского клуба сумели забить в ворота соперников 56 мячей, пропустив при этом 32.

Перед выездом на Международный кубок чемпионов немецкая команда успела провести пару товарищеских матчей у себя на родине – один из них они сыграли вничью, а во втором одержали победу. Правда, выступление на турнире они начали не очень ярко: в первом же матче они уступили лондонскому Арсеналу со счетом 1:2. Но сразу за ним последовала разгромная победа над мадридским Реалом, который немцы обыграли со счетом 3:1. Таким образом, в Международном кубке чемпионов баварцы одержали одну победу и потерпели одно поражение, что обеспечило им 3 место в турнирной таблице.

Хоть значительная часть турнира уже позади, некоторые команды еще не успели провести ни одного матча. Итальянский ФК Милан – как раз один из них. Он не только не провел ни одной игры на Международном кубке чемпионов, но и не сыграл ним одного товарищеского матча в межсезонье, что усложняет возможность предсказать их результат в матче Бавария - Милан.

Кстати, успехи Милана в родной итальянской Лиге-1 оказались достаточно скромными. Сезон они завершили на 5 месте в турнирной таблице, одержав 19 побед, сведя 11 игр вничью и потерпев 8 поражений. Что касается разницы мячей, то игроки Милана смогли забить 55 голов, пропустив при этом 36. В межсезонье у итальянской команды появился новый тренер Марко Джампаоло, который, возможно, сможет удивить будущих соперников миланцев новыми тактическими решениями.

Таким образом, наиболее очевидным лидером в матче Бавария – Милан является команда из Германии. Однако итальянцы по-прежнему остаются темной лошадкой, действия которой невозможно предсказать до первой игры в межсезонье. В любом случае, желаем обеим командам успеха в грядущем противостоянии!