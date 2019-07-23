2019-07-23T18:10:36+03:00
Спорт

Бавария - Милан 24 июля 2019 года: онлайн-трансляция матча Международного кубка чемпионов

Встреча Бавария - Милан пройдет 24 июля в 4:00 на NRG Stadium в Хьюстоне [трансляция с 4:00 мск]
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Бавария - Милан 24 июля 2019 года: онлайн-трансляция матча Международного кубка чемпионов. Фото: пресс-служба ФК "Милан"Бавария - Милан 24 июля 2019 года: онлайн-трансляция матча Международного кубка чемпионов. Фото: пресс-служба ФК "Милан"
Изменить размер текста:

В США набирает обороты предсезонный турнир по футболу под названием “Международный кубок чемпионов”. Он проходит в США с 17 июля и завершится 10 августа. В нем участвуют сильнейшие команды из самых престижных футбольных лиг мира, которые рассматривают этот турнир как серию товарищеских игр для подготовки к сезону. 24 июля в рамках Кубка состоится матч БаварияМилан. Он пройдет на арене NRG Stadium в Хьюстоне, начало в 4:00 по московскому времени.

Самым очевидным фаворитом в матче Бавария – Милан, безусловно, является Бавария. Немецкий клуб завершил регулярный чемпионат в Бундеслиге на первом месте, одержав 24 победы и потерпев всего 4 поражения. Также 6 игр они завершили с ничейным результатом. Футболисты из Баварии смогли забить в ворота соперников 56 мячей, пропустив при этом 32.

Перед выступлениями на Международном кубке чемпионов ФК Бавария успел провести два товарищеских матча с командами из Германии. Первый из них завершился ничьей, а во втором баварцы одержали победу. Но выступление на турнире они выступили не так ярко, как ожидалось. Сразу в первом же матче они потерпели поражение от лондонского Арсенала, который обыграл немцев со счетом 2:1. А уже во втором матче Бавария сумела реабилитироваться, разгромив мадридский Реал со счетом 3:1. Таким образом, на данный момент у них в активе одна победа и одно поражение, что обеспечивает им 3 место в турнирной таблице.

Несмотря на то, что турнир уже практически приблизился к своему экватору, в списке участников есть 2 команды, которые еще не провели ни одного матча. И итальянский ФК Милан – один из них. Более того, он еще не провел ни одного товарищеского матча в межсезонье, так что невозможно предугадать, как итальянские футболисты поведут себя в матче с Баварией.

Что касается успехов ФК Милан в итальянской Лиге-1, то в прошедшем сезоне они оказались достаточно скромными. Они завершили сезон 2018/2019 на 5 месте в турнирной таблице, выиграв в 19 матчах и проиграв в 8. Также 11 игр они свели вничью. Футболисты итальянского клуба смогли забить 55 мячей в ворота соперников, но и пропустили при этом 36. Кстати, у ФК Милан в межсезонье сменился тренер – теперь у руля итальянской команды стоит Марко Джампаоло, который, возможно, удивит будущих соперников неожиданными тактическими решениями.

Если говорить о прогнозах на матч Бавария – Милан, то очевидным лидером является команда из Германии. Однако итальянцы по-прежнему остаются темной лошадкой, игру которой невозможно спрогнозировать вплоть до первой игры на этом турнире. В любом случае, желаем командам успеха в грядущем противостоянии!

Прямая трансляция матча Бавария - Милан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
МЧС: воду откачали из всех жилых домов в Тулуне
365 сибиряков, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже получили работу
Подписан указ о компенсациях за утрату сельскохозяйственных построек в результате наводнения в Иркутской области
Перекрытие улицы Рабочей в Иркутске: проезд частично ограничат с 24 июля до 15 августа
В Братске развивают садоводческие товарищества
В 2020 году в Иркутске появится памятник жертвам политических репрессий
Наводнение в Иркутской области: в Тулуне остаются подтопленными 7 жилых домов
Сергей Левченко в Нижнеудинске: Особое внимание восстановлению объектов социальной инфраструктуры
Огромным черемуховым пирогом угостят гостей на закрытии фестиваля в Черемхове
Меры по развитию несырьевого экспорта обсудят на Байкальском международном форуме партнеров
Пожар на улице Горная в Иркутске: горит деревянный дом
Сергей Сокол станет гостем "Картины недели" на радио "Комсомольская правда" 26 июля
На одном из рынков Иркутска полицейские задержали 24 нелегальных мигранта
Директор одной из иркутских компаний, который похитил более 40 миллионов рублей из бюджета, получил 7 лет тюрьмы
25-летний вахтовик пропал 5 июля в тайге под Нижнеудинском
Полицейские задержали банду, которая занималась незаконной банковской деятельностью в Иркутске
Не уступил дорогу: поезд и тягач столкнулись на железнодорожном переезде в Иркутске
У нас прибавление: за месяц в иркутском зоосаде появилось около 30 детенышей различных животных
"Сэкономил" на гостинице в свою пользу: за обман предприятия командированному выписали штраф
Мемориал "Вечный огонь" благоустроят в Иркутске
Депутат из Бурятии отправится в колонию на 9,5 лет за незаконную рубку леса
Сергей Левченко: Каждый, кто обратился за помощью, ее получит
Повышение уровня воды в реках Иркутской области ожидается 23 и 24 июля
Смертельное ДТП под Качугом: полицейские завели уголовное дело на водителя скорой помощи
Сергей Серебренников: Братск готов предоставить работу для 250 пострадавших в наводнении
За минувшие выходные в Иркутской области инспекторы ГИМС поймали пятерых пьяных судоводителей