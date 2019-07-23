Бавария - Милан 24 июля 2019 года: онлайн-трансляция матча Международного кубка чемпионов

В США набирает обороты предсезонный турнир по футболу под названием “Международный кубок чемпионов”. Он проходит в США с 17 июля и завершится 10 августа. В нем участвуют сильнейшие команды из самых престижных футбольных лиг мира, которые рассматривают этот турнир как серию товарищеских игр для подготовки к сезону. 24 июля в рамках Кубка состоится матч Бавария – Милан. Он пройдет на арене NRG Stadium в Хьюстоне, начало в 4:00 по московскому времени.

Самым очевидным фаворитом в матче Бавария – Милан, безусловно, является Бавария. Немецкий клуб завершил регулярный чемпионат в Бундеслиге на первом месте, одержав 24 победы и потерпев всего 4 поражения. Также 6 игр они завершили с ничейным результатом. Футболисты из Баварии смогли забить в ворота соперников 56 мячей, пропустив при этом 32.

Перед выступлениями на Международном кубке чемпионов ФК Бавария успел провести два товарищеских матча с командами из Германии. Первый из них завершился ничьей, а во втором баварцы одержали победу. Но выступление на турнире они выступили не так ярко, как ожидалось. Сразу в первом же матче они потерпели поражение от лондонского Арсенала, который обыграл немцев со счетом 2:1. А уже во втором матче Бавария сумела реабилитироваться, разгромив мадридский Реал со счетом 3:1. Таким образом, на данный момент у них в активе одна победа и одно поражение, что обеспечивает им 3 место в турнирной таблице.

Несмотря на то, что турнир уже практически приблизился к своему экватору, в списке участников есть 2 команды, которые еще не провели ни одного матча. И итальянский ФК Милан – один из них. Более того, он еще не провел ни одного товарищеского матча в межсезонье, так что невозможно предугадать, как итальянские футболисты поведут себя в матче с Баварией.

Что касается успехов ФК Милан в итальянской Лиге-1, то в прошедшем сезоне они оказались достаточно скромными. Они завершили сезон 2018/2019 на 5 месте в турнирной таблице, выиграв в 19 матчах и проиграв в 8. Также 11 игр они свели вничью. Футболисты итальянского клуба смогли забить 55 мячей в ворота соперников, но и пропустили при этом 36. Кстати, у ФК Милан в межсезонье сменился тренер – теперь у руля итальянской команды стоит Марко Джампаоло, который, возможно, удивит будущих соперников неожиданными тактическими решениями.

Если говорить о прогнозах на матч Бавария – Милан, то очевидным лидером является команда из Германии. Однако итальянцы по-прежнему остаются темной лошадкой, игру которой невозможно спрогнозировать вплоть до первой игры на этом турнире. В любом случае, желаем командам успеха в грядущем противостоянии!