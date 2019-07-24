Спортивное лето ИНК.

Летом спортивная жизнь традиционно замирает: любители физкультуры разъезжаются в отпуска, спортзалы стоят полупустыми, а то и вовсе закрываются до осени. Однако на Иркутскую нефтяную компанию это затишье как будто не распространяется: только за две летние недели здесь прошли два больших спортивных мероприятия (гонки 29 июня и спартакиада 6 июля).

Так, к Дню молодежи департамент управления персоналом совместно с Молодежным советом компании придумали провести весьма необычные соревнования для группы компаний ИНК - «Гонка: испытание смелых», состоявшиеся 29 июня на автодроме ДОСААФ под Иркутском. В этот день 16 команд (в каждой 4 мужчины и 2 женщины) прошли грандиозное испытание на выносливость, ловкость, силу и храбрость. Для того чтобы поучаствовать в этих состязаниях, приехали даже находящиеся в межвахтовом отпуске работники компании, работающие на месторождениях в Яракте, Марково, на Даниловском месторождении. Всех их ожидала специально подготовленная трасса протяженностью в 6,5 км.

Фото: архив компании.

Уже с самого начала стало понятно, что это не обычные «веселые старты», которыми вряд ли кого удивишь на корпоративных мероприятиях, а весьма суровая полоса препятствий. Преодолевая ее, нужно было карабкаться по рукоходу, взбираться на горы автомобильных покрышек, перелазить через двухметровый забор, сплавляться по речке на надувных лодках, нести на руках «травмированных». «Испытание смелых» включало в себя и метание ножей, и стрельбу из пневматического оружия, а каждый промах наказывался «штрафными санкциями» типа приседаний или отжиманий.

Фото: архив компании.

Командность стала основной целью этого мероприятия.

Фото: архив компании.

- Одной из самых интересных особенностей этой гонки стало то, что ее участники боролись не столько с командами соперников, сколько с самими собой. И пересекая финишную линию, они были безумно счастливы просто от того, что сумели выдержать все испытания и не сойти с дистанции! - рассказывает руководитель направления по организации спортивно-массовой работы ИНК Андрей Кравцов. - А самое лучшее время показала команда «Нежный спецназ» (охранное предприятие «Оберег»), преодолевшая все испытания за 1 час 24 минуты.

Спустя неделю практически вся спортивная общественность нефтяной компании «мигрировала» за тысячу километров от Иркутска - на Ярактинское месторождение. Там, на стадионе затерянного в тайге вахтового городка, состоялось главное спортивное событие этой организации - ежегодная спартакиада ИНК. В ней приняли участие пять команд - в общей сложности более 160 спортсменов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/721943" frameborder="0"></iframe> Спортивное лето ИНК.

Состязания велись в 13 различных дисциплинах, среди которых волейбол, мини-футбол, эстафета, перетягивание каната, гиревой спорт, настольный теннис, дартс и так называемый комплекс ГТО (включавший в себя упражнения на пресс, подтягивания, прыжки с места и стрельбу из пневматического оружия»). Кроме того, нефтяники соревновались в шашках и мас-рестлинге (перетягивании палки) - эти дисциплины были включены в программу спартакиады впервые. А после окончания спортивной части - шашлыки, концерт и посиделки у костра под гитару.

Словом, ИНК делает все, чтобы ее сотрудники, работающие в таежной глуши, были в центре событий - этой цели служит и традиционная спартакиада, многие участники которой добирались до вахтового городка самолетами, вертолетами и автомобилями-вахтовками.